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«Челси» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:45
«Челси» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Кристал Пэлас», который состоится 15 января 2023 года

«Челси»

«Синие» в Премьер-лиге на данный момент занимают десятое место. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «Челси». «Пенсионеры» в матче 17-го тура Премьер-лиги всухую, поразив дважды ворота соперника, обыграли «вишен» из Борнмута. Ничейным исходом завершилась встреча с «лесниками». «Манчестеру Сити» с минимальным счётом «синие» уступили в домашней игре прошлого тура.

Через три дня «пенсионеры» снова проиграли «небесно-голубым» из Манчестера со счётом 0:4 в рамках матча 1/32 Кубка Англии.

«Кристал Пэлас»

На пару строчек ниже «синих» в турнирной таблице чемпионата находятся «орлы» из Кройдона. Предлагаем ознакомиться с результатами футбольных поединков команды за последнее время. С разгромным счётом «дачники» на выезде обыграли «орлов». «Вишен» из Борнмута «стекольщики» обыграли всухую, поразив дважды их ворота. С разгромным счётом «Кристал Пэлас» проиграл «шпорам» в прошлом туре.

В 1/32 Кубка Англии «орлы» со счётом 1:2 уступили «Саутгемптону».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Челси» – 1.63
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Кристал Пэлас» – 5.40
  • Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.62
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

  • Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Только в одном матче из пяти крайних «синие» обыграли своего оппонента
  • За тот же период «орлы» выиграли две встречи.

Прогноз

На победу «Челси» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.63. В октябре прошлого года «синие» уже обыгрывали «стекольщиков» на их поле. Дома «пенсионеры» наберут свои три очка в предстоящем футбольном поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк Челси
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:25
Челси больше не имеет право на ошибки...
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