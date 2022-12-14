«Брюгге» – «Хеверли Лувен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Про-лиги чемпионата Бельгии «Брюгге» – «Хеверли Лувен», который состоится 26 декабря 2022 года

«Брюгге»

В чемпионате Бельгии «чёрно-синие» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами последних матчей с участием команды из Брюгге. После дополнительного времени «чёрно-синие» обыграли в 1/16 Кубка Бельгии футбольную команду «Патро Эйсден». Выигрывая в два гола, «Брюгге» не удержал преимущество во встрече с «Антверпеном». Матч 17-го тура Лиги Жюпилер завершился вничью (2:2). В двух товарищеских матчах «чёрно-синие» потерпели поражения. С минимальным счётом команда уступила французскому «Лиллю».

Голландскому «Эксельсиору» со счётом 0:2 футбольный клуб из Брюгге проиграл на прошлых выходных.

«Хеверли Лувен»

«OHL» в Про-лиге занимает восьмое место после семнадцати туров. Рассмотрим несколько крайних игр команды за последнее время. С минимальной разницей «Хеверли Лувен» потерпел поражение от «Серкль Брюгге». Всухую, поразив пять раз ворота соперника, «OHL» одержал уверенную победу над клубом «Франкс Бора». В прошлом туре с большим счётом был обыгран «Серен».

Восемь мячей подарила болельщикам товарищеская встреча с французским «Лионом». Со счётом 3:5 «Хеверли Лувен» проиграл.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» – 1.40

Ничья – 4.80

Победит «Хеверли Лувен» – 6.20

Победит «Брюгге» с форой -1.5 – 2.03

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.44

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.46

Статистика

Четыре поражения потерпели «чёрно-синие» в десяти крайних матчах

За тот же период «OHL» проиграл в пяти играх

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились четыре очные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

С разницей в три гола «Брюгге» обыгрывал команду «Хеверли Лувен» в трёх крайних очных встречах. Доверимся статистике при прогнозировании исхода предстоящего матча. Наш прогноз: победа «Брюгге» с форой -1.5. Коэффициент 2.03.