Четвертьфиналы 9 декабря на ЧМ-2022: Совсем не мелочи, но они остались незамеченными

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вчера, 11:14

Жаркие выдались первые два матча четвертьфиналов на ЧМ -2022. Очень много событий как для болельщиков, так и для статистиков. Не стану обсуждать перипетии этих матчей. Поведаю о некоторых числовых показателях, которые за обилием жёлтых карточек остались незамеченными. Кстати, удивляюсь, как это произошло, что ни одна жёлтая случайным образом не превратилась во вторую, а потом и в красную. Совпало так.

Итак, начинаю с крупных событий.

Лионель Месси забил свой 4-й гол на этом турнире и второй в матчах плей-офф. А гол в четвертьфинале стал юбилейным в истории всех турниров Кубка мира с 1930 года:

2700-й гол был забит с пенальти именно Лионелем Месси в ворота сборной Нидерландов на 73-й минуте встречи.

К этой минуте матча Месси уже полноправно находился на второй позиции в истории мундиалей по количеству сыгранных минут на поле. Он обошёл Лотара Маттеуса (Германия) десятью минутами раньше. Так как матч вместе с экстра-таймами длился (официально) 120 минут, то на счету Лионеля Месси стало 2104 сыгранные минуты в 24 матчах. До повторения рекорда Паоло Мальдини (Италия) остаются 113 минут. А Аргентине ещё в двух матчах играть. Так что падение и этого рекорда не за горами.

Как и падение казавшегося вечным рекорда Лотара Маттеуса в 25 сыгранных матчей на мундиалях. Но это мы забежали вперёд. Подождём.

Наконец-то Месси догнал Габриэля Батистуту по голам на чемпионатах мира — у обоих аргентинцев теперь по 10 забитых. И по количеству пробитых пенальти в игровое время на чемпионатах мира Месси также сравнялся с Батистутой — у каждого по 4 попытки. «Бати-гол» ни разу не промахнулся, а вот Лионель не реализовал дважды. По количеству попыток реализовать пенальти в матчах одного турнира (3 попытки) Месси стал 7-м футболистом в истории мундиалей. По 4 попытки — и все удачные — имели на одном турнире лишь два игрока, португалей Эйсебио (1966) и голландец Роб Ренсенбринк (1978). Оба огорчили вратарей 3 команд, причём Эйсебио все 4 пенальти реализовал в 3 матчах плей-офф, в 3 матчах подряд.

Вернёмся в 2022 год.

Хорваты, конечно, удивляют. Яркой игры от них ждать не приходится. Но стойкость, цепкость, умение терпеть и выждать момент — это дорогого стоит. Не забывайте, что именно этой цепкой команде сборная России уступила место в Катаре в отборе. Оно и к лучшему для футбола.

Бруно Петкович (Хорватия) забил тоже юбилейный гол — 150-й на этом чемпионате. Но это малозаметная веха для мундиалей. Оба вчерашних юбилейных гола были забиты левой ногой.

Хорваты методично идут по тому же сценарию, что и на ЧМ -2018. Два первых матча плей-офф они вытаскивают в серии пенальти.

Между прочим, в истории мундиалей матч Хорватия — Бразилия стал 13-м в плей-офф, когда в основное время голов не было (0:0), а в экстра-таймах голы были забиты. Но это первый случай, когда голы в экстра-таймах (после 0:0 в основное время) были забиты соперниками поровну и пришлось бить пенальти.

Всего в истории чемпионатов мира на сегодня завершено 34 серии послематчевых пенальти. Пробито 312 ударов, из них реализованы 216 (69%).

Удар аргентинца Энцо Фернандеса в штангу оказался 95-м нереализованным.

300-й послематчевый пенальти пробивал вчера бразилец Педро, забил. Кстати, 100-й пенальти в серии был в финале ЧМ -94, и он также был реализован итальянцем Альбертини. И 200-й удар в сериях также был забит в 2010 году в матче Гана — Уругвай, отличился уругваец Скотти. Что объединяет 100-й и 200-й пробитые пенальти, кроме того, что они были реализованы? Это были последние серии пенальти на тех мундиалях.

А вот хорватские вратари не перестают удивлять. На ЧМ -2018 Даниэль Субашич героически тащил пенальти в сериях, теперь вот и Доминик Ливакович в точности повторил достижения 4-летней давности.

Даниэль Субашич в 1/8 финала с Данией в 2018 г. отразил 3 пенальти. То же самое проделал и Доминик Ливакович в матче против Японии в 1/8 финала на ЧМ -2022.

Даниэль Субашич в ¼ финала против России в 2018 г. взял 1 пенальти (первый удар в серии) и один прошёл мимо ворот — итого 2 нереализованных. Доминик Ливакович в четвертьфинале турнира 2022 против Бразилии взял первый удар бразильцев, на четвёртом своём ударе бразильцы попали в штангу.

Субашич — 5 нереализованных из 10 ударов (4 сэйва), Ливакович — 5 нереализованных из 8 ударов (4 сэйва).

Всего вратарями на мундиалях совершено ровно 70 сэйвов в послематчевых сериях. Последним отличился в этом деле аргентинец Эмилиано Мартинес во вчерашнем четвертьфинале с Нидерландами.

Аргентинский вратарь стал третьим в истории чемпионатов мира кипером, кому удалось парировать два первых удара соперников в сериях. Первым был бразильский страж ворот Жулио Сезар в 1/8 финала ЧМ -2014 против Чили. Второй случай был также в 1/8 финала на текущем турнире — хорват Доминик Ливакович отличился в матче с Японией. Такие подвиги вратарей не остаются незамеченными — их команды благополучно выигрывали серии.

Для статистики укажу, что из 312 ударов в сериях мимо ворот (и выше) пролетело 12 ударов. Вчера аргентинец Энцо Фернандес присоединился к группе великих игроков, которые тоже били чуть шире или выше каркаса ворот — это и Мишель Платини, и Крис Уоддл, и Франко Барези, и Роберто Баджо. Никто из них так и не стал чемпионом мира…

А вот в каркас ворот попадали чуть чаще — 14 раз с учётом вчерашнего удара, причём, ровно половина из этих ударов была по стойкам, а другие 7 ударов были в перекладину. Интересно, что первым в каркас ворот в сериях пенальти в истории мундиалей попал бразилец Жулио Сезар на ЧМ -86. Его полное имя Жулио Сезар да Силва, а вратарь Бразилии на ЧМ -2010 и 2014 был просто Жулио Сезар. У бразильцев это бывает.

Про рекорды по жёлтым карточкам даже не буду ничего говорить. Судейство на мундиале — «этакое» я бы сказал, экспериментальное. Про футбол бы, главное, не забыли!