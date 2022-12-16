Клубы АПЛ опять разберут всех топовых игроков зимой. Готовятся трансферы на 100+ миллионов евро

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вчера, 20:33

За хорватского защитника и форварда сборной Португалии.

Буквально через пару недель после окончания чемпионата мира в Катаре наступит пора усиления состава – откроется зимнее трансферное окно. Некоторые команды рассчитывают серьезно обновиться в этот период. Похоже, что готовится несколько очень крупных сделок.

«Ливерпуль» намерен усилить полузащиту

До сих пор не совсем понятно, что происходит с «мерсисайдцами». Коллектив при Клоппе стабильно боролся за чемпионство, но в нынешнем сезоне еле поспевает за командами из топ-5. Свой отпечаток накладывают сложности с игроками центра полузащиты. Истекают контракты Наби Кейта, Алекса Окслейда-Чемберлена и Джеймса Милнера. Артур летом вернется в «Ювентус». Милнеру, Хендерсону и Тиаго Алькантаре уже за 30.

Большинство слухов о потенциальных трансферах «Ливерпуля» связаны с этой позицией. Самый громкий из них – борьба за англичанина из дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. 19-летнего хавбека у себя хотят видеть многие топы, наиболее настырные из них: «Реал», «Манчестер Сити» и сам «Ливерпуль».

Вариант с мадридцами, судя по всему, уже отпал, ведь Джуд намерен играть в АПЛ . А вот в случае с «горожанами» и «Ливерпулем», в ход идут даже уговоры игроков команд в сборной, а также родителей. Наиболее активно Беллингема, судя по инсайдам, к себе приглашали Трент Александар-Арнольд и Джордан Хендерсон. Клуб готов выплатить «Боруссии» 100 миллионов евро.

Одним Джудом «красные» вряд ли ограничатся. В шорт-листе также есть футболист сборной Аргентины Энцо Фернандес. Видимо, выступление полузащитника настолько впечатлило боссов клуба, что те готовы заплатить «Бенфике» отступные в размере 120 миллионов евро и уже ведут переговоры с самим игроком о контракте.

Чуть больше придется постараться, чтобы приобрести работоспособного опорника сборной Марокко Софьяна Амрабата из «Фиорентины». Спрос на него есть у и других коллективов из Англии.

Помимо вышеперечисленных в списке «Ливерпуля» числятся Мойсес Кайседо, который играет за «Брайтон», а также Коди Гакпо из ПСВ . Правда, за последнего также борется «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» ищет латераля и форварда

Желание усилить позицию нападающего вполне логично. До сих пор «манкунианцы» справлялись лишь с отходящим от травмы Марсьялем, скандальным Роналду и профильным вингером Рэшфордом.

«Красные дьяволы» нацелились на Карима Бензема. У него следующим летом истекает контракт с «Реалом», поэтому МЮ готов предложить французу контракт с огромной зарплатой. Летом уже получилось выхватить Каземиро, однако с Каримом будет сложнее, ведь он и самим сливочным нужен, да и 16-летнему Эндрику после переезда в Мадрид потребуется наставник.

Есть и другие варианты. «Юнайтед» связались с «Атлетико» на предмет доступности Жоау Фелиша. «Матрасники» хотят выручить от сделки 100 миллионов евро, поэтому «манкунианцы» рассчитывают согласовать аренду. Также боссы клуба готовы рассмотреть кандидатуру Гонсалу Рамуша, который ярко сверкнул в 1/8 финала ЧМ против сборной Швейцарии. Но и здесь есть весомое препятствие в виде требуемых «Бенфикой» 120 миллионов за трансфер. Среди возможных вероятные переходы в МЮ Влаховича, Мораты и Гакпо.

С поиском крайних защитников не все понятно. У Тен Хага и так есть выбор между Шоу и Маласией слева, а также Далотом с Уан-Биссакой справа. Но Эрик настаивает на подписании Дензела Думфриса из «Интера», которого он запомнил по выступлениям за ПСВ . Итальянцы не станут рассматривать предложения дешевле 50 миллионов евро.

Голландец закрывает правый фланг, а на левый «Юнайтед» рассматривают Алехандро Бальде. Испанец не достиг согласия с «Барселоной» по новому контракту, а действующий истекает летом 2024 года. Вероятно, англичане намерены этим воспользоваться.

«Сити» борется за Беллингема и однофамильца Пепа

Атакующая группа «горожан» и так выглядит укомплектованной. Но интерес к Джуду «горожане» все-таки решили обозначить, сделав это аккурат к старту ЧМ -2022. В случае, если хавбек все же согласится на переход, клуб отпустит Илкая Гюндогана, на которого засматривается «Барселона».

Англичане уже имеют опыт ведения переговоров с «Боруссией». После покупки Холанда между сторонами сложились хорошие отношения. Сам Беллингем готов покинуть Германию. Он не намерен дорабатывать контракт (действует до лета 2025 года) до конца. Но «Сити» еще предстоит выиграть конкуренцию у «Ливерпуля»

За центрального защитника сборной Хорватии и «Лейпцига» Йошко Гвардиола клуб из Манчестера конкурирует с «Реалом». Мадридцы готовы выделить на приобретение игрока 90 миллионов евро отступными, но «горожане» быстро перебили это предложение своими 110-ю. С самим игроком английский гранд обговорил зарплату в случае подписания контракта в районе 11-12 миллионов евро в год. Существует вариант, что после удачного закрытия сделки «Сити» оставит Йошко доигрывать сезон в «Лейпциге».

Руководству «Сити» приглянулась и игра Букайо Саки из «Арсенала». Благоприятным такой трансфер делает и тот факт, что «канониров» возглавляет ученик Гвардиолы Микель Артета. Под его руководством Букайо раскрылся и стал полноценным игроком основы. «Горожане» следят за переговорами сторон по новому контракту и готовы включиться в любой удобный момент.