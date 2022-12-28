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ПСЖ — «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:47
ПСЖ — «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Страсбур», который состоится 28 декабря 2022 года

ПСЖ

ПСЖ очень уверенно выступает в этом году в Лиге 1 и лишь два раза потерял очки, при этом не проиграв ни разу. Команда лидирует в турнирной таблице с 41 баллом и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. Для парижан очень важна и Лига Чемпионов, до которой еще есть время, поэтому экономит силы придется попозже. Только победа устроит чемпиона Франции, а любой другой результат станет большой неожиданностью.

21 декабря ПСЖ обыграл в товарищеском матче «Кевийи Руан» (3:1), а 16 числа одолел ФК «Париж» (2:1).

«Страсбур»

По сравнению с прошлым сезоном «Страссбур» выглядят очень слабо и закономерно занимает место в зоне вылета Лиги 1. Клуб выиграл только один матча в чемпионате, что является худшим результатом среди всех и занимает 19 место с 11 баллами в активе, и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо вносить серьезные корректировки. В матче с ПСЖ мало кто верит, что коллективу удастся набрать очки.

21 декабря «Страсбур» сыграл вничью с «Карлсруэ» (1:1), а 13 числа в товарищеском матче уступил «Фейеноорду» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ПСЖ – 1.2
  • Ничья – 6.8
  • Победит «Страсбур» – 14

Статистика

  • ПСЖ выиграл девять последних матчей во всех турнирах
  • «Страсбур» уступил лишь в трех матчах на выезде из десяти за последнее время
  • ПСЖ выиграл у «Страсбура» четыре из пяти последних поединков
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ПСЖ с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Практически не сомневаемся, что чемпион Франции с первых минут завладеет преимуществом и доведет матч до уверенной победы.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:04
Думаю, что в этом матче сенсации не будет
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