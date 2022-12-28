«Бешикташ» — «Аданадемирспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Турции «Бешикташ» — «Аданадемирспор», который состоится 29 декабря 2022 года

«Бешикташ»

Команда находится в небольшом кризисе и за пять последних туров турецкой Суперлиги смогла выиграть только один. «Бешикташ» на данный момент занимает седьмое место с 23 очками, а отрыв от лидера составляет уже девять пунктов. В предстоящем матче у хозяев будет отличная возможность перезагрузиться и начать свое возвращение в группу лидеров с победы над не самым простым соперником.

25 декабря «Бешикташ» сыграл вничью с «Газиантепом» (1:1), а 21 числа на своем поле в кубке Турции оказался сильнее «Шанлыурфаспор» (4:2).

«Аданадемирспор»

«Аданадемирспор» показывает хорошую игру и давно не проигрывал в чемпионате. Это позволяет команде занимать текущее четвертое место с 27 очками в активе. В игре с «Бешикташем» для гостей очень важно, как минимум не проигрывать, ведь в таком случае между командами разрыв сократится до минимального и осложнит положение коллектива. Матч обещает быть интересным, напряженным, и в то же время сложным для выявления победителя.

25 декабря «Аданадемирспор» обыграл на своем поле «Карамгюрюк» (2:1), а 22 числа уступили в дополнительное время «Ризеспору» (4:3) в кубке страны.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бешикташ» – 1.78

Ничья – 4.15

Победит «Аданадемирспор» – 4

Статистика

«Бешикташ» проиграл только один матч из последних десяти (с учетом товарищеских встреч)

Шесть из десяти выездных матчей «Аданадемирспор» завершились вничью

Пять последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.15. В статистике команд слишком много ничьих за последнее время, поэтому неудивительно, что и в этот раз они не смогут выявить победителя.