Нидерланды и Сенегал вышли в 1/8 финала чемпионата мира

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вчера, 20:12

Закончились все матчи между сборными в группе А чемпионата мира.

1-е место в квартете заняла сборная Нидерландов (7 очков), на 2-м месте расположилась сборная Сенегала (6 очков). Сборные Эквадора (4 очка) и Катара (0 очков) покинули турнир, заняв 3-е и 4-е место соответственно.