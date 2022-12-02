Нидерланды – США: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Нидерланды – США , который состоится 3 декабря 2022 года

Нидерланды

Сборная Нидерландов вышла в 1/8 мундиаля в Катаре с первого места группы A. Ни одна из команд в группе не смогла обыграть «заводных апельсинов». С разницей в пару мячей «оранжевые» одержали победу над сенегальцами в матче первого тура чемпионата. Оба гола были забиты под конец футбольного поединка. Вничью сыграли «летучие голландцы» с эквадорской сборной. Уже на шестой минуте «заводные апельсины» открыли счёт в футбольном матче, но не удержали преимущество. В начале второго тура «триколоры» сравняли счёт в поединке.

В третьем туре со счётом 2:0 «оранжевые» взяли верх над катарцами.

США

«Янки» вышли в следующий раунд мирового футбольного первенства в Катаре со второго места группы B. Вспомним матчи с участием «команды звёзд и полос» за последнее время на мундиале. Обменявшись голами, сборная США и валлийская национальная команда разошлись миром в матче первого тура чемпионата. Нулевую ничью раскатали «янки» с англичанами в игре следующего тура чемпионата мира по футболу.

С минимальным счётом «команда звёзд и полос» одержала победу надо «львами Ирана».

Котировки БК Pinnacle

Победят Нидерланды – 1.97

Ничья – 3.40

Победят США – 4.40

– 4.40 Нидерланды выйдут в 1/4 – 1.47

США выйдут в 1/4 – 2.75

выйдут в 1/4 – 2.75 Победят Нидерланды с форой -1.5 – 3.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

Семь матчей из десяти крайних завершились победами «летучих голландцев», в трёх футбольных поединках «оранжевые» сыграли вничью

Три победы одержали «янки» в десяти матчах за последнее время

Четыре игры из пяти последних с участием сборной Нидерландов закончились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз