Польша – Аргентина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Польша – Аргентина, который состоится 30 ноября 2022 года
Польша
В группе C поляки находятся на первой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти несколько матчей с участием «бело-красных». Заключительный шестой матч в Лиге наций завершился победой с минимальным счётом над валлийцами. Чилийцев незадолго до начала мундиаля в Катаре польская сборная обыграла. Нулевую ничью раскатали «белые орлы» с мексиканцами в матче первого тура чемпионата.
Со счётом 2:0 сборная Польши одержала победу над «зелёными» из Саудовской Аравии.
Аргентина
Аргентинцы в своей группе занимают второе место на данный момент. Рассмотрим крайние несколько игр «бело-голубых» за последнее время. С одинаковым счётом 3:0 аргентинская сборная взяла верх над гондурасцами и ямайцами. Сборную ОАЭ с разгромным счётом аргентинцы выиграли. Неожиданно для всех сборная Аргентины уступила «орлам пустыни» из Саудовской Аравии в первом туре чемпионата.
Над мексиканцами со счётом 2:0 «бело-голубые» взяли верх.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Польша – 7.60
- Ничья – 4.30
- Победит Аргентина – 1.51
- Победит Аргентина с форой -1.5 – 2.43
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.21
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67
Статистика
- В трёх играх из пяти последних поляки выиграли
- За тот же период аргентинцы обыграли своих соперников в четырёх матчах
- Семь футбольных поединков «белых орлов» из десяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Только победа в третьем туре гарантирует аргентинцам выход из группы. «Бело-голубые» приложат максимум усилий, чтобы взять три очка в предстоящем матче. Наш прогноз: победа сборной Аргентины с форой -1.5. Коэффициент 2.43.