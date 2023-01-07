«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», который состоится 14 января 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

« МЮ » в Премьер-лиге на данный момент занимает четвёртое место, уступая четыре очка «небесно-голубым». Кто окажется сильнее в предстоящем «манкунианском дерби»? – на этот вопрос мы постараемся ответить в нашем прогнозе. Рассмотрим несколько крайних футбольных поединков с участием «красных дьяволов» за последнее время. В гостях с минимальным счётом «Манчестер Юнайтед» взял верх над «волками» из Вулверхэмптона. Трижды поразив ворота соперника, всухую « МЮ » обыграл команду «Борнмут».

В 1/32 Кубка Англии «красные дьяволы» со счётом 3:1 одержали победу над «Эвертоном».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в чемпионате Англии находится на второй строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с недавними успехами «небесно-голубых». На выезде «горожане» обыграли «павлинов» из Лидса в матче 17-го тура Премьер-лиги. На один гол от «Лидса» команда из Манчестера ответила тремя. Миром разошлись «небесно-голубые» с «Эвертоном» в игре следующего тура.

С минимальным счётом «Манчестер Сити» взял верх над лондонским «Челси» на их поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 4.30

Ничья – 3.85

Победит «Манчестер Сити» – 1.77

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.17

Статистика

Из десяти матчей за последнее время « МЮ » уступил в трёх поединках

» уступил в трёх поединках За аналогичный период «горожане» проиграли в одной игре

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

В октябре прошлого года встреча команд подарила болельщикам целых девять мячей. Pinnacle предлагает коэффициент 1.64 на исход «тотал больше 2.5 голов за матч». Сделав ставку на данный исход, можно наслаждаться зрелищным футболом и болеть за обе команды.