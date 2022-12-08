Чемпионат мира 2022: Мелочи, которые остаются незамеченными

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вчера, 16:28

На самом деле это необъятная тема. Но я решил хотя бы частицу из массы событий на мундиале, которые и вправду не все попадают в поле нашего зрения или откладываются в памяти, — хоть на немногое из этого обилия акцентировать внимание. Конечно, с точки зрения статистика, в основном.

Из необычного на текущем чемпионате мира можно отметить появление жёлтых и теперь уже и красных карточек и тренерам, и их ассистентам, как и вообще любому официальному лицу, находящемуся во время матча на скамейке запасных.

Сам факт ничего необычного за собой не несёт. Оказалось, что эти карточки всё-таки не идут ни в какие подсчёты по команде в таблицу баллов Fair Play. Оговорюсь — я имею в виду карточки тренерам, то есть не игрокам. А вот карточки, показанные футболистам, находившимся на скамейке, — эти «горчичники» все учитываются.

Некоторые сайты и ресурсы ведут учёт и по командам, и по арбитрам. Таблица Fair Play нужна не только по окончанию группового этапа для дополнительного критерия определения мест в группе в случае равенства других, чисто футбольных, показателей. В конце чемпионата команда, набравшая наименьшее количество баллов в этой таблице получит приз Fair Play от ФИФА . Не совсем, правда, понятно, как будут обстоять дела дальше, ведь после четвертьфиналов полученные карточки сгорают. Посмотрим. Баллы скорее всего останутся.

Интересно вот что: на следующих турнирах карточки тренерскому штабу будут как-то учитываться, или пустят так же на самотёк?

Хотя в этом деле и проглядывается некий порядок. Скорее всего по тренерам ведется отдельный учёт. Получи, например, тренер по предупреждению в двух матчах на групповом этапе — так он должен будет пропустить следующий матч.

С красными карточками также, как и у игроков.

Пропускал же тренер Паулу Бенту матч Юж.Корея — Португалия из-за дисквалификации на одну игру. А в 1/8 финала вновь был у руля сборной Кореи.

А вот и первая мелочь. В том матче с Португалией командой на скамейке руководил ассистент Паулу Бенту, тоже португалец. Его имя Серджиу. Фамилия у него необычная. Хотя перед матчем в трансляции его написали обычно: Sergio Costa. На самом деле его полное имя Sérgio E Castro Costa. Не знаю имеет ли какое-то особенное значение Е (что значит И, А ТАКЖЕ). Но так написано в официальных бумагах ФИФА .

За время трансляции матча его показывали несколько раз, но ни разу не написали его имя. А в представлении состава команды Юж.Кореи он был назван как Stand-In Coach, т.е. тренер на подмене, дублёр.

Вот этот кадр из трансляции:

Резонно спросить — а при чём тут статистика?

На поверку-то выходит, что единственную победу на ЧМ -2022 сборная Южной Кореи одержала не под руководством Паулу Бенту. И случай этот довольно оригинальный. Вот фото Серджиу Коста (или Кошта) после выигранного матча:

Было много в 1998 и 2002 годах на мундиалях досрочных отставок тренеров перед третьим туром группового этапа. Все случаи появления другого тренера происходили в последних матчах в группах. И на ЧМ -2022 произошло то же самое, Серджиу Коста (или Кошта) встал у руля команды Южной Кореи.

Только во всех предыдущих случаях команды с «новым» тренером из турнира вылетали. Так на ЧМ -98 сразу три сборные лишились своих главных тренеров после двух поражений в первых двух матчах. В их числе, кстати, была и Южная Корея. Все три команды с новым тренером сыграли вничью в последних своих матчах на турнире (Саудовская Аравия, Южная Корея и Тунис) и с одним набранным очком вылетели из турнира. А в 2002 г. сборная Словении с новым тренером проиграла и третий матч кряду и поехала домой.

