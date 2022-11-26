Рекорд Клозе уже не кажется недосягаемым. Угроза поступила из Франции

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вчера, 23:57

Полный провал датчан вопреки всем ожиданиям.

От сборной Дании ожидали многого после удачных выступлений на чемпионате Европы-2020, когда они вылетели лишь после поражения в дополнительное время от англичан. Кроме того, датчане неплохо выступали в Лиге Наций текущего сезона.

В этом году у сборных Дании и Франции прошедшая встреча стала третьей в связи с тем, что обе команды находятся ещё и в одной группе в Лиге Наций. Обе предыдущие встречи завершились в пользу ребят из Дании. Так и сегодня многие ожидали, что они, как минимум, смогут дать отпор действующим чемпионам мира.

Однако Дания отказалась от высокого прессинга, располагаясь довольно низко, благодаря чему у подопечных Дидье Дешама были время и возможность разыгрывать мяч у себя в обороне и подготавливать позиционную атаку.

Решение вполне ожидаемое. Играть в открытый футбол и давать пространство скоростным фланговым игрокам французов себе дороже. Отказавшись от высокого прессинга и отдав мяч французам, Юльманн рассчитывал на то, что низкая линия обороны сможет оказать противодействие французам, но этого не произошло.

Теперь Дании необходимо побеждать австралийцев, но даже это не может гарантировать проход, поскольку при теоретической победе Туниса над Францией придётся выравнивать разницу мячей. Если обе победят с одинаковой разницей, в силу вступит показатель забитых мячей.

Чемпионская игра сборной Франции

Франция уже обеспечила себе участие в плей-офф, набрав 6 очков за два матча в группе D.

Прежде последним чемпионом, выходившим на следующем турнире из группы, была Бразилия. Победители первенства планеты-2002 дошли до четвертьфинала мундиаля в Германии, уступив тем же самым французам. Итальянцы в 2010-м сенсационно заняли последнее место в группе с Парагваем, Словакией и Новой Зеландией. Испания в 2014-м стала третьей в группе с Нидерландами, Чили и Австралией. Ну а немцы повторили путь Италии и заняли в 2018 году последнее место в группе со Швецией, Мексикой и Южной Кореей. И вот теперь Франция сумела положить конец черной серии действующих чемпионов.

Ключевая победа над сборной Дании не стала проходной, но была одной из тех, что называется «на классе». Основными причинами, позволившими Франции обойти низкий блок, стали несколько факторов:

- Индивидуальные особенности Мбаппе и Дембеле позволяли им стягивать на себя по 2 игроков обороны датчан, что открывало пространство для партнёров нападающих. С учётом того, что в парах у них были способные фланговые защитники в лице Тео Эрнандеса и Жюля Кунде, возможностей для подходов к воротам у французов было достаточно. Пара Мбаппе-Эрнандес при этом выделялась больше, что неудивительно.

- Персональный перформанс Антуана Гризманна. После сегодняшнего матча весь акцент будет сделан на партнёре Антуана — Килиане Мбаппе, но нападающий «Атлетико» заслуживает упоминания как минимум благодаря его умению передвигаться между линиями, видеть поле и участвовать в построении атак. Никто в матче не сделал больше успешных навесов (9 — один из которых стал результативным) и не превзошёл по количеству возвратов владения мяча.

Большое количество травм до сих пор не было препятствием хорошей игре действующих чемпионов мира. Нет Бензема — акцент всё больше отдаётся Мбаппе. Потери Погба и Канте вынудили Дидье Дешама дать Гризманну поручения играть ниже привычного, что даёт результат. Шокирующая травма Люка Эрнандеса дала дорогу его брату, который по обыкновению чаще бежит в атаку и создаёт больше опасности, что мы в обоих матчах и увидели — Тео отметился уже второй голевой передачей. Потеря Кимпембе и не лучшая форма Варана в связи с повреждением перед мундиалем дала возможность играть молодым Упамекано и Конате, которые вполне оправдывают возложенные обязательства.

Однако, как и у всех команд, в игре французов есть слабость — забив гол и выйдя вперёд, они моментально изменяют свою игру и начинают её сушить, чтобы сохранить счёт вместо того, чтобы увеличивать разрыв. Дания их за это чуть не наказала, Брэйтуэйт мог забивать после прострела с фланга Эрнандеса, а Кристенсен забил после углового. Благо, у французов есть класс и есть исполнители, способные решить эпизод на классе.

Ужасный, опасный и прекрасный Килиан Мбаппе

Сегодня Килиан отдал три передачи под удар и чаще всех проникал в штрафную соперника и, что самое важное, принёс своей команде победу, забив 6-й и 7-й голы на чемпионатах мира.

Нападающий ПСЖ обошёл в списке лучших бомбардиров своей сборной на чемпионатах мира таких легендарных футболистов, как Зинедина Зидана, Мишеля Платини (оба по 5 голов) и Тьерри Анри (6 голов). Впереди лишь Жюст Фонтен, который отметился 13 голами, все они были забиты на чемпионате мира 1958 года, что является рекордом.

До рекорда Мирослава Клозе Килиану Мбаппе осталось всего лишь 9 голов. Первый гол в профессиональной карьере немец забил в 22 года. Мбаппе сейчас всего лишь 23, и впереди теоретически ещё по меньшей мере два чемпионата мира. К тому же не забываем, что до завершения текущего мундиаля для французов, скорее всего, ещё не близко.

Из действующих футболистов больше Килиана на чемпионатах мира забили лишь Криштиану Роналду с Лионелем Месси (8) и Томас Мюллер (10). Луис Суарес забил 7 мячей. Отметка в 7 голов на чемпионатах мира игроками до 24 лет достигалась лишь двумя футболистами. Первым был феномен из Бразилии — Роналдо.

Помимо этого Мбаппе близок и к другому рекорду. Сегодняшний дубль позволил ему достигнуть отметки в 31 гол за сборную Франции. Это седьмой показатель, и теперь он делит эту строчку с Зинедином Зиданом. Больше голов только у Давида Трезеге (34), Карима Бензема (37), Мишеля Платини (41), Антуана Гризманна (42), Тьерри Анри и Оливье Жиру (51).