Поляки «отскочили» против Саудовской Аравии. Щесны и Левандовски остановили команду Ренара

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сегодня, 19:18

Победный гол создал человек, заслуживший удаление.

Кэш наиграл на вторую жёлтую карточку

Правый латераль «Астон Виллы» воспользовался тем, что у него есть родня в Польше по материнской линии. Получил паспорт, дебютировал лишь в прошлом году, быстро сыграл на чемпионате мира. Сегодня в середине первого тайма Кэша стоило убрать с поля. Мэтти сыграл локтем в борьбе против Аль-Бурайка, попал сопернику в подбородок. По современным правилам это железная жёлтая карточка. Удары локтем в голову невероятно опасны для жизни футболистов, рефери категорически запрещают такую грубость. Не знаем, чем думал бразильский судья, Вилтон Сампайо допустил грубую ошибку. Помощники с VAR не могли вмешаться, ведь не было повода для красной карточки, но Кэш с одним «горчичником» заслужил второй. Саудовская Аравия не осталась в большинстве, а Мэтти принял участие в голевой атаке Польши. Гол сделал Левандовски, хватило координации, чтобы не потерять мяч, а Зелиньски грамотно открылся в штрафной площади. Состав у поляков хороший – Пётр среди лучших хавбеков нового сезона, Крыховяк опытный, Милик и Левандовски – форварды больших клубов. Но саудовцы играли лучше. Им просто не везло так, как подфартило против Аргентины, когда все офсайдные ловушки сработали. Уверенный в себе Ренар шикарно подготовил скромную по составу команду.

Щесны дважды подряд выручил Польшу

Наследник традиций Яна Томашевского, который в Германии взял два пенальти за турнир. Войцех выручил национальную команду в самый сложный момент. Хотя после забитого мяча поляки успокоились, глупый фол в штрафной площади – пусть Аль-Шехри явно симулировал болевые ощущения, форвард получил удар по пятке, привёл к пенальти. Увы, Салем Ад-Даусари решил, что сегодня повторит опыт Левандовского против Мексики. Щесны красиво двигался на линии, подсел и справился с первым непростым ударом, а затем не выключился, отразил добавку от Аль-Бурайка. Невероятно красивый момент – двойной сэйв голкипера, который обезопасил Польшу от ошибок в защите на старте второго тайма. Пусть ближневосточная команда играла техничнее, хорошо двигалась и держала темп, европейская сборная могла после перерыва сыграть на контратаках, ведь вела в счёте.

Поляки добавили после ужасного дебюта

У команды Левандовски были моменты. Белик бил головой, вратаря подстраховал полевой игрок, подставил лоб под мяч. Зелиньски закрыл приличную по геометрии атаку. После перерыва больше явных моментов у Польши не стало – долгое время у них вообще был один выстрел в створ. Но удар в штангу после попытки Левандовского напомнил, что во втором туре команда Чеслава Михневича смотрелась лучше, чем против мексиканцев. Там могли выиграть после пенальти, но «Кадра» в первом туре сыграла без мяча, нанесла два удара в створ, допускала жуткий брак и заслужила уничижительную критику на родине. Группа попалась удобная – можно было спокойно обыгрывать Мексику и Саудовскую Аравию, выходить в плей-офф. Вместо этого сначала сыграли вничью, а потом проигрывали сенсации турнира по игре в футбол, прежде чем полякам повезло.

Ренар хорош, подвело мастерство игроков

Албиракан мог забить после перерыва. Аль-Даусари реализовать пенальти. Такой сценарий камбэка устроил бы Ренара. Эрве не стал менять подход после сенсационной победы над Аргентиной, его подопечные играли в свой футбол. Кто попадал на матчи чемпионата Саудовской Аравии, тот знает – лига там невероятно техничная и безалаберная. Молятся на финты, обожают акробатические этюды, но сложно не гримасничать, если всё идёт не по плану. Футболисты, поговаривают, получат от шейха по дорогому автомобилю за победу над Аргентиной, но против Польши, невзирая на классную игру – чётко атаковали правым флангом, грамотно владели мячом, оступились. Исполнительское мастерство подвело. Аль-Малки шикарно смотрелся у чужих ворот и в центре, но подарил полякам второй мяч. Обидно, Саудовская Аравия промахивалась, хотя была близка к ответному мячу. Канно и Аль-Наджи провели классный матч, но их усилий не хватило – из 16 ударов 5 пришлись в створ, но ни один не заставил Щесны пропустить.

Саудовцы не справились с Левандовским

Аргентине, похоже, как раз рослых форвардов не хватило. У Ренара осталось три очка, а для плей-офф нужно шесть. Победить Мексику будет сложно, но пока у Саудовской Аравии есть шансы на плей-офф. Во-первых, ещё не сыграли Месси против Очоа. Во-вторых, у команды Ренара хороший футбол – можно вести борьбу за три очка в последнем туре, команда разбегалась на сборах, в отличие от многих участников ЧМ . В-третьих, если у Аргентины получится выиграть оба матча, то свои шесть пунктов выведут Саудовскую Аравию дальше, ведь поражение от Месси оставит Левандовского с четырьмя пунктами. Поляки играли намного хуже, чем соперник, хотя не ужасно. Оппонент заставил работать вторым номером, но сложно угадать, как Польша покажет себя с Аргентиной. Пока же жутко обидно за Саудовскую Аравию. Сегодня они могли выйти в плей-офф после двух побед подряд. Двух побед подряд нет у Польши, зато у них есть Левандовски. Впервые в карьере опытный нападающий забил на чемпионате мира, всплакнул от нахлынувших чувств. Поляки – настоящие патриоты, это не отнять, но улучшения в их игре не значат, что Саудовская Аравия была хуже и заслужила сухое поражение. С другой стороны, Аргентина тоже расскажет миру, что потеряла верную победу в первом туре со счётом, например, 2:1.

Кто реализовал моменты и отбился – тот забрал три пункта. Но не будем хоронить команду Ренара и отправлять Польшу в плей-офф. Если Аргентина дважды подряд выиграет, а саудовцы не развалились сегодня психологически, то последний тур в группе будет невероятно интересным.