Иное дело в Катаре. Сборная Южной Кореи сенсационно обыграла Португалию в третьем матче группового этапа и пробилась в плей-офф. Так что Паулу Бенту стал единственным тренером в истории мировых чемпионатов, кто после пропуска матча, вновь руководил командой в следующей игре.

Замысловата статистика у двух португальских тренеров получается, но точность нужна и в этом деле.

Всяческие нюансы подстерегают статистиков и с игроками.

Тему эту я поднимал и ранее. Но и сегодня и у ФИФА , и на разных сайтах всё идёт так, как и прежде, не вникая в нюансы. А это ведёт к неточностям.

Начнём с приятного.

9 декабря сборная Аргентины сыграет в четвертьфинале. Команду на игру наверняка выведет капитан Лионель Месси. Это будет его 24 игра на мундиалях. И тем самым он обгонит по этому показателю итальянца Паоло Мальдини.

Но вот обойти П.Мальдини по ещё одному показателю по итогам предстоящего четвертьфинала Месси не удастся никак. Речь о проведённых на поле минутах на мундиалях.

Паоло Мальдини является рекордсменом в этой номинации. Он сыграл 23 матча на 4 турнирах (с 1990 по 2002) и все без единой замены — набралось 2217 минут. Почему неровное число? Да на ЧМ -2002 действовало правило «золотого гола», тогда-то в 1/8 финала против хозяев, сборной Южной Кореи матч и завершился на 117-й минуте.

После 4 матчей на ЧМ -2022 у Месси в активе стало 1984 минуты на поле. Есть всего два игрока в истории мундиалей, у кого более 2000 сыгранных минут. За П.Мальдини пока держится Лотар Маттеус — у него хоть и сыграно 25 матчей, больше всех (пока), но минут набралось «лишь» 2047.

Простой подсчёт показывает, что, отыграв весь матч против Нидерландов Месси обгонит Л.Маттеуса по минутам. Пока только этот ориентир, не забегаем вперёд.

Это всё крупные числа. Про мелочи я помню, обещал.

Не совсем простым делом является подсчёт этих самых сыгранных минут. Нет, когда матч сыгран полностью — 90 или 120 минут — вопросов нет, плюсуй соответствующую цифирь и получи результат. Другое дело с заменами.

В последнее время ФИФА очень небрежно к этому вопросу подходит. Раньше, например, при замене в перерыве матча в протоколе ставили минуту 46, но приписывали две буквы HT (half time). Если замена была перед экстра-таймом, то выглядело как 90FT (full time). А если между 15-минутными таймами в этом самом экстра-тайме, то так — 105ET (extra time).

Сейчас бросили затею с буквами. А это приводит к неточностям.

Математика тут простая. Матч длится (для отчётности) 90 минут. Игрока заменили на 78-й минуте. Тому, кого заменили в актив заносят целиком 78 сыгранные им минуты (понятно, что рассматриваем чистый случай, игрок играл с начального удара). Остаток от вычитания 90-78 = 12 минут идёт в актив вышедшему футболисту. В сумме, как вы догадываетесь, 78+12 всегда должно быть 90.

Только вот не всегда эта простая арифметика у ФИФА получается. На ЧМ -2010 в матче ЮАР — Уругвай на 75 мин вратарь сборной ЮАР Итумеленг Куне заработал и красную карточку, и пенальти в свои ворота. Только эти ворота были уже не его. На замену вместо полевого игрока вышел другой кипер Мониб Джозефс — очень долго и тщательно готовился на скамейке к выходу на поле. И что же вы думаете отражено в протоколе и в официальном отчёте о турнире? Куне удалён на 75-й минуте (иногда пишут 76), а Джозефс вышел на замену на 78-й (или 79 по второму варианту). В любом случае пропали 3 минуты — как будто играли без вратаря. Нонсенс просто какой-то.

