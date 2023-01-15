Льорис и Рамсдейл украсили дерби. «Арсенал» обыграл «шпор» в гостях впервые за 9 лет

1673811718

сегодня, 22:41

Ошибка, сэйвы и невероятно много эмоций.

«Тоттенхэм» заслужил поражение

- Кто-то соврал футболистам «Тоттенхэма», что в футбол играют с 46-й минуты. И те поверили, как дети в бабайку. Первые таймы часто не удаются. Понятно, что виноват тренер. Конте не предложил ничего, кроме диагоналей в надежде, что Кейн и Сон зацепятся. Как именно «Тоттенхэм» планировал дома победить соперника, который в АПЛ проиграл лишь раз? Ответа не увидели и после перерыва.

- На старте «Арсенал» шикарно прессинговал «шпор», которые играли без Бентанкура. Хозяева не успевали перекрывать атаки через Партея, Джаку, Эдегора и Зинченко после традиционных смещений Александра в середину поля. Переводя левого латераля в центр, «Арсенал» или переходил на «3-4-2-1», или поднимал игру в схему «2-5-3», что позволяло насытить именно центр поля, открывая для атаки правый фланг.

- Сессеньон не успевал за оппонентом – Сака. И хотя Уайт не спешил рисковать, приглядывал за Соном, хватило игры один в один. Букайо проскочил к воротам под острым углом и пробил. Был небольшой рикошет, Льорис запаниковал, мяч от его рук запрыгнул в ворота. Классическая ошибка голкипера. Уго нервничал на чемпионате мира, после которого ушел из сборной Франции, нервничал в первом тайме дерби. Позже собрался, вытащил дальний удар Эдегора. И снова пропустил после коварного выстрела датчанина, когда мяч скакал по земле, как прыгает камешек, запущенный по воде.

- Хотя «Тоттенхэму» отдали мяч – или сами забрали, сути дела не меняет, команду Конте заставили играть в неудобный для нее футбол. Пропустив два мяча до перерыва, тяжело отыгрываться. Особенно если голкипер соперника в порядке. Сон провел слабый матч, Кейн много перемещался полем, но не хватило связующих передач. Кулусевски плохо работал между линиями. Перишич появился лишь на последнюю четверть поединка. Важно учитывать, что активность «Тоттенхэма» родилась после второго мяча соперника, надо делать скидку – «Арсенал» играл по счету.

- Конте повезло, что судья не выгнал с поля Ромеро после второй желтой карточки. Антонио пытался спасти игру, которая стартовала с атак «канониров» и ошибки ветерана Льориса, но как только «Арсенал» успокоился – снова начались опасные атаки гостей в дерби Северного Лондона. Легкость, с которой «канониры» пасами проходили середину поля, выдавала, где в этом матче ведущая команда и фаворит, а где претендент, который пока недостаточно хорош для реализации всех задумок Конте. Антонио жаловался на заявку, после дерби и трансферов того же «Челси» может повторить свои претензии.

«Арсенал» — прагматичная команда

- И это не ругательство. Как раз взрослости молодой по возрасту команде не хватало в прошлом, чтобы как минимум вернуться в Лигу чемпионов в сезонах, когда «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» были в порядке. Сейчас проиграть могут и Гвардиола, и Клопп, поэтому у Артеты появился шанс всей жизни. Микель хватался за голову, когда его команда промахивалась – за двадцать первых минут было два неплохих подхода. И не нервничал в целом, ведь «канониры» выигрывали в первом тайме подборы.

- Когда Рамсдейл праздновал гол Эдегора, показав фанатам «шпор» язык, или когда хитро с улыбкой посматривал на свистящую толпу, попивая воду, то вспомнилось, как принес на подписание контракта с «Арсеналом» прах дедушки Рона. Он не знал предка, поскольку тот умер в день, когда мать Аарона узнала о своей беременности. Но этот эпизод показывает, что Рамсдейл – настоящий вратарь, немного не от мира сего. Его сэйвы в конце первого тайма и на старте второго определили результат матча. Дедушка бы гордился внуком, которого после игры атаковал неадекватный фанат «шпор».

- Что не понравилось у «Арсенала» — играли вдесятером. Знаем, что Нкетиа выполняет черновую работу, но если Артета не подпишет зимой форварда – или хотя бы человека, который позволит Мартинелли временно бегать в центре нападения, то могут поплатиться. Нагловато, невзирая на лидерскую позицию в АПЛ , работать вдесятером – без человека, который выполнит функции настоящего форварда. Нкетиа много ошибается, когда оказывается прямо перед воротами. То нога не та, то мяч не поднимает. Молодой, 23 года, но раз в основе, то спрашиваем, как с серьезного бойца.

- Артета после одного из давнишних неудачных матчей «Арсенала» против слабого соперника в раздевалке бил рукой по корзине для грязной формы и своим далеко не грозным тонким голосом объяснял команде: поражения тренер принимает, со всеми случается, но не принимает футбол спустя рукава. В игре важно показывать максимум, распределять силы и творить. В этом сезоне в АПЛ у «Арсенала» это получается. Знали, как обыграть «Тоттенхэм». Пусть помог автогол вратаря и удачный дальний удар — не самые традиционные голевые моменты, результат по делу.

- Капитан Эдегор – один из героев матча. «Шпоры» позволили Мартину играть в темпе, который его полностью устраивает. Датчанин абсолютно точно не игрок, который выдаст рекордный пробег с большим количеством ускорений, но это футболист таланта, который подходит для состава чемпионской команды Венгера. Растет, набирается опыта, мыслит великолепно. Зинченко, Салиба и Уайт тоже прекрасно работают с мячом. В этом сезоне даже Джака сначала думает, а потом делает, фантастика.

Цифровое измерение

- С 2014 года у «Арсенала» не было гостевой победы в дерби Северного Лондона, почти полных девять лет. «Тоттенхэм» постоянно забивал «канонирам» в дерби на любом поле и в разных турнирах – сегодня прервалась серия из 11 матчей. Даже когда проигрывали соседу, то минимум разок его огорчали. Но не сегодня.

- Год назад после 18 туров у «Арсенала» было 32 очка, команда претендовала на четвертое место, шла наравне как раз с «Тоттенхэмом». Теперь у Артеты 47 пунктов, а у Конте 33, но уже на матч больше – девятнадцать. Как видите, планка борьбы за четвертое место поднялась – у МЮ 38 очков.