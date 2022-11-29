Нидерланды и Сенегал вышли в 1/8 финала чемпионата мира

Закончились все матчи между сборными в группе А чемпионата мира.
1-е место в квартете заняла сборная Нидерландов (7 очков), на 2-м месте расположилась сборная Сенегала (6 очков). Сборные Эквадора (4 очка) и Катара (0 очков) покинули турнир, заняв 3-е и 4-е место соответственно.
С Катаром не смотрел, но вроде по обзору заслуженно
Сегодня тоже заслуженная победа в целом, хотя Эквадор хотя бы на второй тайм активизировался, ну второй тайм как раз ничейный и был, а в первом Сенегал был лучше, все по делу
С Катаром не смотрел, но вроде по обзору заслуженно
Сегодня тоже заслуженная победа в целом, хотя Эквадор хотя бы на второй тайм активизировался, ну второй тайм как раз ничейный и был, а в первом Сенегал был лучше, все по делу