Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Борнмут» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 07:27
«Борнмут» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Кристал Пэлас», который состоится 31 декабря 2022 года

«Борнмут»

«Вишни» после шестнадцати матчей сезона находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить результаты крайних матчей команды, чтобы оценить шансы «чёрно-красных» на успех в будущем матче с «орлами» из южного Лондона. В 1/16 Кубка английской лиги «Борнмут» с большим счётом выиграл у «Эвертона». Через несколько дней «вишни» снова обыграли «синих» из Ливерпуля, но на этот раз в матче чемпионата Англии. С минимальным счётом в следующем этапе Кубка английской лиги «сороки» из Ньюкасла взяли верх над «вишнями».

Со счётом 0:2 «Борнмут» проиграл «Челси» в матче прошлого тура Премьер-лиги.

«Кристал Пэлас»

На три строчки выше «вишен» в турнирной таблице находятся «стекольщики». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В декабре «орлы» провели четыре товарищеских матча. Ничейными исходами завершились две игры с бразильской командой «Ботафого» и турецкой «Трабзонспор». «Наполи» с разницей в пару мячей одержал победу над «стекольщиками». Пропустив первыми, «Кристал Пэлас» выиграл у «Вальядолида».

В прошлом туре чемпионата Англии на своём поле «вишни» проиграли со счётом 0:3 «Фулхэму».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Борнмут» – 2.90
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Кристал Пэлас» – 2.55
  • Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 4.80
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

  • Три крайних очных встречи завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру»
  • В двух матчах из пяти за последнее время «вишни» выиграли своих оппонентов
  • За аналогичный период «орлы» взяли верх над соперниками в одной игре.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.71 на исход «тотал меньше 2.5 голов за матч». При прогнозировании исхода будущей игры предлагаем довериться статистике личных матчей.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Борнмут
Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 08:15
Возможен ничейный результат в этом матче
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 