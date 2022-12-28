ЦСКА подписывает экс-игрока «Спартака». Федотов понимает, что уйдёт не только Фукс

1672253274

вчера, 21:47

Зайнутдинов и Дивеев могут оказаться в топ-5.

По меркам РПЛ у «армейцев» хорошая защита

Пропустили 18 мячей. Меньше ошибок допустил только «Зенит», но у «армейского» результата есть секреты и нюансы. Во-первых, прилично сыграл Акинфеев, голкипер снял несколько верных голов с табло, по самому известному из опросов – лучший игрок года среди россиян. Во-вторых, столько же ляпов у своих ворот допустил «Спартак» — важный нюанс. Если ЦСКА в обороне равен соседу, который исторически не славится надежностью, то о чемпионской борьбе «армейцев» речи не идет.

А ведь Федотов пришел не ради сражения за пятое место с «Ахматом», «Краснодаром», «Орнебургом» и «Сочи». Команда Бердыева может достать москвичей, которые не отпустили соседское «Динамо», но уступают тройке лидеров. С другой стороны, результаты Федотова в защите – примерно один пропущенный мяч за игру, являются неплохими, если помнить о травме Дивеева, уходе Фернандеса и потере Бийола. А еще о появлении новых людей на краях и в центре поля. Справлялись, хотя в обороне видели Набабкина и Зайнутдинова – хавбека, который вынужден переучиваться.

Но и минусов хватало. Ошибались и Набабкин, и Виллиан. С последним пропустили дважды от «Динамо», допустили гол «Пари НН» после единственного удара соперника за весь матч, совершали по две ошибки против «Спартака» и «Оренбуга». Оборона не стала линией, которая олицетворяет положительные перемены при Федотове. Результаты Березуцкого после 17 туров мало чем отличались от результатов нового тренера ЦСКА . Проигрывать стали чуть реже, но остались на пятом месте, заработав всего на два очка больше. Кстати, год назад ЦСКА тоже пропустил 18 мячей, как сейчас. В клубе понимают, что нужно думать о подписании новых защитников.

Кроме Бийола и Фукса, уйдут ещё два игрока

Как ЦСКА подготовился и справился с потерей Понтуса Вернблума? Никак, до сих пор у команды нет основного надежного опорника, который определяет стиль и является козырем, как это делал хитрый швед, который всегда бил соперников по ногам, но в 99% случаев останавливался после желтой карточки, словно по команде. ЦСКА расчетливый, Думбия или Ерменко, Игнашевич или Фернандес – футболисты непростые. А сейчас таких людей не хватает в разных линиях. И даже если видим успехи, как у Языджи весной, или у Карраскаля на старте сезона, то надолго не хватило ни турка, ни колумбийца. Федотову повезло, что «Базель» не настоял на трансфере Чалова. Федор разыгрался и радует голами, но по-прежнему помогает ЦСКА в защите.

Кроме Бийола, который играет в Серии А, туда может отправиться также Дивеев. Яка может поблагодарить ЦСКА за то, что ставили опорника в защиту. Теперь в дивизионе имени Несты, Каннаваро и Мальдини словенец спокойно адаптировался в основе «Удинезе», играет в тройке с еще одним бывшим «армейцем» — Бекао, и по оценкам среди лучших в команде, ведь успел также забить парочку мячей. Успех центральных защитников ЦСКА выводит итальянские клубы на интерес еще к двум. Понятно, почему непонятный бразилец Фукс отправился домой – в аренду в «Атлетико Минейро», но вот Дивеева и Зайнутдинова, скорее всего, заберут в европейскую Серию А.

Второй нравится Гасперини универсальностью, а Игорь в двадцать три года уже достаточно опытный, чтобы заинтересовать не только «Зенит». В таком случае у Федотова останется Вилллиан – почти 28-летний бразилец, который с мячом работает неплохо, но не отличается высокой скоростью, и Набабкин – 36-летний ветеран. А еще в молодежном составе девять матчей провел Карпов. Двадцатилетний Вадим вернулся из аренды из клуба низшей лиги, но Федотову не понравился, раз тренер ставил левым центральным в оборону хавбека Зайнутдинова, а после травмы Дивеева доверял Виллиану. Судя по активным новостям последних дней, вряд ли Карпов вернется в основу.

Потребностями ЦСКА активно пользуются

Клубы, где есть на продажу приличные центральные защитники, вроде «Пари НН», «Ростова» и «Велеса», который с радостью подзаработает на расставании с Маратом Бокоевым, прекрасно осведомлены о планах ЦСКА . Услышим об интересе к тому или иному молодому защитнику не раз. Но Агапова представляет контора, у которой на контракте Шомуродов, Смолов, Литвинов (тот, что из «Спартака»), Адамов, Одоевский, Маслов и многие другие, поэтому не удивит переезд казанского Ильи в любой клуб РПЛ , где есть деньги и дефицит в центре обороны. А если долговязый парень заиграет, то сразу вспомним, как «Спартак» упустил возможность заполучить его надолго.

«Спартак-2» заплатил за футболиста 90 тысяч евро, если полагаться на данные популярного трансферного сайта, а спустя всего один год отдал «Пари НН» бесплатно. Крутой бизнес, хотя клуб из Нижнего Новгорода сам выдал игроку контракт лишь на год. Учитывая, что Агапова звали в сборную – тренер Карпин обозначил знакомство с Ильей как «полезное», то констатируем коллективное совпадение интересов. Как в Бразилии, где футболисты, попавшие в заявку сборной страны, становятся ближе к покупателям, так и Агапов, неплохо сыгравший за «Пари НН», оказался на прицеле у ЦСКА . Не стоит приписывать парню качеств, которых нет, но обратите внимание на важные детали.

В почти двадцать два года фанат сериала «Сверхъестественное», во-первых, уже женатый мужчина, в Москве первым делом во все тяжкие не бросится, что важно для развития карьеры. Во-вторых, Илья – левша. Так что даже если интерес к парню, который учился под руководством Галактионова, запущен отчасти штучно, ведь реклама – двигатель торговли и заработков для агентов, то ничего страшного в этом случае нет. Игрок нормальный, а у ЦСКА будет потребность в левом центральном защитнике, если Зайнутдинов хочет остаться футболистом зоны УЕФА не только как игрок сборной Казахстана. Федотов после переезда в Москву ни в одном из матчей в РПЛ не отошел от схемы в три центральных, защитники пригодятся.