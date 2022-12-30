Появляется новый топ-тренер. Последователь Гвардиолы лидирует в Чемпионшипе и рвётся в Премьер-Лигу

1672383279

вчера, 09:54

Венсан Компани отлично справляется с обязанностями главного тренера.

Компани мог бы заменить Гвардиолу на посту главного тренера «Сити» в 2025 году

Совсем недавно Пеп Гвардиола продлил свое текущее соглашение с «Манчестер Сити» еще на два сезона. Таким образом, его контракт истекает аж летом 2025 года. Продление контракта говорит о том, что каталонец доволен своим текущим положением, но в то же время это продление не стало долгосрочным.

Можно предположить, что специалист планирует взять творческий отпуск после 9 лет на посту главного тренера «Манчестер Сити», и, если заглядывать в будущее, можно уже сейчас строить теории преемственности. Один из возможных сценариев развития событий – назначение на пост главного тренера бывшего капитана «Сити» бельгийца Венсана Компани.

К 2025 году бельгиец, вполне возможно, достигнет потолка со своим «Бернли» и захочет перейти в клуб рангом выше, в то время как у «Манчестер Сити» как раз освободится должность. Очевидно, что легенде «Сити» еще предстоит доказать свою состоятельность при выходе в Премьер-Лигу, и, возможно, многие хотели бы, чтобы он показал себя и в Лиге Чемпионов, однако предпосылки к теории назначения бельгийца в «Сити» имеют место.

За тренерскую карьеру Компани пока не достиг ничего выдающегося

В мае 2019 года Венсан объявил об уходе в родной «Андерлехт», где он планировал выступать в качестве играющего тренера. Старт в Бельгии откровенно не задался — под его руководством «Андерлехт» выдал худший старт с 1998 года, но впоследствии тренерский штаб возглавил 63-летний бельгийский специалист Франк Веркаутерен, при котором результаты немного выправились.

Сезон 19/20 в Бельгии был завершен досрочно – чемпионом стал «Брюгге», а «Андерлехт» не попал даже в квалификационную зону Лиги Европы, финишировав восьмым. В том сезоне Компани играл свои последние матчи, но из-за травм получалось так, что почти половину игр он пропустил.

В августе 2020-го его снова назначили главным, и на этот раз результаты «Андерлехта» были лучше. Венсан смог наладить дела клуба, дважды финишировал в топ-3 чемпионата и доходил до финала Кубка страны, где уступил «Генту» лишь в серии пенальти.

После ухода из «Андерлехта» у Компани имелось несколько вариантов в топ-лигах Европы. Среди желающих назначить бельгийца главным тренером значились «Вольфсбург» и менхенгладбахская «Боруссия», а также «Ницца», но убедительнее всех был английский «Бернли». А владелец клуба искрил комплиментами в адрес Венсана:

Я был впечатлен его идеями, его стремлением к успеху и желанием вернуть клуб в Премьер-Лигу. Венсан продемонстрировал впечатляющие результаты, вернул одну из крупнейших команд Бельгии в европейский футбол и вывел ее в финал Кубка. Мы поражены его идеями и амбициями.

Компани принял «Бернли» после вылета английского коллектива из АПЛ . Команда столкнулась с рядом проблем – возникли финансовые трудности, а сразу несколько лидеров покинули клуб из-за желания продолжить выступления в Премьер-Лиге. Среди таковых – два центральных защитника Джеймс Тарковски и Бен Ми, а также голкипер Ник Поуп.

С момента назначения Компани на пост главного тренера «кларетовых» мы потеряли привычный для нас брутальный, местами жесткий «Бернли» и получили команду, которая играет в тотальный контроль мяча. Однако тренерская карьера на островах у Компани не сразу задалась – его «Бернли» начал лишь с 1 победы в 5 стартовых турах. Позже он снова смог выправить ситуацию, выдав беспроигрышную серию из 17 матчей, что позволило «Бернли» выйти на первое место в Чемпионшипе.

Большой плюс Венсана Компани – знание языков, что позволяет ему вести беседы практически со всеми своими игроками напрямую, что для него очень важно. С момента назначения в «Бернли» он взял за правило проводить командные собрания, на которых доносит свои мысли до игроков.

Стиль игры команд Венсана Компани напоминает раннего Гвардиолу

Еще в бытность главным тренером «Андерлехта» бельгиец просил не сравнивать его с Пепом Гвариолой:

Вы должны прекратить сравнивать меня с Гвардиолой, потому что я не приходил сюда и не говорил, что «Андерлехт» станет «Манчестер Сити». Я никогда не говорил ничего подобного, но это все равно липнет ко мне. Меня беспокоит, что мы слишком близко подбираемся к Пепу, потому что на самом деле он недосягаем. Это заставляет клуб выглядеть наивно.

Однако от подобных сравнений бельгийцу все равно никуда не деться – уж слишком много он перенял у каталонца в бытность капитаном его команды.

Начиная с голкипера, построения команды копируют футбол, пропагандируемый Гвардиолой – в воротах «Бернли» стоит бывший голкипер «Сити» Ариджанет Мурич и располагается на довольно высокой средней позиции.

Если брать два высших дивизиона Англии, то «Бернли» Компани занимает 4-ю строчку по показателям среднего владения мяча и среднего количества точных передач – выше только «Сити», «Суонси» и «Ливерпуль». Для сравнения – сейчас команда владеет мячом 63,6% игрового времени и отдает в среднем 466 передач, в то время как у «Бернли» Дайча эти показатели равнялись 42,8% и 288 точным передачам.

У «Бернли» также есть свой Жоау Канселу – Ян Матсен, который является главным креативщиком команды. «Кларетовые» играют достаточно широко, при нападении используя расстановку 3-4-2-1, а Матсен зачастую задействован в атакующих действиях команды – в среднем он участвует в 4,7 ситуациях, которые впоследствии приводят к удару по воротам соперников. Больше только у 3 игроков Чемпионшипа.

Контроль мяча в центральных зонах стал ключевым для «Бернли». В так называемых зонах 5 и 8 (перед центральным кругом на своей половине поля) количество касаний превалирует у «Бернли» — лишь 20% из них совершает оппонент. У «Шеффилд Юнайтед», занимающего второе место в Чемпионшипе, по этому параметру средний процент равняется лишь 64. А лучшей командой Премьер-Лиги по этому показателю является «Манчестер Сити».

Есть у «Бернли» место и для ложной девятки – ее у Компани исполняет Джей Родригес, который является лучшим бомбардиром команды. Здесь сравнений с Пепом Венсану тоже не избежать. Гвардиола экспериментировал с позицией ложной девятки очень часто, используя Торреса, Бернарду Силву, Фодена и многих других игроков только за последние несколько лет.