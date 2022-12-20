«Кристал Пэлас» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Фулхэм», который состоится 26 декабря 2022 года

«Кристал Пэлас»

«Орлы» на данный момент занимают одиннадцатое место. Чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем футбольном поединке, предлагаем освежить в памяти результаты нескольких крайних матчей с участием «стекольщиков». Перед игрой 17-го тура чемпионата «Кристал Пэлас» провёл четыре товарищеских встречи. Ничейным исходом завершились матчи с бразильской «Ботафого» и турецкой командой «Трабзонспор». «Наполи» взял верх над «орлами» с разницей в пару мячей.

Со счётом 2:1 в пользу «стекольщиков» завершилась игра с испанским клубом «Вальядолид».

«Фулхэм»

«Дачники» в турнирной таблице чемпионата Англии на текущий момент находятся на две строчки выше «орлов». «Белые» не выигрывают в четырёх своих крайних матчах. На своём поле «Фулхэм» раскатал нулевую ничью с «Эвертоном» в матче 14-го тура чемпионата. С разницей в один гол «дачники» уступили футбольной команде «Манчестер Сити». На своём поле в игре с «красными дьяволами» из Манчестера «белые» снова потерпели поражение.

Миром разошлась команда с «молотобойцами» на прошлых выходных в товарищеской встрече.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.03

Ничья – 3.60

Победит «Фулхэм» – 3.45

Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 3.45

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Из десяти матчей за последнее время «орлы» выиграли в четырёх

За аналогичный период «белые» обыграли своих соперников в трёх играх

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

Последний раз команды играли между собой вничью. На данном этапе непросто отдать предпочтение какой-либо одной команде в этой паре. После месячного перерыва в Премьер-лиге можно ожидать, что команды не смогут выяснить кто из них сильнее. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.60 на ничью.