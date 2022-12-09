«Мидлсбро» – «Лутон Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1670545832

вчера, 03:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Мидлсбро» – «Лутон Таун», который состоится 10 декабря 2022 года

«Мидлсбро»

«Боро» находится на пятнадцатой строчки турнирной таблицы в Чемпион Лиге. Освежим в памяти несколько крайних матчей с участием «смогги». Пять игр к ряду длится беспроигрышная серия «Мидлсбро». В 20-ом туре чемпионата «Мидлсбро» разошёлся миром с «Бристоль Сити». В гостях уверенную победу одержали «Боро» над «Блэкпулом» в футбольном поединке следующего тура. Пропустив первыми в начале матча уже на седьмой минуте, «смогги» выиграли у «канареек» из Уотфорда на их поле. Крукс забил победный гол во встрече на второй добавленной минуте в конце матча.

В товарищеской встрече «красно-белые» из Мидлсбро взяли верх над шотландским «Хибернианом» со счётом 2:0.

«Лутон Таун»

«Шляпники» в Чемпионшипе на текущий момент занимают одиннадцатое место. Предлагаем рассмотреть игры команды за последнее время. Дома футбольный клуб из Лутона разошёлся миром с «Сандерлендом» и «Редингом». С минимальным счётом был обыгран «Блэкпул» в гостевой встрече. От команды «Сток Сити» на их поле «шляпники» потерпели поражение. Исход футбольного матча был решён уже в начале первого тайма.

В прошлом туре Чемпион Лиги «Лутон Таун» раскатал ничью с «Ротерхэмом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мидлсбро» – 1.86

Ничья – 3.60

Победит «Лутон Таун» – 4.10

Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 3.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

В пяти матчах из десяти крайних «смогги» выиграли своих оппонентов

За аналогичный период «шляпники» одержали победы в трёх играх

Исходом «обе забьют — да» завершились три очных встречи команд за последнее время.

Прогноз

Беспроигрышная серия «Боро» продлится. На своём поле не без труда, но «смогги» сумеют взять свои три очка в игре со «шляпниками». Наш прогноз: победа «Мидлсбро». Коэффициент 1.86.