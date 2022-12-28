ПСЖ — «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Страсбур», который состоится 28 декабря 2022 года
ПСЖ
ПСЖ очень уверенно выступает в этом году в Лиге 1 и лишь два раза потерял очки, при этом не проиграв ни разу. Команда лидирует в турнирной таблице с 41 баллом и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. Для парижан очень важна и Лига Чемпионов, до которой еще есть время, поэтому экономит силы придется попозже. Только победа устроит чемпиона Франции, а любой другой результат станет большой неожиданностью.
21 декабря ПСЖ обыграл в товарищеском матче «Кевийи Руан» (3:1), а 16 числа одолел ФК «Париж» (2:1).
«Страсбур»
По сравнению с прошлым сезоном «Страссбур» выглядят очень слабо и закономерно занимает место в зоне вылета Лиги 1. Клуб выиграл только один матча в чемпионате, что является худшим результатом среди всех и занимает 19 место с 11 баллами в активе, и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо вносить серьезные корректировки. В матче с ПСЖ мало кто верит, что коллективу удастся набрать очки.
21 декабря «Страсбур» сыграл вничью с «Карлсруэ» (1:1), а 13 числа в товарищеском матче уступил «Фейеноорду» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 1.2
- Ничья – 6.8
- Победит «Страсбур» – 14
Статистика
- ПСЖ выиграл девять последних матчей во всех турнирах
- «Страсбур» уступил лишь в трех матчах на выезде из десяти за последнее время
- ПСЖ выиграл у «Страсбура» четыре из пяти последних поединков
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на ПСЖ с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Практически не сомневаемся, что чемпион Франции с первых минут завладеет преимуществом и доведет матч до уверенной победы.