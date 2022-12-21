«Комо» — «Читтаделла» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Комо» — «Читтаделла», который состоится 26 декабря 2022 года

«Комо»

«Комо» смог прервать серию без побед в Серии B в прошлом туре, однако положение команды все еще остается неудовлетворительным. Сейчас коллектив занимает 17 место с 19 очками в зоне вылета и находится всего в одном пункте от спасительного места. Таким образом, если клуб продолжит стабильно набирать баллы, он сможет в скором времени существенно улучшить свое положение дел.

18 декабря «Комо» крупно обыграл на выезде «Тернану» (3:0), а 11 числа на своем поле минимально уступил «Реджине» (0:1).

«Читтаделла»

«Читаделла» имеет такую же статистику, как и у нынешнего соперника, а именно 19 набранных баллов и более слабую разницу забитых пропущенных мячей. Для команды находиться в зоне вылета несколько непривычное дело, поэтому тренерскому штабу следует как можно быстрее решать эту проблему, чтобы ее не усугубить. Личные встречи аутсайдеров всегда отличаются большим количеством борьбы, поэтому матч будет интересным.

18 декабря «Читтаделла» на своем поле уступила «Зюдтироль» (0:2), а 11 числа на выезде минимально проиграла «Беневенто» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Комо» – 2.4

Ничья – 3.05

Победит «Читтаделла» – 3.3

Статистика

«Читтаделла» одержала лишь две победы в десяти последних матчах во всех турнирах

Семь из десяти домашних матчей «Комо» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Читтаделла» выиграла три из пяти последних встреч с «Комо»

Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Команды играют между собой результативно, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также увидят несколько забитых мячей в матче.