«Брюгге» — «Оуд-Хеверли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Брюгге» — «Оуд-Хеверли», который состоится 26 декабря 2022 года

«Брюгге»

У «Брюгге» перед началом чемпионата мира был замечен спад в результатах, что отражается на позиции чемпиона Бельгии в турнирной таблице. На данный момент «Брюгге» идет только на четвертом месте с 33 очками, что на целых 13 пунктов меньше, чем у лидера. Такой отрыв отыграть будет очень сложно, тем не менее, до конца регулярного чемпионата еще достаточно игр, чтобы попытаться это сделать.

21 декабря «Брюгге» крупно проиграл «Сент-Трюйдену» в кубке Бельгии (1:4), а 10 декабря в товарищеской встрече уступил «Эксельсиору» (0:2).

«Оуд-Хеверли»

«Оуд-Хеверли» располагается в середине турнирной таблицы и пытается зайти в зону плей-офф по итогам сезона. На данный момент коллектив занимает только девятое место с 25 набранными баллами, отставая от ближайшего соперника на всего на один балл. В предстоящей встрече гостям будет сложно зацепиться за очки, и даже ничья стала бы хорошим результатом, ведь в конце сезона важным может оказаться каждый набранный пункт.

20 ноября «Оуд-Хеверли» уступил на своем поле «Кортрейку» (1:3), а первого числа проиграл «Лиону» в товарищеском матче (3:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» – 1.45

Ничья – 4.9

Победит «Оуд-Хеверли» – 6.4

Статистика

«Брюгге» смог одержать лишь две победы в последних десяти встречах

«Оуд-Хеверли» выиграли три выездных поединка из десяти последних

Пять из шести матчей между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Брюгге» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Оуд-Хеверли»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Брюгге», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Чемпиону Бельгии очень нужно возвращаться на лидерские места, поэтому мы предполагаем, что в этом матче у хозяев не будет проблем с результатом.