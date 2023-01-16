«Наполи» — самая живая команда Европы. Спаллетти видит в игроках цель, а не средство

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вчера, 20:36

Знакомый наставник пишет сказку.

Лучано выбрал честность с футболистами

Кант придумал в 18-м веке высший принцип нравственности. Простая формулировка примерно такая: «Человек это цель, а не средство». Важно не манипулировать другими. Хотя над дедушкой Кантом многие молодые философы позже посмеялись, моральный компас остался, ведь категорический императив доказан на практике.

Пародии на людей могут видеть в других лишь средство, но в футболе не хватит одного эгоизма. Наглость не заменит талант. Спаллетти не гений, зато трудяга. Не дорос до основы «Фиорентины» и скитался по низшим лигам, понимая, что успех не светит. Много где работал, но чемпионом был лишь с «Зенитом» в РПЛ .

В Санкт-Петербурге по Канту жить тяжело. Но тот опыт закалил Спаллетти. Оказался после «Интера» в Неаполе, где правит взбалмошный Де Лаурентис. Босс думал об отставке Лучано – у тренера контракт до лета, так работает мозг кинопродюсера. Но Спаллетти не сдался, хотя потерял Кулибали, Руиса, Милика, Инсинье, Оспину и Мертенса.

Не все названные были игроками прошлогодней основы «Наполи», но ушли опытные. Ким, Ангисса, Оливера, арендованные Распадори и Симеоне, а также какой-то технарь Кварацхелия не смотрелись отрядом чемпионов. Например, на трансфере Хвичи наставник не настаивал. Знает РПЛ и понимал, что грузин очень нестабильный.

Но честная работа с футболистами дала плоды. У «Наполи» многие прыгнули выше головы, начиная с голкипера Мерета, которому не привезли конкурента Наваса, и заканчивая Кварадоной. Прозвище слишком пафосное, ведь Диего — величайший, зато от души. Фанаты «Наполи» его одобряют, новый вингер стал любимчиком, как раньше Кулибали.

Форварда Салаха воспитал именно Спаллетти

Когда удивляются, что быстроногий грузин делал больно «Аяксу», «Ливерпулю» и «Ювентусу», то словно забывают, что именно Спаллетти сделал Салаха мегазвездой. Это не миф, Мохамед делился деталями:

Мне пришлось много работать над завершением ударов, я не родился с голами. Мало забивал в «Базеле». В «Роме» почти каждый день после тренировок мы со Спаллетти проводили время вместе на поле. Мне построили поле в саду у дома, чтобы практиковаться и улучшить технику удара. Если будете усердно работать, результаты придут словно сами собой.

Последнее – неправда, практика не спасет бездарного игрока, а вот важность труда не оспорить. Не было мировой звезды Салаха до «Ромы», не играл за «Челси», «Базель» и «Фиорентину» так, как научил его Спаллетти. А дальше египтянина передали Клоппу – тоже мастеру развития игроков, Левандовски подтвердит.

Спаллетти умеет сделать команду лучше. Оставил след в «Зените», где с ним побеждали. Оставил частичку себя в «Интере», хотя понятно, что после него пришли невероятно сильнее футболисты к тем, кто уже был, Хандановичу, Шкриньяру, Брозовичу и Перишичу.

Теперь «Наполи», который и в прошлом году был в борьбе за Скудетто – после тридцатого тура отставал от «Милана» на три очка, ярко смотрится во второй кампании подряд, хотя многие эксперты по Серии А до начала сезона не включали «Наполи» в первую четверку.

Осталось не уступить по трагической случайности

Спаллетти держится адекватно. Не всегда празднует голы. Забавно бежал за Аллегри, который погрузился в темные мысли, пока коллега не заметил протянутую для рукопожатия ладонь Лучано. На поражение от «Интера» тренер отреагировал стоически. Огорчился, что «Наполи» сыграл ниже своих возможностей. Спаллетти правильно не радуется раньше времени, впереди длинный путь к «золоту».

Но сама игра, которую поставил в «Наполи», подкупает. Проиграли позже всех в топ-5. Вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Команда с таким характером может вылететь от «Айнтрахта», но если покажут свой футбол, то пройдут минимум в четвертьфинал. За «Наполи» Спаллетти хочется переживать, ведь там не только у Кварацхелии минута ставы перед часами испытаний на прочность.

Формализм в игре «Наполи» сочетается с романтизмом, порядок – с хаосом. И хотя один бездарный наставник испортил определение «сексуальный футбол», игра у «Наполи» именно сексуальная. Красота не мешает брутальности, южане умеют сыграть костью в кость и навязать жесткую борьбу. Цель «Наполи» в том, чтобы показать максимум. А это само по себе в их случае значит титул.

Марадона не дожил, но многие, кто застал Скудетто, ждут долгих тридцать три года. Например, великий режиссер Сорентино. Он отпраздновал победу Италии на Евро и Аргентины на ЧМ . Но его главная мечта как неаполитанца – победа родного клуба в Серии А. Паоло знает, что правильное кино со спортом обычно о любви и дружбе, как «Рокки». И необязательно победят хорошие парни.

В жизни Кварацхелия, Осимхен и Зелиньски должны пахать, чтобы сотни тысяч вечных фанатов «Наполи» по всему миру пережили экстаз. Клуб, который двадцать лет назад был отправлен в третий дивизион после банкротства, заслужил Спаллетти, а Лучано заслужил Скудетто. Категорический императив относится не только к окружающим, но и к самому себе, ведь итальянец в футболе целых 52 года.

И пусть акцент на героях на поле, без тренера такой путь невозможен. На табло после разгрома «Ювентуса» фамилии футболистов, но именно Спаллетти символически вернул в прошлое, когда с Марадоной побеждали с аналогичным счетом. У «Наполи» хороши все четыре фазы игры, а по агрессивности в атаке с ними тягается только «Бавария», но там гегемон, а здесь – претендент.