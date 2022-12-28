ЦСКА подписывает экс-игрока «Спартака». Федотов понимает, что уйдёт не только Фукс

Зайнутдинов и Дивеев могут оказаться в топ-5.
По меркам РПЛ у «армейцев» хорошая защита
Пропустили 18 мячей. Меньше ошибок допустил только «Зенит», но у «армейского» результата есть секреты и нюансы. Во-первых, прилично сыграл Акинфеев, голкипер снял несколько верных голов с табло, по самому известному из опросов – лучший игрок года среди россиян. Во-вторых, столько же ляпов у своих ворот допустил «Спартак» — важный нюанс. Если ЦСКА в обороне равен соседу, который исторически не славится надежностью, то о чемпионской борьбе «армейцев» речи не идет.
А ведь Федотов пришел не ради сражения за пятое место с «Ахматом», «Краснодаром», «Орнебургом» и «Сочи». Команда Бердыева может достать москвичей, которые не отпустили соседское «Динамо», но уступают тройке лидеров. С другой стороны, результаты Федотова в защите – примерно один пропущенный мяч за игру, являются неплохими, если помнить о травме Дивеева, уходе Фернандеса и потере Бийола. А еще о появлении новых людей на краях и в центре поля. Справлялись, хотя в обороне видели Набабкина и Зайнутдинова – хавбека, который вынужден переучиваться.
Но и минусов хватало. Ошибались и Набабкин, и Виллиан. С последним пропустили дважды от «Динамо», допустили гол «Пари НН» после единственного удара соперника за весь матч, совершали по две ошибки против «Спартака» и «Оренбуга». Оборона не стала линией, которая олицетворяет положительные перемены при Федотове. Результаты Березуцкого после 17 туров мало чем отличались от результатов нового тренера ЦСКА. Проигрывать стали чуть реже, но остались на пятом месте, заработав всего на два очка больше. Кстати, год назад ЦСКА тоже пропустил 18 мячей, как сейчас. В клубе понимают, что нужно думать о подписании новых защитников.
Кроме Бийола и Фукса, уйдут ещё два игрока
Как ЦСКА подготовился и справился с потерей Понтуса Вернблума? Никак, до сих пор у команды нет основного надежного опорника, который определяет стиль и является козырем, как это делал хитрый швед, который всегда бил соперников по ногам, но в 99% случаев останавливался после желтой карточки, словно по команде. ЦСКА расчетливый, Думбия или Ерменко, Игнашевич или Фернандес – футболисты непростые. А сейчас таких людей не хватает в разных линиях. И даже если видим успехи, как у Языджи весной, или у Карраскаля на старте сезона, то надолго не хватило ни турка, ни колумбийца. Федотову повезло, что «Базель» не настоял на трансфере Чалова. Федор разыгрался и радует голами, но по-прежнему помогает ЦСКА в защите.
Кроме Бийола, который играет в Серии А, туда может отправиться также Дивеев. Яка может поблагодарить ЦСКА за то, что ставили опорника в защиту. Теперь в дивизионе имени Несты, Каннаваро и Мальдини словенец спокойно адаптировался в основе «Удинезе», играет в тройке с еще одним бывшим «армейцем» — Бекао, и по оценкам среди лучших в команде, ведь успел также забить парочку мячей. Успех центральных защитников ЦСКА выводит итальянские клубы на интерес еще к двум. Понятно, почему непонятный бразилец Фукс отправился домой – в аренду в «Атлетико Минейро», но вот Дивеева и Зайнутдинова, скорее всего, заберут в европейскую Серию А.
Второй нравится Гасперини универсальностью, а Игорь в двадцать три года уже достаточно опытный, чтобы заинтересовать не только «Зенит». В таком случае у Федотова останется Вилллиан – почти 28-летний бразилец, который с мячом работает неплохо, но не отличается высокой скоростью, и Набабкин – 36-летний ветеран. А еще в молодежном составе девять матчей провел Карпов. Двадцатилетний Вадим вернулся из аренды из клуба низшей лиги, но Федотову не понравился, раз тренер ставил левым центральным в оборону хавбека Зайнутдинова, а после травмы Дивеева доверял Виллиану. Судя по активным новостям последних дней, вряд ли Карпов вернется в основу.
Потребностями ЦСКА активно пользуются
Клубы, где есть на продажу приличные центральные защитники, вроде «Пари НН», «Ростова» и «Велеса», который с радостью подзаработает на расставании с Маратом Бокоевым, прекрасно осведомлены о планах ЦСКА. Услышим об интересе к тому или иному молодому защитнику не раз. Но Агапова представляет контора, у которой на контракте Шомуродов, Смолов, Литвинов (тот, что из «Спартака»), Адамов, Одоевский, Маслов и многие другие, поэтому не удивит переезд казанского Ильи в любой клуб РПЛ, где есть деньги и дефицит в центре обороны. А если долговязый парень заиграет, то сразу вспомним, как «Спартак» упустил возможность заполучить его надолго.
«Спартак-2» заплатил за футболиста 90 тысяч евро, если полагаться на данные популярного трансферного сайта, а спустя всего один год отдал «Пари НН» бесплатно. Крутой бизнес, хотя клуб из Нижнего Новгорода сам выдал игроку контракт лишь на год. Учитывая, что Агапова звали в сборную – тренер Карпин обозначил знакомство с Ильей как «полезное», то констатируем коллективное совпадение интересов. Как в Бразилии, где футболисты, попавшие в заявку сборной страны, становятся ближе к покупателям, так и Агапов, неплохо сыгравший за «Пари НН», оказался на прицеле у ЦСКА. Не стоит приписывать парню качеств, которых нет, но обратите внимание на важные детали.
В почти двадцать два года фанат сериала «Сверхъестественное», во-первых, уже женатый мужчина, в Москве первым делом во все тяжкие не бросится, что важно для развития карьеры. Во-вторых, Илья – левша. Так что даже если интерес к парню, который учился под руководством Галактионова, запущен отчасти штучно, ведь реклама – двигатель торговли и заработков для агентов, то ничего страшного в этом случае нет. Игрок нормальный, а у ЦСКА будет потребность в левом центральном защитнике, если Зайнутдинов хочет остаться футболистом зоны УЕФА не только как игрок сборной Казахстана. Федотов после переезда в Москву ни в одном из матчей в РПЛ не отошел от схемы в три центральных, защитники пригодятся.
Агапов – сыроватый продукт, но будь он готовым Жиго, даже скауты «Спартака» Илью бы бесплатно не отпустили. Спустя полгода с ЦСКА требуют 150 млн рублей, а если сотню, то в сделку включат молодого игрока «армейцев». Три миллиона евро за Агапова отдавать нельзя – директор москвичей по коммуникациям сразу отсек эту ересь, но не так много на рынке доступных приличных центрбеков, чтобы Агапов остался без большого шанса весной.