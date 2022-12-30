«Борнмут» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 07:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Кристал Пэлас», который состоится 31 декабря 2022 года

«Борнмут»

«Вишни» после шестнадцати матчей сезона находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить результаты крайних матчей команды, чтобы оценить шансы «чёрно-красных» на успех в будущем матче с «орлами» из южного Лондона. В 1/16 Кубка английской лиги «Борнмут» с большим счётом выиграл у «Эвертона». Через несколько дней «вишни» снова обыграли «синих» из Ливерпуля, но на этот раз в матче чемпионата Англии. С минимальным счётом в следующем этапе Кубка английской лиги «сороки» из Ньюкасла взяли верх над «вишнями».

Со счётом 0:2 «Борнмут» проиграл «Челси» в матче прошлого тура Премьер-лиги.

«Кристал Пэлас»

На три строчки выше «вишен» в турнирной таблице находятся «стекольщики». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В декабре «орлы» провели четыре товарищеских матча. Ничейными исходами завершились две игры с бразильской командой «Ботафого» и турецкой «Трабзонспор». «Наполи» с разницей в пару мячей одержал победу над «стекольщиками». Пропустив первыми, «Кристал Пэлас» выиграл у «Вальядолида».

В прошлом туре чемпионата Англии на своём поле «вишни» проиграли со счётом 0:3 «Фулхэму».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 2.90

Ничья – 3.30

Победит «Кристал Пэлас» – 2.55

Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 4.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

Три крайних очных встречи завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру»

В двух матчах из пяти за последнее время «вишни» выиграли своих оппонентов

За аналогичный период «орлы» взяли верх над соперниками в одной игре.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.71 на исход «тотал меньше 2.5 голов за матч». При прогнозировании исхода будущей игры предлагаем довериться статистике личных матчей.