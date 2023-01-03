Артета превосходит учителя. Пользуется ошибками «Ман Сити», заменил Жезуса, играет на слабостях соперника

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вчера, 19:36

Надо сохранить запал.

Для «Арсенала» январский этап сезона – самый сложный по нескольким причинам. «Канониры» пожинают плоды поступательного прогресса в работе на трансферном рынке и занимают первое место в таблице Премьер-Лиги. Но лидерство нужно еще удержать, а недостаток опыта в сравнении с «Манчестер Сити» — компенсировать. Сейчас к этому добавился крайне плотный этап календаря, на котором между тремя турами чемпионата проходит чуть больше недели. И при всем этом перед Микелем Артетой встала необходимость искать замену травмированному Габриэлу Жезусу – основному форварду лондонцев.

И в таких условиях «пушкари» успевают наращивать отрыв в таблице, подходя к матчам не по годам зрело.

Заменили Жезуса воспитанником

Выбора у главного тренера особо не было – помимо бразильца из «Ман Сити» в заявке «Арсенала» был лишь 23-летний воспитанник Эдвард Нкетиа. Он-то и стал основным на период восстановления Габриэла.

За готовность молодого англичанина заменить Жезуса можно было волноваться не так сильно – «канониры» в последнее время пристально следят за развитием проспектов. Когда покупали Салиба у «Сент-Этьена» в 2019 году, его тут же отдали обратно на правах аренды, после чего продолжали отправлять Вильяма в привычный чемпионат Франции. Эмиля Смита-Роу тоже подводили к основе арендами. Букайо Сака постепенно дорос до игрока старта в системе клуба.

Для Эдди хватило одного года в «Лидсе», чтобы после этого испанский менеджер стал адаптировать его к командным взаимодействиям «канониров», увеличивая игровое время.

Острая необходимость в Нкетиа возникла сейчас – он провел 2 полных матча в АПЛ и забил в обеих играх. Англичанин понимает требования Артеты к команде и не ограничивается амплуа наконечника атак. Он чаще опускается в глубину, если требуется зацепиться за передачу, в матче с «Брайтоном» прессинговал двух центрбеков соперника и периодически опускался в одну линию с Эдегором. Обострений на индивидуальном мастерстве за молодым форвардом было мало, но как системный игрок он провалов не допускал – и Артету на разочаровал:

С каждым днем я все больше верю в Эдди Нкетиа, потому что ежедневно мы видим, какую пользу он приносит в команду, каким хорошим человеком он является, как он прогрессирует в футбольном плане. Он всегда полностью выкладывается на поле, вот почему он с нами — он ключевой игрок в нашей команде.

Осталось только подумать об усилении позиции форварда – Нкетиа в отсутствие бразильского форварда справляется, но для плодотворной конкуренции еще один игрок не помешает.

Разумно обращаются с мячом

На текущем этапе проявляется вариативность «Арсенала». С «Вест Хэмом» «канониры» забрали мяч, оккупировали центр поля и набрали дежурные 3 очка. Но в совсем необычной манере лондонцы действовали с «Брайтоном». При Роберто де Дзерби «чайки» привыкли сами чаще владеть инициативой. Если бы Артета решил действовать в привычной манере, это была бы «игра от ножа» — раскрылись бы оба соперника, и риски пропустить возросли.

Поэтому «пушкари» на этот матч решили сконцентрироваться на обороне. Микель перешел на схему 4-1-4-1 – единственным опорником по-прежнему был Томас Партей, выше располагались Эдегор и Джака (на деле такое разделение было не так ярко). Основное отличие – при потере мяча вингеры Сака и Мартинелли располагались ниже обычного. Нкетиа выбрасывался на центральных защитников, а Гранит с Мартином отслеживали передвижения опорников.

Такие перестановки позволили стерилизовать владение «Брайтона» — оно ограничивалось длительной подготовкой на начальной стадии, дальними передачами, попытками вскрыть фланг Зинченко-Мартинелли. После первого тайма по владению у «Брайтона» было преимущество – 65.5% к 34.5. Но по ударам – 3 против 8. Единичные моменты возникали в результате быстрых атак.

«Арсенал» за первые 50 минут оформил надежный задел на победу (3:0). Но уже после «канониры» потеряли концентрацию. Первый гол – следствие того, что Салиба, ориентируясь на Эвана Фергюсона, освободил зону для Паскаля Гросса, а Магальяес никого не опекал. Как раз этого лишнего игрока не хватило в зоне, куда пошла передача. В следующий момент Томиясу отпустил вингера Митому, чтобы накрыть Паскаля – но был слишком далеко от него, поэтому не смог ни немца накрыть, ни удару японца помешать.

Второй гол – следствие индивидуальной ошибки Салиба и неудачного отскока. В остальном план «Арсенала» работал.

Зинченко берет универсальностью

Александр выигрывает конкуренцию у Кирана Тирни тем, что появляется в разных зонах. В матче с «Брайтоном» он активно перемещался между левым флангом и центром поля. Его действия полезны в контрпрессинге – после неудачного углового «пушкарей» «Брайтон» пошел в атаку, однако украинец сместился к Партею и вернул мяч.

Пустующую зону слева в обороне заполнял либо Гранит Джака (опускался из центра), либо Магальяес (в линию с Салиба опускался Партей). За Зинченко все равно оставались действия на позиции левого защитника, но так он мог задерживаться на чужой половине поля или смещаться к центру.