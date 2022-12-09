«Мидлсбро» – «Лутон Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Мидлсбро» – «Лутон Таун», который состоится 10 декабря 2022 года
«Мидлсбро»
«Боро» находится на пятнадцатой строчки турнирной таблицы в Чемпион Лиге. Освежим в памяти несколько крайних матчей с участием «смогги». Пять игр к ряду длится беспроигрышная серия «Мидлсбро». В 20-ом туре чемпионата «Мидлсбро» разошёлся миром с «Бристоль Сити». В гостях уверенную победу одержали «Боро» над «Блэкпулом» в футбольном поединке следующего тура. Пропустив первыми в начале матча уже на седьмой минуте, «смогги» выиграли у «канареек» из Уотфорда на их поле. Крукс забил победный гол во встрече на второй добавленной минуте в конце матча.
В товарищеской встрече «красно-белые» из Мидлсбро взяли верх над шотландским «Хибернианом» со счётом 2:0.
«Лутон Таун»
«Шляпники» в Чемпионшипе на текущий момент занимают одиннадцатое место. Предлагаем рассмотреть игры команды за последнее время. Дома футбольный клуб из Лутона разошёлся миром с «Сандерлендом» и «Редингом». С минимальным счётом был обыгран «Блэкпул» в гостевой встрече. От команды «Сток Сити» на их поле «шляпники» потерпели поражение. Исход футбольного матча был решён уже в начале первого тайма.
В прошлом туре Чемпион Лиги «Лутон Таун» раскатал ничью с «Ротерхэмом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мидлсбро» – 1.86
- Ничья – 3.60
- Победит «Лутон Таун» – 4.10
- Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 3.10
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80
Статистика
- В пяти матчах из десяти крайних «смогги» выиграли своих оппонентов
- За аналогичный период «шляпники» одержали победы в трёх играх
- Исходом «обе забьют — да» завершились три очных встречи команд за последнее время.
Прогноз
Беспроигрышная серия «Боро» продлится. На своём поле не без труда, но «смогги» сумеют взять свои три очка в игре со «шляпниками». Наш прогноз: победа «Мидлсбро». Коэффициент 1.86.