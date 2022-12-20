«Мехелен» — «Серен Юнайтед» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Бельгии «Мехелен» — «Серен Юнайтед», который состоится 20 декабря 2022 года
«Мехелен»
«Мехелен» играет очень нестабильно и находится в нижней части турнирной таблицы, что вряд ли может радовать руководство и болельщиков. На данный момент клуб набрал 13 место с 18 очками и опережает зону вылета только на пять пунктов. В кубке Бельгии «Мехелен» постарается реабилитироваться за неудачную первую половину сезона и как можно дальше продвинуться в этом турнире.
14 декабря в товарищеском матче «Мехелен» разошелся миром с «Эспаньолом» (1:1), а четвертого числа переиграл «Бреду» (2:0).
«Серен Юнайтед»
«Серен Юнайтед» не может набрать очки уже несколько туров подряд в чемпионате и находится на последнем месте в турнирной таблице. Тем не менее, не стоит забывать, что кубок страны – отдельные соревнования, где все решает один поединок, поэтому даже аутсайдера не стоит списывать со счетов, хотя фаворитом являются конечно же хозяеява.
04 декабря «Серен Юнайтед» проиграл в товарищеском матче АЕК (0:2), а 11 ноября разгромно уступил «Оуд-Хеверли» (0:5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мехелен» – 1.63
- Ничья – 4.2
- Победит «Серен Юнайтед» – 5
Статистика
- «Серен Юнайтед» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах
- «Мехелен» не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Серен Юнайтед» выиграл два из трех последних матчей с «Мехеленом»
- Три из четырех последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Мехелена», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Команда играет на своем стадионе и если исключит недооценку соперника, то не будет иметь проблем с аутсайдером. Прогнозируем успех хозяев в этой встрече.