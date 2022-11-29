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Нидерланды и Сенегал вышли в 1/8 финала чемпионата мира

вчера, 20:12

Закончились все матчи между сборными в группе А чемпионата мира.

1-е место в квартете заняла сборная Нидерландов (7 очков), на 2-м месте расположилась сборная Сенегала (6 очков). Сборные Эквадора (4 очка) и Катара (0 очков) покинули турнир, заняв 3-е и 4-е место соответственно.

Нидерланды и Сенегал вышли в 1/8 финала чемпионата мира

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:50
Сенегал хорошо сыграл с Голландией, но проиграл
С Катаром не смотрел, но вроде по обзору заслуженно

Сегодня тоже заслуженная победа в целом, хотя Эквадор хотя бы на второй тайм активизировался, ну второй тайм как раз ничейный и был, а в первом Сенегал был лучше, все по делу
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:12
Молодцы, прогнозировал именно эти сборные в 1/8
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:27
Нидерланды удивляют всё больше и больше, в Лиге Наций играют солиднее чем ЧМ, или сбой в матрице произошёл и тем матчи как ЧМ воспринимались, а эти как очередной слёт на товарники, экономят силы под боксиндей, вот что значит ЧМ в конце осени, игра неплоха. но могут и умеют лучше, Депай не в форме в запасе сидя в Барсе и вызван в сборную, Мален в пролёте и ещё один парень
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:13
Неожиданно, что Эквадор оказался в пролёте...
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