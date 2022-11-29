Бойня в Петербурге, провал «Зенита» и взлет «Урала». Подводим итоги группового этапа Кубка России

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вчера, 18:58

И говорим об ожиданиях от турнира.

Откладываем в сторону чемпионат мира – в Кубке России случилась сенсация! «Зенит» даже с победой над «Спартаком» остался на третьем месте в группе В. В заключительных матчах все произошло ровно так, как мы и предполагали. Теперь есть смысл подвести итоги Кубка страны и порассуждать об ожиданиях от плей-офф.

«Динамо» пошло на взлет

Причем не только в Кубке. В игре команды произошел спад в начале осени – в тот момент, когда пришли новые игроки, и главный тренер начал перестраивать игровую концепцию. В дальнейшем этот процесс дал первые плоды – Сазонов окончательно закрепился с Фернандесом в паре центральных, был найден баланс в опорной зоне, Даса уверенно заменил Паршивлюка. В переносе на плоскость результатов произошло следующее: 6 побед в последних восьми матчах, возвращение в топ-5 чемпионата.

И успех в Кубке России – бело-голубые обыграли «Ростов» дома, а после гостевого поражения «Ахмату» разобрались с «Оренбургом» в Москве (0:1). За счет успеха в заключительном матче и победы «Ростова» над «Ахматом» расположение команд в квартете C перевернулось с ног на голову – москвичи вышли на первое место, вторыми стали южане.

Теперь подопечные Славиши Йокановича продолжат продвижение по турнирной сетке в плей-офф Пути РПЛ – неплохое достижение, завершившее кризисный этап «Динамо» с новым тренером.

«Урал» — лучший в Кубке

«Шмели» показали образец перерождения на первой половине нынешнего сезона. Команда проделала путь от главного претендента на вылет до крепкого середняка с амбициями в Кубке.

Большую роль сыграли события, следующие за сменой главного тренера. Игорь Шалимов у руля «Урала» не получил необходимого усиления, зато с приходом Виктора Ганчаренко президент клуба Григорий Иванов решился потратиться на усиление. После адаптационного периода уральцы в 11-ти последних матчах не знают поражений.

Такой импульс позволил уверенно пройти группу Кубка России, в пятом туре вырваться в лидеры благодаря победе над ЦСКА , а в заключительном – одержать победу над «Торпедо» со счетом 2:1.

Вот статистика, чтобы еще раз показать, как хорош осенний «Урал»: 5 побед в шести матчах – лучший показатель среди команд групповой стадии, 14 очков – лучший показатель среди всех группах Кубка. По сообщениям СМИ , екатеринбуржцы уже сейчас заработали 86,5 миллионов рублей призовыми – больше чем кто-либо в турнире (в том числе, больше «Спартака», «Краснодара», «Локомотива», ЦСКА ).

«Урал» давно считается кубковым бойцом, последние результаты подкрепляют амбиции коллектива. Но стоит сделать оговорку: доминирование осенью – это импульс после провального старта. У клубов-середняков всегда за таким отрезком следует спад – из-за короткой скамейки, класса исполнителей, трансферов. «Урал» в финале Кубка – это интересный сюжет, но, чтобы делать такие прогнозы, надо подождать хотя бы первых игр весны.

Кулаки «Зениту» не помогли

Самый громкий исход борьбы в группах Кубка – и самый яркий скандал – произошел в квартете В. «Зениту» нужна была крупная победа над «Спартаком», чтобы выйти в плей-офф Пути РПЛ . Не сказать, что это принципиальная задача, но марку сильнейшего клуба страны надо держать.

«Спартак» решил перейти на схему с тремя центральными защитниками и низко располагающимися латералями. Свободного пространства петербуржцам не давали, так что в основное время победителя выявить не удалось.

Сам матч сопровождался постоянными стычками – Москалев давал командам бороться, поэтому за фолы на Клаудиньо футболистам красно-белых не показывали желтые карточки. Сам бразилец не увидел «горчичник» за то, что выпрашивал карточку для соперника. Барриоса никак не наказали за то, что тот ударил по ногам Шамара (в моменте, когда Вильмар с мячом и близко не находился). Судейская вольность допускалась в обе стороны.

Все это вылилось в перформанс после финального свистка – пока Промес выяснял отношения с колумбийцем, Родригао решил показать мастер-класс кикбоксинга на Николсоне. За это получил пару прямых в голову, пока на поле выбегала толпа игроков от обеих команд.

Ни такой заряд эмоций, ни конечная победа по пенальти не помогла сине-бело-голубым выбраться в топ-2 – и «Зенит» закончил группу на третьем месте. Команда продолжит бороться за Кубок, но в нижней сетке. Там у подопечных Сергея Семака не будет права на ошибку, как у клубов Пути РПЛ . Плюс каждая стадия будет состоять из двух матчей.

Ждем победы «Динамо»/«Локомотива» на юбилей

Год назад свое столетие праздновал «Спартак». Юбилейный сезон сопровождался ужасным ходом по чемпионату (10-е место в РПЛ ), а победа в Кубке была чем-то из разряда «вопреки».

В этом году 100 лет «Динамо» — бело-голубые тоже испытали кризис в Премьер-Лиге (пусть и быстро закончившийся), вышли с первого места. Пока что бело-голубые идут по пути красно-белых – для полной аналогии надо добраться до финала, снова сойтись со «Спартаком» и взять реванш.

Такое же событие близко «Локомотиву» — в их случае датой основания считают 1923 год, поэтому юбилейным будет следующий сезон. Но анонсировать его победой в турнире – красивый жест.

Не факт, что «Локо» или «Динамо» повторят достижение другой московской команды, хотя такие ожидания подогревают интерес к плей-оффу Кубка.