А с заменами в перерыве сейчас всегда пропадает одна минута. По той же арифметике: в протоколе вышел просто на 46-й. Значит 90 минус 46 равно 44 минуты он отыграл. А тот, кого заменили в перерыве, получается на бумаге отыграл целый тайм и ещё прихватил одну минуту. И таких несуразностей хватает. Когда были буквы HT и т.п., то был резон задуматься, прежде, чем вычитать и складывать. Сейчас в компьютеры этого не заложили, но компутер не виноват.

Заодно уж расскажу на примере как учитывают в минутах, если замены происходят на последней минуте тайма. Допустим на 45-й, до перерыва. Простая арифметика тут немного усложняется. Тайм длится (для отчётности) 45 минут. Тому, кого заменяют, в актив положат не все 45, а 45-1 = 44 минуты. Это чтобы тому, кто выйдет на поле, досталась хотя бы одна минута. Ровно также и при замене на 90-й минуте: 89 минут отдадут уходящему игроку, а 1 минута будет у вошедшего. И тут совсем неважно, сколько минут в плюсе будет переиграно сверх 45 или 90 минут. Замена просто на 90-й минуте и на 90+12 для отчётности равнозначны — вошедший игрок в официальном отчёте проведёт на поле 1 минуту в обоих случаях.

На ЧМ -2022 зафиксирован первый случай в истории, когда одного и того же игрока тренер одной и той же команды в двух последовательных матчах сначала выпускал на замену, а затем в концовке его же и заменял. Так называемая обратная замена.

Подобных замен на мундиалях было несколько, до турнира в Катаре 19 набралось. Были и лидеры в этом деле — тренеры Японии на ЧМ -2002 и 2006 трижды так поступали (иногда вынужденно из-за травм) с тремя игроками в трёх разных матчах.

После двух туров на ЧМ -2022 тренеров японской команды догнали тренеры сборной Саудовской Аравии. На ЧМ -98 Карлос Альберто Паррейра до своего досрочного увольнения с турнира после двух туров успел сделать обратную замену в матче против Франции.

В 2022 году в первом, сенсационно выигранном у Аргентины, матче в конце первого тайма повреждение получил капитан сборной Саудовской Аравии 33-летний Салман Аль-Фарадж №7. Случилось это на 45+4-й минуте первого тайма. Вместо него тренер Эрве Ренар выпустил 32-летнего Навафа Аль-Абеда №18.

В конце нервотрёпного матча Ренар сделал две замены. На 89-й минуте он заменяет и Аль-Фараджа №18. Тот, уходя с места, где был свисток судьи, что-то то ли высказал, то ли сделал — арбитру явно не понравилось, и реф в спину уходящему уже с поля Аль-Фараджу показал жёлтую карточку. Вот этот момент:

По арифметике получается, что у игрока №18 сыграно 1 минута в первом тайме и 44 минуты во втором, в целом 45, как бы тайм.

В матче против Польши почти всё так и повторилось. Только вышел на замену Аль-Фарадж №18 в перерыве, т.е. начал играть со второго тайма. И отыграл весь тайм. На 4-й добавленной минуте он столкнулся с Левандовски, полежал немного, вроде всё нормально, но тренер решил его заменить на 90+5 минуте. Игрок бодро побежал на замену. Арифметика тут понятная. Раз это 90+икс минута, значит ему в актив идут все минуты по 89-ю из второго тайма, значит 44. В сумме за два матча у него 89 минут.

Вот его обратная замена в матче с Польшей:

Только вот вряд ли вы отыщете хоть где-нибудь эти 89 минут у него в активе. Я видел 87, видел 88. Кому интересно, такую статистику ведут соккер365 и ворлдфутбол_нет.

А случай действительно нерядовой — с двумя подряд обратными заменами одного и того же игрока на чемпионатах мира. Да и игрок, судя по возрасту, отнюдь не «рядовой» — ему уже 32 года. Аль-Фарадж, между прочим, оказался самым возрастным игроком, кого тренеры так использовали на мундиалях.

Будем закругляться.

За крупными числами следить приятней, да и виновники событий сплошь звезды. Про них попробуй забудь!

Ну и мелочи иногда бывают занятные, но и про них статистика не забывает.