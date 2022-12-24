«Уотфорд» – «Миллуолл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Уотфорд» – «Миллуолл», который состоится 26 декабря 2022 года

«Уотфорд»

«Жёлтая армия» в Чемпионшипе занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить результаты нескольких матчей с участием «Уотфорда» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «шершни» с командой «Бристоль Сити» в рамках матча 21-го тура чемпионата. Пропустив первыми, «золотые мальчики» из Уотфорда взяли верх над «канонирами». На два пропущенных гола «жёлтая армия» ответила четырьмя забитыми мячами. Без голов прошла встреча позапрошлого тура с командой «Халл».

Со счётом 2:0 на выезде «Уотфорд» одержал победу над «Хаддерсфилдом» в матче 23-го тура Чемпион Лиги.

«Миллуолл»

На данный момент «докеры» находятся на десятом месте во втором по значимости футбольном дивизионе Англии. Рассмотрим футбольные поединки «львов», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «шершнями». В 21-ом туре Чемпионшипа «Миллуолл» в гостях обыграл команду «Престон». Товарищеский матч с датским «Брённбю» завершился вничью. Пропустив три гола, всухую «докеры» проиграли «Сандерленду».

В прошлом туре Чемпион Лиги «львы» разошлись миром с «Уиганом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 2.10

Ничья – 3.25

Победит «Миллуолл» – 3.60

Победит «Миллуолл» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились пять очных встреч подряд

В шести матчах из десяти за последнее время «золотые мальчики» обыграли своих оппонентов

За тот же период «львы» одержали победы в четырёх играх.

Прогноз

В октябре этого года «докеры» выиграли на своём поле «шершней» со счётом 3:0. В предстоящей встрече «жёлтая армия» возьмёт реванш. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.10 на победу «Уотфорда».