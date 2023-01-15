Успешных Тен Хага, Артету и Скалони объединяет прошлое. Футбольный мир покоряют ассистенты

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сегодня, 13:37

Большие клубы и сборные тренируют бывшие помощники.

Эрик Тен Хаг («Манчестер Юнайтед»)

Лучший старт тренера в истории МЮ . Явное улучшение игры во многих фазах. Решение дилеммы Роналду – с помощью самого португальца, но сути не меняет, команде стало легче. Начал с поражений, но Каземиро вовремя подскочил, Фернандеш и Эриксен спелись. Рэшфорд понял установки главного тренера – выдал серию матчей с голами, возвращая во времена юного Роналду. На игру «Манчестер Юнайтед» не стыдно смотреть, и это заслуга Тен Хага, который более трети карьеры был помощником тренеров «Твенте» и ПСВ . Потом работал наставником второго состава «Баварии» времен Гвардиолы, которого обыграл. Кстати, о чемпионах. В штабе МЮ есть Стив Макларен – бывший ассистент Фергюсона, а также бывший главный тренер «Твенте», тогда у него работал помощником как раз Эрик.

Лионель Скалони (Аргентина)

Смешная деталь, которая чудесно ложится на этот рассказ. У Скалони в профиле в социальной сети специально указано, что он тренер категории PRO от УЕФА . Такое редко увидишь у наставников. Когда Лионеля назначили главным тренером сборной Аргентины, то не только Марадона его оскорблял. Многие на родине не поняли, зачем бывшему ассистенту в «Севилье» и сборной доверили команду с Месси и Ди Марией. Результат вы знаете, но Скалони отдельно пришлось объяснять, что успел получить лицензию для главных тренеров в Испании, где живет с женой и детьми. Прекрасно, что Лионель не погиб в аварии три года назад – велосипедиста сбил автомобиль. В результате добился выдающегося успеха в тренерской карьере.

Юлиан Нагельсманн («Бавария»)

Тут иначе быть не могло. Тен Хаг и Скалони были профессиональными футболистами, теоретически они могли стартовать сразу главными, есть связи, деньги для прохождения курсов и получения лицензии. Нагельсманн вынужден был завязать с футболом в 19 лет из-за вечных проблем с коленом. Юлиан пошел работать с юношами, но очень рано добрался до роли ассистента Стевенса в «Хоффенхайме». Параллельно работал с молодежью, а в 28 лет стал самым молодым главным тренером в истории Бундеслиги. Уже бывал в полуфинале ЛЧ с «Лейпцигом», хочет в финал с «Баварией», хотя путь тернистый – нарвался на Месси.

Жозе Моуриньо («Рома»)

Это Зидану сразу предложили быть помощником Анчелотти, а Моуриньо стартовал как переводчик. Именно благодаря португальцу начали обращать внимание на ассистентов в 21 веке. Можно вспомнить легендарного Пейсли, который был верным помощником Билла Шенкли в прошлом, но это пример наследования великих традиций, а не доверие «ноунеймам». Моуриньо оказался рядом с Бобби Робсоном случайно, ведь немного понимал английский язык. Жозе был ассистентом в четырех разных клубах, а затем пошел в личное плавание. Понятно, что у него нет такого статуса, какой был лет пятнадцать назад, но Моуриньо – легенда футбола. Жозе ведь один из самых титулованных наставников и действующий победитель еврокубка с «Ромой».

Ханси Флик (Германия)

На чемпионате мира не получилось, но это наставник элитной сборной, с которым продлили контракт на домашний чемпионат Европы. Также Флик, как и Моуриньо, выиграл финал Лиги чемпионов. Не с «Порту» и «Интером», что сложнее, а с «Баварией», но достаточно вспомнить результат поединка с «Барселоной» по дороге, чтобы не сомневаться в качествах вечного ассистента Лева. Сейчас у этого чемпиона мира нет множества предложений – пересидел в сборной, а вот Флик из администратора и помощника вырос в наставника высокого класса. У него, в отличие от коллег по списку, до «Зальцбурга» и сборной Германии был опыт главным в «Хоффенхайме». Вот только это было на уровне третьей лиги. Большую карьеру Флик начал, когда стал мозговым центром в штабе Лева. Как и Скалони, Флик также чемпион мира, но 2014 года.

Кристоф Гальтье ( ПСЖ )

Француз выживет на посту главного тренера ПСЖ , только если выиграет Лигу чемпионов? Скорее всего, хотя после триумфа Месси и Мбаппе могут при желании запросить смену наставника, и шейхи согласятся. 5 июля прошлого года осуществилась мечта скромного в бывшем футболиста – возглавить гранд. А за год до этого вышел на локальную тренерскую вершину – выиграл с «Лиллем» Лигу 1. До этого часто работал помощником в восьми разных клубах. Жил в Греции, ОАЭ и Англии. Гальтье не был на первом плане, а после пятидесяти его карьера набрала высоту. В ПСЖ ему непросто, чемпионат мира разорвал цепочку подготовки. И Мбаппе явно не хотел стоять в чемпионском коридоре Месси, раз рванул в Нью-Йорк в отпуск посреди рабочего процесса. Но Кристоф попытается показать максимум против Нагельсманна в плей-офф ЛЧ . Также он фаворит в чемпионате, как и некоторые соседи в списке.

Микель Артета («Арсенал»)

Сегодня у испанца невероятно важный для морального состояния «Арсенала» поединок, дерби Северного Лондона. Победа позволит нарастить отрыв от команды Гвардиолы до восьми пунктов, от команды Тен Хага – до девяти очков. Но обыграть Конте сложнее, чем может показаться. Впереди еще много трудных испытаний, а богатый американец Боэли словно отыгрывается за проигранные «Барселоне» летние трансферные забеги. Зимой «Челси» перехватил сразу две цели Артеты – Фелиша и Мудрика. Так что из данной тренерской компании только Скалони поставил точку в своем чемпионском пути в этом футбольном сезоне, ему это позволяли правила игр сборных. Остальные думают о будущем, которое наступит сегодня в большом дерби.

Артета – бывший помощник Гвардиолы, пережил сложные отрезки с сериями поражений, но отдаем должное «канонирам». В клубе проявили терпение, заполучив одного из самых интересных наставников поколения. Артета понимает, что без поражений в футболе не бывает, но важно выкладываться. Его «Арсенал», если сохранит первое место, прервет 19-летнюю серию без чемпионства.