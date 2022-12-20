Вырос из «Боруссии». Топ-клубам придется отдать 150 миллионов евро за элитного хавбека-англичанина

1671546757

вчера, 17:32

Хочет в АПЛ .

Джуд Беллингем – главный лот на ближайших трансферных окнах. Полузащитник давно на слуху у европейских грандов, уже закрепился в старте дортмундской «Боруссии», является системообразующим игроком команды. Осталось решить, где лучше продолжить карьеру.

Созрел для нового вызова

19-летний хавбек уже оценивается порталом Transfermarkt в 100 миллионов евро. Англичанин закрепился в основном составе национальной команды, попал на чемпионат мира и составил мощную тройку с Хендерсоном и Райсом в центре поля.

Своим выступлением Джуд заслужил похвалу от футбольных экспертов – в частности, экс-футболист МЮ и сборной Ирландии Рой Кин отмечает:

Когда становится тяжеловато, нужен полузащитник, который может сотворить немного волшебства, и именно это сделал Беллингем. Блестяще. Это то, чего вы хотите от полузащитника: мощный, сильный, у него есть умение предугадывать и немного удачи. Он станет суперзвездой. Мы все время используем это слово, но посмотрите на его зрелость. Он играет так, как будто провел уже сто матчей за Англию. Его зрелость, его принятие решений, что очень важно для полузащитника, у этого парня есть все.

На клубном уровне молодой полузащитник проводит третий полноценный сезон в «Боруссии» из Дортмунда. Является лучшим или одним из лучших в команде по основным показателям – 3.2 отбора за матч (1-е место), 1.4 перехвата (3-е), 51.9 передач (4-е), 1 ключевой пас за игру (4-е).

Беллингем уже вырос из немецкого коллектива – является его движущей силой, на него полагается Гарет Саутгейт в сборной Англии. В карьере футболиста наступает тот этап, когда пора двигаться дальше – чтобы не задерживать прогресс. Сам Джуд это прекрасно понимает – сообщается, что англичанин не намерен дорабатывать контракт с дортмундцами до конца.

Есть три претендента, пытается вклиниться МЮ

Изначально талантливого хавбека хотели подписать мадридский «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити». «Синие», вероятно, вышли из переговоров из-за запрошенной «черно-желтыми» суммы – немецкий коллектив хочет выручить от сделки 150 миллионов евро. Лондонцы такую сумму за одного игрока вряд ли выложат. Зато включился «Ливерпуль», а позднее – и «Манчестер Юнайтед».

В пользу варианта с мадридцами говорит ситуация с полузащитниками в клубе. «Сливочные» уже приступили к омоложению центральной оси – отпустили Каземиро и подписали молодого таланта из «Монако» Орельена Тчуамени. Еще у двоих основных хавбеков следующим летом истекают соглашения – речь о 32-летнем Тони Кроосе и 37-летнем Луке Модриче. Первый пока склоняется к решению завершить карьеру – «Реал» готовит для него новый контракт, но сам немец в раздумьях. Позиция хорватского футболиста неизвестна, но физически он вполне потянет еще пару лет в топ-клубе. Проще говоря, минимум одно место в старте наверняка будет вакантным.

Если говорить о «Сити», у «горожан» отличные взаимоотношения с «Боруссией» после трансфера Эрлинга Холанда. Норвежец пытается склонить Джуда к подписанию контракта с английским грандом. Сам МС , как и «Реал» может гарантировать англичанину место в основе – Илкай Гюндоган хочет перейти в «Барселону» и в случае подписания полузащитника дортмундцев его отпустят.

Нынешний «Ливерпуль» выглядит менее предпочтительно, чем «Сити» или «Реал», но речь лишь о текущем положении. «Красные» — годами выстроенный проект, в котором доверяют главному тренеру. При этом мерсисайдцы ищут выход из сложившейся ситуации – хотят обновить центр поля. Помимо Беллингема клуб ведет Энцо Фернандеса и Софьяна Амрабата, с кем-то из них коллектив наверняка наберет ход ближе к весне. Перспективы у проекта есть. В составе национальной команды с Джудом близко общались сразу двое из «Ливерпуля» — Трент Александер-Арнольд и Джордан Хендерсон.

Одним из последних в гонку включился «Юнайтед». Тягаться с остальными, более благополучными, командами будет сложно – но, например, «Ливерпуль», по слухам уже за Энцо выложит 120 миллионов евро и вряд ли найдет столько же на Джуда, так что одним конкурентом, вероятно, будет меньше. Правда, единственное, что могут предложить игроку манкунианцы – статус главной звезды команды, системообразующего звена. МЮ в этой борьбе – явный аутсайдер.

Полузащитник хочет в АПЛ

А ведь «Реал» поступательно подходил к подписанию Беллингема – в начале осени попросил его не продлевать контракт с «Боруссией», чтобы выгоднее приобрести его, пока не истекли соглашения Модрича и Крооса.

Однако появился инсайд, что 19-летний хавбек нацелен на АПЛ – и мадридцы ничего не могут с этим сделать. Такое решение наверняка пойдет Джуду на пользу – в Англии более скоростной и напряженный чемпионат. Конкуренция в разы сильнее, темп выше.