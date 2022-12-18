Задача Тчуамени на финал – остановить Месси. Хавбек хорош с мячом, но ошибался позиционно

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вчера, 16:09

Молодой игрок идеально дополнил Гризманна и Рабьо.

Тчуамени не как Бускетс, Каземиро или Канте

Еще не явление, но уже симпатичный молодой футболист. Орельен, готовый точно отдать мяч ближнему, подходит для органичного треугольника в центре, но в 22 года тяжело быть таким самостоятельным и рисковым, как опытные коллеги. В «Реале» важнее Модрич и Кроос, а в сборной Франции Тчуамени выручает после травм Канте и Погба. Дешаму повезло, что не Нголо, уставший от повреждений, и не эгоистичный с мячом Поль в центре поля?

Вроде бы обошлось без провала в опорной зоне, но Дидье видел дыры в обороне. Именно поэтому Гризманн бегает по всему полю, как никогда прежде. Рабьо поменялся, стал ключевым звеном в полузащите. Тчуамени с ними создает оптимальный треугольник. Равен по комплиментам тому, что есть у хорватов. Но Скалони за счет насыщения центра поля и правильных оттяжек Альвареса и Месси поломал хорватам структуру игры после первого гола.

Посмотрим, как получится в финале против отдохнувшего Тчуамени. Пока восторги от игры Орельена строятся на том, что ему удалось в атаке – гол Англии, проход с Марокко, созданные моменты с Данией. Пас в ноги ближнему напарнику не такой большой подвиг. Важно не перехваливать молодых игроков. Минусы есть даже с мячом. Например, Тчуамени не умеет часто отрезать соперников пасами, как Бускетс. Не ломал линии слаломами так, как Канте.

Орельен пока не умеет в одиночку закрывать всю опорную зону, как в лучших матчах часто делал молодой Каземиро. Тчуамени, безусловно, правильная ставка «Реала» на будущее, также круто смотрелся на групповом этапе, не затерялся в плей-офф. И одновременно не стоит приписывать парню характеристики, которые ему пока стоит развивать в сложных матчах. Толковый хавбек, но есть странная медлительность в отдельных эпизодах.

От его надежности зависит спокойствие команды

Орельен совершал явные ошибки. А сегодня Тчуамени главный матч в жизни. По воротам Льориса нанесли больше точных ударов, чем по воротам Мартинеса. Варан и Упамекано ошибались, Эрнандес и Кунде не успевали перестроиться. Тчуамени оставался один в опорной зоне и не успевал накрыть соперника. Отчасти виновата структура игры Франции – было много пустых зон в центре при игре первым номером, отчасти Орельен просто выбирал неверную позицию.

Но впечатляет уже то, что в 22 года Тчуамени – основной опорник «Реала». У него нет прямого дублера. Только Кроос страхует его зону в новом сезоне, а вот Камавинга работает в центре иначе, как Вальверде с Модричем. Хотя французы в целом везучие и скороспелые. Льорис 14 лет в воротах сборной Франции, давным-давно стал основным в «Лионе» и «Тоттенхэме». А вот Эмилиано Мартинес годами не был в основе «Арсенала» и работал, в том числе, в третьей лиге.

Разница понятная, слишком удачно складываться карьера у многих из основы Дешама. Примерно как у Мбаппе. Возможно, поэтому «плыли» в матчах с Англией и Марокко, когда на них надавили, напомнив, что Тчуамени на таком уровне без году неделю? А поскольку Жиру и Мбаппе не умеют прессинговать, как сейчас Гризманн, то в обороне тройная нагрузка на Тчуамени. Без Рабьо угловатый Фофана точно не поможет. Юссуф не такой расторопный, не связывает линии.

В финале от игры Орельена многое зависит. Ему часто работать с Месси. Если Лионель сделает с Тчуамени то, что делал с Гвардиолом, то ветеран доберется до голевого действия. Франция хороша на ЧМ , когда забивает первой, но пропустят сразу – увидим нервозность. Тчуамени невероятно хорош, когда надо вернуть мяч в среднем прессинге, но к игре в глубокой линии обороны Орельен очевидно хуже, ведь резкостью огромный парень не выделяется.

Если бы Каземиро не рванул в Манчестер, Тчуамени сидел бы на лавке в «Реале». Но вот сборной нужен, даже если бы или Канте, или Погба вернулись. Нголо физически скромный парень. Тчуамени – сильный и спокойный. Тоже важно, ведь дергался даже капитан Льорис. Варан потерял чемпионскую спесь. Многие у французов могут запаниковать. Мбаппе, если что-то не получается, часто злится. Орельен как компенсатор во всем – в отборе и в хладнокровии.

У хавбека безумная задача – обезоружить Месси

Достаточно хорошо сработать против Лионеля, чтобы дать Мбаппе и Дембеле шанс на ответный рывок. В футболе все переплетено. Концентрируемся на самом молодом в основе Франции, ведь его первым попробуют вывести из себя аргентинцы. В конце мая Орельен играл с Головиным в последнем туре Лиги 1, упустили победу на 95-й минуте игры. Спустя всего семь месяцев его задача – притормозить самого Месси в финале чемпионата мира.

Резка смена декораций, из театра Таганрога в МХАТ. Причем Франция вряд ли начнет ловить Месси так, как в финале Евро-2016 поймали Роналду – ударами по ногам. С аргентинцами в такие штуки лучше не играть, превратят финал ЧМ -2022 в ММА . Когда они говорят, что отдадут за Лионеля жизнь, то не преувеличивают. Тчуамени представляет европейский прагматизм, его оппоненты – свой. Название одно, а суть разная.

А вот появление Тчуамени на большой сцене это суть французского пути, отсылка к причине двух финалов подряд. Футбольные школы работают идеально, не только самая знаменитая – «Клерфонтен». В третьей лиге может найтись Канте, а в академии «Бордо» набирался сил Тчуамени, чтобы спустя месяцы после тренировок с Головиным зайти в финал ЧМ -2022 против Месси. Жизнь прекрасна, но жестока – «золото» одно на двоих.

Кстати, в 21 веке каждый раз был чемпион из «Реала». Роберто Карлос в 2002-м, Каннаваро в 2006-м (перешел еще до финала), Касильяс и компания в 2010-м, Хедира — через четыре года, а Варан в прошлый раз. Теперь Тчуамени и Камавинга представляют «сливочных». Бензема тоже в заявке, хотя Дешам считает его травмированным. Посмотрим, прервется ли забавная серия, ведь у Аргентины нет футболистов из заявки «Мадрида».