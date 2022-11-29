Польша – Аргентина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Польша – Аргентина, который состоится 30 ноября 2022 года

Польша

В группе C поляки находятся на первой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти несколько матчей с участием «бело-красных». Заключительный шестой матч в Лиге наций завершился победой с минимальным счётом над валлийцами. Чилийцев незадолго до начала мундиаля в Катаре польская сборная обыграла. Нулевую ничью раскатали «белые орлы» с мексиканцами в матче первого тура чемпионата.

Со счётом 2:0 сборная Польши одержала победу над «зелёными» из Саудовской Аравии.

Аргентина

Аргентинцы в своей группе занимают второе место на данный момент. Рассмотрим крайние несколько игр «бело-голубых» за последнее время. С одинаковым счётом 3:0 аргентинская сборная взяла верх над гондурасцами и ямайцами. Сборную ОАЭ с разгромным счётом аргентинцы выиграли. Неожиданно для всех сборная Аргентины уступила «орлам пустыни» из Саудовской Аравии в первом туре чемпионата.

Над мексиканцами со счётом 2:0 «бело-голубые» взяли верх.

Котировки БК Pinnacle

Победит Польша – 7.60

Ничья – 4.30

Победит Аргентина – 1.51

Победит Аргентина с форой -1.5 – 2.43

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.21

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67

Статистика

В трёх играх из пяти последних поляки выиграли

За тот же период аргентинцы обыграли своих соперников в четырёх матчах

Семь футбольных поединков «белых орлов» из десяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Только победа в третьем туре гарантирует аргентинцам выход из группы. «Бело-голубые» приложат максимум усилий, чтобы взять три очка в предстоящем матче. Наш прогноз: победа сборной Аргентины с форой -1.5. Коэффициент 2.43.