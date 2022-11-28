Эквадор – Сенегал: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1669656600

вчера, 20:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Эквадор – Сенегал, который состоится 29 ноября 2022 года

Эквадор

В группе A после двух туров мундиаля сборная Эквадора борется с нидерландской сборной за первое место. Вспомним несколько крайних матчей с участием «триколоров». Сборную Кабо-Верде с минимальным счётом эквадорцы обыграли. Вничью с одинаковым счётом 0:0 завершились игры со сборными командами Ирака, Японии и Саудовской Аравии. Забив два гола, эквадорская сборная всухую взяла верх над «бордовыми».

Игра следующего тура чемпионата мира с «летучими голландцами» завершилась для «триколоров» вничью.

Сенегал

Сенегальская сборная в своей группе находится на третьей строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти несколько игр «львов Теранги» за последнее время. Незадолго до начала мундиаля сборная Сенегала провела две товарищеские встречи. Сенегальцы одержали победу над боливийской сборной. Ничейным исходом завершилась встреча с «персидскими леопардами» из Ирана. «Заводным апельсинам» сенегальская сборная уступила с разницей в пару мячей в игре 1-го тура чемпионата мира.

Катарцев со счётом 3:1 сенегальцы обыграли в следующем матче мундиаля.

Котировки БК Pinnacle

Победит Эквадор – 2.47

Ничья – 3.20

Победит Сенегал – 3.20

Победит Эквадор с форой -1.5 – 4.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.41

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55

Статистика

Один матч из десяти за последнее время завершился поражением

В четырёх играх из десяти крайних встреч сенегальцы уступили

Четыре матча с участием эквадорцев из пяти последних закончились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Эквадорцы сыграли вничью с «заводными апельсинами», которым сенегальцы уступили. В предстоящей игре «львы Теранги» потерпят поражение. Наш прогноз: победа сборной Эквадора. Коэффициент 2.47.