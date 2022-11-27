«Локомотив» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1669537252

вчера, 11:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Локомотив» – «Пари НН», который состоится 27 ноября 2022 года

«Локомотив»

«Локомотив» провел очень слабую половину сезона и имеет большие проблемы в РПД. Но в кубке страны у «железнодорожников» все же есть шансы зацепиться за плей-офф. Сейчас у команды в активе восемь баллов, что на два пункта меньше, чем у основных конкурентов. Чтобы выйти в следующий этап как минимум со второго места, хозяевам нужна только победа и желательно в основное время.

23 ноября «Локомотив» минимально проиграл «Краснодару» (0:1) в кубке России, а 12 числа проиграл на своем поле «Спартаку» (1:2) в РПЛ .

«Пари НН»

Клуб из Нижнего Новгорода неплохо провел групповой этап кубка России, однако еще не гарантировал себе выход в плей-офф. В активе «Пари НН» десять набранных баллов, и чтобы пройти дальше, команде достаточно не проиграть на выезде «Локомотиву». При других раскладах, все будет решаться в параллельном матче или итоговым подсчетом очков и личных встреч.

22 ноября «Пари НН» выиграл в кубке России у «Химок» (2:1 по пен.), а 11 числа на своем поле обыграл «Ахмат» в чемпионате (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 1.95

Ничья – 3.55

Победит «Пари НН» – 4

Статистика

«Локомотив» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» забивал в семи выездных матчах из десяти последних во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Семь из десяти последних матчей «Локомотива» на своем стадионе завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Предполагаем, что поединок будет интересный и результативный, а победителем выйдет команда, которая лучше использует свои моменты у ворот соперника.