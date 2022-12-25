«Халл Сити» – «Блэкпул»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Халл Сити» – «Блэкпул», который состоится 26 декабря 2022 года
«Халл Сити»
«Тигры» на текущий момент занимают двадцать первое место в Чемпион Лиге. Предлагаем рассмотреть матчи с участием команды, чтобы оценить шансы на успех «чёрно-янтарных» в предстоящей игре с «приморцами». Четыре крайних матча «тигры» завершили с ничейным исходом. С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграла команда с турецкими футбольными клубами «Башакшехир» и «Трабзонспор». «Нулёвку» раскатали «чёрно-янтарные» с «золотыми мальчиками» из Уотфорда.
17 декабря «тигры» разошлись миром с командой «Сандерленд» (1:1).
«Блэкпул»
«Блэкпул» в Чемпионшипе находится на одну строчку ниже «тигров» в турнирной таблице чемпионата. Освежим в памяти результаты крайних матчей «приморцев» за последнее время. Пропустив три гола, «мандарины» всухую дома проиграли «Мидлсбро». С разницей в один мяч «Блэкпул» уступил «Уигану». В позапрошлом туре «приморцы» сыграли вничью с «Бирмингемом».
Со счётом 1:1 завершился матч с «Кардиффом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Халл Сити» – 2.09
- Ничья – 3.35
- Победит «Блэкпул» – 3.55
- Победит «Халл Сити» с форой -1.5 – 3.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67
Статистика
- Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти за последнее время
- Три поражения потерпели «тигры» в десяти последних матчах
- За аналогичный период «мандарины» проиграли в пяти поединках.
Прогноз
Крайние матчи команд не отличались зрелищностью и обилием голов. Pinnacle предлагает коэффициент 1.67 на исход «тотал меньше 2.5 голов». Доверимся статистике последних матчей.