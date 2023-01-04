«Фиорентина» — «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Монца», который состоится 04 января 2023 года

«Фиорентина»

«Фиорентина» более успешно выступала в прошлом сезоне, однако в этом возможно сказалась нагрузка от параллельного участия в Лиге Конференцией. Сейчас коллектив из Флоренции занимает 10 место с 19 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на два балла. В предстоящей встрече с «Монцей» от «фиалок» ждут только победы, но с таким соперником правильно было бы полностью исключить его недооценку, иначе можно заплатить большую цену.

21 декабря «Фиорентина» разгромила в товарищеском матче «Лугано» (6:1), а 17 числа сыграла вничью с «Монако» (1:1).

«Монца»

На старте сезона «Монца» долго не могла набрать очки, но затем команда смогла взять себя в руки и покинуть зону вылета. Сейчас команда имеет в активе 16 очков и занимает 14 место, которое устраивает болельщиков и руководство не в полной мере. Коллектив попытается забрать очки в этой встрече и футболистам это вполне по силам при слаженной игре в обороне и реализации голевых моментов.

28 декабря «Монца» проиграла «Торино» в товарищеской встрече (1:4), а 23 числа переиграла «Арконатезе» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.7

Ничья – 3.9

Победит «Монца» – 4.9

Статистика

«Фиорентина» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монца» забивала в семи из десяти последних встречах во всех турнирах

Восемь из десяти домашних матчей команды из Флоренции завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Очень сложная пара для определения победителя, поэтому просто понадеемся, что зрители увидят несколько голов в разные ворота в этом матче.