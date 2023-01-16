Суперкубок для Гави и Хави. «Барселона» смяла «Реал»

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вчера, 08:30

Хави взял первый тренерский трофей с каталонцами.

Стартовый бардак

В первые 15 минут матч находился в турбулентном состоянии. В нем было много агрессии, жесткости, борьбы, а «Реал» пытался даже навязать контроль мяча. Пожалуй, это был единственный период, в котором у «Барселоны» что-то могло пойти не так. В этот временной промежуток вместилось все острое, что создал «Реал», если не считать самого финала, когда уже все было решено.

Стартовый отрезок мог повергнуть матч в хаос и сумбур, из которого был риск выйти с удалениями и без структурированного футбола. Но «Барселона» нашла лучшее решение проблемы – перехватив контроль над территорией. И сразу снизился уровень агрессии, игра, не сбавляя динамики, стала более осмысленной и организованной. Правда, пошло это все на руку только каталонцам.

Превосходство линий

Уже в стартовой расстановке можно было обратить внимание на необычную ставку Хави на флангах обороны. Например, справа Араухо оказался на краю, а Кунде в центре, хотя привычнее видеть обратное. А слева появился Бальде. В деле перехвата инициативы фланговая активность этих двух крайних защитников сыграла важную роль. Они непрерывно смещались в атаку и сдвигались к центру, помогая полузащите и нападению.

Для этого требовалась мощная заряженность и много энергии. Перед Араухо стояла отдельная задача по сдерживанию стремительного Винисиуса. И в целом он с ней справился при подстраховке того же Кунде и опускающихся вниз полузащитников. По счастью, Дембеле не просили глубоко отступать назад – от греха подальше. Он занимался оттягиванием игры на чужую территорию.

На флангах Араухо и Бальде в одну калитку переиграли Менди и Карвахаля. Но если картина на краях была важна для определения общего рисунка игры и ее характера, то определяющей для исхода поединка стала борьба в средней линии. И она тоже целиком осталась за каталонцами. Ветеран Бускетс в окружении Де Йонга и Педри с постоянной поддержкой неутомимого Гави оказался на голову сильнее ветеранов Модрича и Крооса с зажатым между ними Камавингой и безуспешно опускающимся Вальверде.

Атакующая линия «Барселоны» в этой игре была плавным продолжением из этой самой средней линии. В связывании участвовали Педри и Гави, главным образом. У «Реала» же Винисиус и Бензема, к которому опять пристают с вопросами о сборной, были отрезаны как друг от друга, так и от остальной команды. Вальверде вообще путешествовал где-то сам по себе.

Во втором тайме участились просто вопиющие случаи, когда Бензема за мячом просто опускается к центральному кругу. А Винисиус, которому жизненно важно пространство, упирается в двух-трех оппонентов без скорости. В такие моменты казалось, что игроков «Барселоны» просто больше на поле. Эффект создавался превосходным движением и пониманием маневров партнеров со стороны игроков Хави.

Главные герои

От глобального в области проигрыша «Реалом» центра поля перейдем к частностям. Ключевым фактором победы «Барселоны» стал Гави и его способность связывать выигрывающую борьбу среднюю линию с воротами противника, создавать канал поступления мячей в сетку ворот Куртуа. Он получил мяч 65 раз, сделал точно 43 передачи из 49 и стал олицетворением этой победы.

Возвращаясь к борьбе центральных линий, можно вспомнить очень показательный первый гол, при котором Камавингу в его зоне ответственности, перед его штрафной, накрыл Бускетс (не без «помощи» Рюдигера) и перехватил мяч. Это не предполагалось какой-то комбинацией, но партнеры сориентировались мгновенно. В первую очередь Левандовски и Гави. Поляк отдал, испанец принял между Эдером и Карвахалем, прошив Куртуа.

И второй гол пришел из-за беспризорности центра поля у «Реала». Там пару свободных метров получил Де Йонг, перед которым никого не оказалось. Эдер и Карвахаль уже «слетанной» парой метнулись закрывать пространство, оставив позади «гектар» поля для ускорения Гави, которого снабдил мячом Френки. И дальше дело техники: прострел 18-летнего испанца на пустой угол ворот в адрес Левандовского, который пару лет назад мог оказаться в «Реале».

В случае с третьим голом уже сам Гави выцарапал мяч в центре поля, начав атаку, продлив ее через Левандовского, а потом завершив прострелом на свободное место для гола Педри в упор. Разница лишь в том, что к этому времени центр поля у «Реала» выглядел немного иначе. Но суть от этого не менялась.

Попытка спастись

Кто-то поспешил обвинить Анчелотти в том, что он запоздало среагировал. Но его команда в целом просто была медленнее, хуже настроена, о чем сами игроки «Реала» после матча и сказали. Итальянец, понимая слабость центра поля, попытался еще в перерыве сработать по привычной схеме, выпустив Родриго вместо Камавинги, чтобы в центр опустился Вальверде, а свежий бразилец отправился бы на край атаки.

Но спасительный Родриго не сработал. Центр проваливал отнюдь не Камавинга. Точнее, не только он. Это случилось при содействии Модрича и Крооса, которые не молодеют и будут все чаще давать такие сбои. Не зря «Реал» пытается плавно обновить эту зону: покупки Камавинги и Тчуамени этому служат. Но видно, что пока процесс идет с пробуксовками, а ветераны уже не всегда тянут.

До третьего гола еще и Модрич был заменен. Вместо него появился Себальос. Надежности середине поля это не добавило, хотя на последних минутах Дани как-то показывал себя в атаке. Впрочем, там еще и фактор комфортного счета для каталонцев играл. В конце концов Анчелотти и третьего из своего центрального кулака заменил после третьего пропущенного. (Да и первый удар в створ мадридцы нанесли после него же).

Вместо Крооса появился Асенсио, превратив схему «Реала» в аварийно-спасательную мешанину. Никакого структурного замысла в этом уже не было. Поэтому и били, кстати, издали в конце, а Бензема бегал где попало, отыскивая мяч. К слову, нащупал-таки его, когда это послужило лишь продлению голевой серии «Реала».

Этот матч стал символом того, что «Реал» устал, истощился. Если уж на матч за трофей с «Барселоной» команда выходит с таким настроем и такой динамикой, это симптоматично. Возможно, в этой игре мы увидели новый перелом, который случился в извечной борьбе «Реала» и «Барселоны». В последние годы мадридцы были на коне. Вероятно, пришло время заняться обновлением сбруи, чтобы с новыми силами броситься в погоню за сделавшей то же самое «Барселоной». Она на самом деле еще и не закончила этот процесс, который шел болезненно и еще может аукнуться. Но каталонцы на четверть длины волны в этом деле опережают «Реал».