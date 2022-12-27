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«Хетафе» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 03:18
«Хетафе» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Хетафе» – «Мальорка», который состоится 30 декабря 2022 года

«Хетафе»

«Городские» находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных матчей с участием «тёмно-синих». После дополнительного времени «Хетафе» одержал победу над командой «Сан-Рока» в матче 1/64 Кубка Испании. С одинаковым счётом 0:1 «городские» уступили в товарищеских матчах «Вальядолиду» и «Гвадалахаре».

Со счётом 2:0 «тёмно-синие» выиграли у команды «Диосесаньос» в 1/32 Кубка Испании.

«Мальорка»

«Островитяне» в Ла Лиге занимают одиннадцатое место на данный момент. Рассмотрим крайние матчи с участием «красно-чёрных». «Мальорка» провела три товарищеских матча в декабре месяце. С большим счётом была повержена команда «Побленсе». Ничейным исходом завершена встреча с немецким «Майнцом». «Болонья» взяла верх над «островитянами» с разницей в один мяч.

В 1/32 Кубка Испании «Мальорка» обыграла команду «Реал Унион» со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хетафе» – 2.75
  • Ничья – 2.80
  • Победит «Мальорка» – 3.05
  • Победит «Хетафе» с форой -1.5 – 5.85
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 3.00
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.32

Статистика

  • Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти последних
  • Три поражения потерпели «тёмно-синие» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «островитяне» проиграли в одном матче.

Прогноз

В данной паре сложно отдать предпочтение определённой команде. В условиях, когда соперники примерно на одном уровне, ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.80 на ничью.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк хетафе
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:23
Победа команды хозяев поля или ничья и тотал меньше 2,5 в этом матче.
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