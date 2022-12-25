«Халл Сити» – «Блэкпул»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Халл Сити» – «Блэкпул», который состоится 26 декабря 2022 года

«Халл Сити»

«Тигры» на текущий момент занимают двадцать первое место в Чемпион Лиге. Предлагаем рассмотреть матчи с участием команды, чтобы оценить шансы на успех «чёрно-янтарных» в предстоящей игре с «приморцами». Четыре крайних матча «тигры» завершили с ничейным исходом. С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграла команда с турецкими футбольными клубами «Башакшехир» и «Трабзонспор». «Нулёвку» раскатали «чёрно-янтарные» с «золотыми мальчиками» из Уотфорда.

17 декабря «тигры» разошлись миром с командой «Сандерленд» (1:1).

«Блэкпул»

«Блэкпул» в Чемпионшипе находится на одну строчку ниже «тигров» в турнирной таблице чемпионата. Освежим в памяти результаты крайних матчей «приморцев» за последнее время. Пропустив три гола, «мандарины» всухую дома проиграли «Мидлсбро». С разницей в один мяч «Блэкпул» уступил «Уигану». В позапрошлом туре «приморцы» сыграли вничью с «Бирмингемом».

Со счётом 1:1 завершился матч с «Кардиффом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Халл Сити» – 2.09

Ничья – 3.35

Победит «Блэкпул» – 3.55

Победит «Халл Сити» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти за последнее время

Три поражения потерпели «тигры» в десяти последних матчах

За аналогичный период «мандарины» проиграли в пяти поединках.

Прогноз

Крайние матчи команд не отличались зрелищностью и обилием голов. Pinnacle предлагает коэффициент 1.67 на исход «тотал меньше 2.5 голов». Доверимся статистике последних матчей.