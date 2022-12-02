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Нидерланды – США: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:59
Нидерланды – США: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Нидерланды – США, который состоится 3 декабря 2022 года

Нидерланды

Сборная Нидерландов вышла в 1/8 мундиаля в Катаре с первого места группы A. Ни одна из команд в группе не смогла обыграть «заводных апельсинов». С разницей в пару мячей «оранжевые» одержали победу над сенегальцами в матче первого тура чемпионата. Оба гола были забиты под конец футбольного поединка. Вничью сыграли «летучие голландцы» с эквадорской сборной. Уже на шестой минуте «заводные апельсины» открыли счёт в футбольном матче, но не удержали преимущество. В начале второго тура «триколоры» сравняли счёт в поединке.

В третьем туре со счётом 2:0 «оранжевые» взяли верх над катарцами.

США

«Янки» вышли в следующий раунд мирового футбольного первенства в Катаре со второго места группы B. Вспомним матчи с участием «команды звёзд и полос» за последнее время на мундиале. Обменявшись голами, сборная США и валлийская национальная команда разошлись миром в матче первого тура чемпионата. Нулевую ничью раскатали «янки» с англичанами в игре следующего тура чемпионата мира по футболу.

С минимальным счётом «команда звёзд и полос» одержала победу надо «львами Ирана».

Котировки БК Pinnacle

  • Победят Нидерланды – 1.97
  • Ничья – 3.40
  • Победят США – 4.40
  • Нидерланды выйдут в 1/4 – 1.47
  • США выйдут в 1/4 – 2.75
  • Победят Нидерланды с форой -1.5 – 3.55
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

  • Семь матчей из десяти крайних завершились победами «летучих голландцев», в трёх футбольных поединках «оранжевые» сыграли вничью
  • Три победы одержали «янки» в десяти матчах за последнее время
  • Четыре игры из пяти последних с участием сборной Нидерландов закончились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Беттинговые компании отдают предпочтение в предстоящем футбольном поединке сборной Нидерландов. «Команда звёзд и полос» проявила себя с лучшей стороны в группе. Мы бы не спешили списывать сборную США со счетов. Если «янки» сыграли вничью с англичанами, то такой же исход вполне возможен в будущей игре с «оранжевыми». Наш прогноз: ничья в основное время. Коэффициент 3.40.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: сборная США
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:42
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:35
Оранжевын выиграют этот матч
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