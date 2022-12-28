«Бешикташ» — «Аданадемирспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Турции «Бешикташ» — «Аданадемирспор», который состоится 29 декабря 2022 года
«Бешикташ»
Команда находится в небольшом кризисе и за пять последних туров турецкой Суперлиги смогла выиграть только один. «Бешикташ» на данный момент занимает седьмое место с 23 очками, а отрыв от лидера составляет уже девять пунктов. В предстоящем матче у хозяев будет отличная возможность перезагрузиться и начать свое возвращение в группу лидеров с победы над не самым простым соперником.
25 декабря «Бешикташ» сыграл вничью с «Газиантепом» (1:1), а 21 числа на своем поле в кубке Турции оказался сильнее «Шанлыурфаспор» (4:2).
«Аданадемирспор»
«Аданадемирспор» показывает хорошую игру и давно не проигрывал в чемпионате. Это позволяет команде занимать текущее четвертое место с 27 очками в активе. В игре с «Бешикташем» для гостей очень важно, как минимум не проигрывать, ведь в таком случае между командами разрыв сократится до минимального и осложнит положение коллектива. Матч обещает быть интересным, напряженным, и в то же время сложным для выявления победителя.
25 декабря «Аданадемирспор» обыграл на своем поле «Карамгюрюк» (2:1), а 22 числа уступили в дополнительное время «Ризеспору» (4:3) в кубке страны.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бешикташ» – 1.78
- Ничья – 4.15
- Победит «Аданадемирспор» – 4
Статистика
- «Бешикташ» проиграл только один матч из последних десяти (с учетом товарищеских встреч)
- Шесть из десяти выездных матчей «Аданадемирспор» завершились вничью
- Пять последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»
- Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.15. В статистике команд слишком много ничьих за последнее время, поэтому неудивительно, что и в этот раз они не смогут выявить победителя.