«Хетафе» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Хетафе» – «Мальорка», который состоится 30 декабря 2022 года
«Хетафе»
«Городские» находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных матчей с участием «тёмно-синих». После дополнительного времени «Хетафе» одержал победу над командой «Сан-Рока» в матче 1/64 Кубка Испании. С одинаковым счётом 0:1 «городские» уступили в товарищеских матчах «Вальядолиду» и «Гвадалахаре».
Со счётом 2:0 «тёмно-синие» выиграли у команды «Диосесаньос» в 1/32 Кубка Испании.
«Мальорка»
«Островитяне» в Ла Лиге занимают одиннадцатое место на данный момент. Рассмотрим крайние матчи с участием «красно-чёрных». «Мальорка» провела три товарищеских матча в декабре месяце. С большим счётом была повержена команда «Побленсе». Ничейным исходом завершена встреча с немецким «Майнцом». «Болонья» взяла верх над «островитянами» с разницей в один мяч.
В 1/32 Кубка Испании «Мальорка» обыграла команду «Реал Унион» со счётом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хетафе» – 2.75
- Ничья – 2.80
- Победит «Мальорка» – 3.05
- Победит «Хетафе» с форой -1.5 – 5.85
- Тотал голов больше 2.5 голов – 3.00
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.32
Статистика
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти последних
- Три поражения потерпели «тёмно-синие» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «островитяне» проиграли в одном матче.
Прогноз
В данной паре сложно отдать предпочтение определённой команде. В условиях, когда соперники примерно на одном уровне, ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.80 на ничью.