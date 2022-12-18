«Абердин» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Абердин» – «Рейнджерс», который состоится 20 декабря 2022 года

«Абердин»

«Доны» после шестнадцати матчей сезона занимают третье место в высшем футбольном дивизионе Шотландии. Предлагаем ознакомиться с результатами последних матчей команды, чтобы оценить шансы «модников» на успех в предстоящем поединке с «плюшевыми мишками» из Глазго. На своём поле в матче 14-го тура чемпионата «красные» с большим счётом одержали победу над «Хибернианом». С разницей в один мяч «доны» проиграли на выезде «Ливингстону». «Данди Юнайтед» был обыгран «модниками» с минимальным счётом в игре позапрошлого тура.

На своём поле, пропустив под конец футбольной встречи единственный гол, «красные» уступили «Селтику» в матче 17-го тура.

«Рейнджерс»

«Джерс» на данный момент находится на второй строчке турнирной таблицы шотландской Премьер-лиги. Рассмотрим игры с участием «светло-синих» за последнее время. Гол Тиллмана во втором тайме принёс победу «Рейнджерсу» над «Хартсом» в матче 15-го тура. Вничью завершилась игра с командой «Сент-Миррен» на их поле. Три раза «Джерс» заставил вратаря леверкузенского «Байера» доставать мяч из сетки своих ворот. «Светло-синие» уверенно взяли верх над «фармацевтами» в товарищеской встрече.

15 декабря дома «Рейнджерс» в напряжённой борьбе обыграл команду «Хиберниан».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Абердин» – 5.20

Ничья – 4.10

Победит «Рейнджерс» – 1.59

Победит «Рейнджерс» с форой -1.5 – 2.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

Более трёх лет «модники» не выигрывают у «Джерс»

Две победы одержали «доны» в пяти крайних матчах

За тот же период «плюшевые мишки» обыграли своих оппонентов в трёх играх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.50 на победу «Рейнджерс» с форой -1.5. Крайняя встреча команд в октябре текущего года завершилась убедительной победой «светло-синих» с разницей в три мяча. Отставание «плюшевых мишек» от «Селтика» составляет девять очков. Гости в предстоящем матче не упустят шанс сократить отставание от первого места.