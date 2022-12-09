«Блэкпул» – «Бирмингем»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Блэкпул» – «Бирмингем», который состоится 10 декабря 2022 года

«Блэкпул»

«Приморцы» в Чемпион Лиге занимают на данный момент предпоследнюю строчку турнирной таблицы чемпионата. Вспомним несколько матчей с участием «мандаринов», чтобы оценить степень готовности команды к предстоящему футбольному поединку с «синими» из Бирмингема. В четырёх крайних матчах «Блэкпул» потерпел поражения от своих соперников. На своём поле с минимальным счётом «Пул» уступил команде «Лутон Таун». Пропустив три гола, «приморцы» были повержены всухую командой «Мидлсбро».

В матче 21-го тура чемпионата со счётом 1:2 «мандарины» проиграли «Уигану», но с семнадцатой минуты «Блэкпул» был в меньшинстве.

«Бирмингем»

«Синеносые» после двадцати одного тура занимают четырнадцатое место в Чемпионшипе. Ознакомимся с несколькими матчами команды из Бирмингема. С разницей в один гол «синие» в гостях обыграли «Сток Сити». Гол Дини, забитый под конец матча, позволил избежать поражение «Бирмингему» в игре с командой «Суонси». Встреча команд завершилась вничью (2:2).

В прошлом туре месяц назад «синеносые» уступили «Сандерленду» со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкпул» – 2.70

Ничья – 3.30

Победит «Бирмингем» – 2.60

Победит «Бирмингем» с форой -1.5 – 4.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

В трёх матчах из десяти за последнее время «Блэкпул» обыграл своих оппонентов

За тот же период «Бирмингем» взял верх над своими соперниками в четырёх футбольных поединках

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти крайних

Прогноз

В прошлом сезоне на своём поле «приморцы» с разгромным счётом одержали победу над «синими». «Блэкпул» для «Бирмингема» не удобный соперник. «Мандарины» не раз отбирали очки у «синеносых». Наш прогноз: победа «Блэкпула». Коэффициент 2.70.