«Хетафе» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Хетафе» – «Мальорка», который состоится 30 декабря 2022 года

«Хетафе»

«Городские» находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных матчей с участием «тёмно-синих». После дополнительного времени «Хетафе» одержал победу над командой «Сан-Рока» в матче 1/64 Кубка Испании. С одинаковым счётом 0:1 «городские» уступили в товарищеских матчах «Вальядолиду» и «Гвадалахаре».

Со счётом 2:0 «тёмно-синие» выиграли у команды «Диосесаньос» в 1/32 Кубка Испании.

«Мальорка»

«Островитяне» в Ла Лиге занимают одиннадцатое место на данный момент. Рассмотрим крайние матчи с участием «красно-чёрных». «Мальорка» провела три товарищеских матча в декабре месяце. С большим счётом была повержена команда «Побленсе». Ничейным исходом завершена встреча с немецким «Майнцом». «Болонья» взяла верх над «островитянами» с разницей в один мяч.

В 1/32 Кубка Испании «Мальорка» обыграла команду «Реал Унион» со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 2.75

Ничья – 2.80

Победит «Мальорка» – 3.05

Победит «Хетафе» с форой -1.5 – 5.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 3.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.32

Статистика

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти последних

Три поражения потерпели «тёмно-синие» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «островитяне» проиграли в одном матче.

Прогноз

В данной паре сложно отдать предпочтение определённой команде. В условиях, когда соперники примерно на одном уровне, ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.80 на ничью.