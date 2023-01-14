Ученик переиграл своего учителя. «Юнайтед» поджимает «Сити» в турнирной таблице

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вчера, 21:28

По горячим следам манкунианского дерби.

Тен Хагу удалось удивить оппонента стартовой установкой

Перед матчем было много разговоров о хорошей форме и возрождении МЮ . К аргументам относят возвращение Рэшфорда к лучшим кондициям, Каземиро, который оказал огромное влияние на команду. Да и вообще, они одержали 8 побед подряд. Однако самым серьезным соперником за эти 8 игр был «Фулхэм», а во всех оставшихся матчах в оппонентах значились команды из нижней части таблицы, а также дивизионов пониже.

Глядя на стартовые составы команд, становится понятно, что Пеп Гвардиола не стал изобретать велосипед, выпустив стандартный набор игроков. В свою очередь, тен Хаг вновь отдал предпочтение на позиции центрального защитника Люку Шоу. И если выход Шоу не был чем-то новым, то Бруну Фернандеш на правом фланге удивил многих.

Предматчевая расстановка, отображенная телевизионными вещателями, показывала схему 4-3-1-2 с Рэшфордом и Марсьялем впереди и Бруну под ними. Вопреки данной графике, подобного мы не увидели — конфигурация была больше похожа на гибкие 4-5-1 с Эриксеном на позиции центрального атакующего и Бруну на фланге.

При обороне МЮ перестраивался в 4-4-2, причем применял переход из атаки в компактный средний оборонительный блок. Инициатором прессинга зачастую оказывался Кристиан Эриксен. Решение тен Хага, очевидно, стало сюрпризом. Во-первых, многие ожидали возвращения профильных центральных защитников, но Мартинес, Линделеф и Магуайр остались на скамейке запасных. Во-вторых, выбор Бруну на фланге вместо привычного Антони позволил действовать «дьяволам» более гибко.

Обе команды прессинговали при довольно рискованной расстановке 4-2-4, из-за чего возникали возможности для быстрых вертикальных атак, при которых «Юнайтед» проявлял себя значительно лучше.

Несколько раз «Юнайтед» удавалось заставить ошибиться игроков «Сити» при выходе со своей половины поля, но зачастую пользу приносили контратаки. «Ман Сити» было не очень сложно проходить первую линию прессинга, как за счет дриблинга, так и передач. В первой стадии атаки «Сити» справлялся, но дальше возникали сложности. Любого из выдвигавшихся фланговых защитников «горожан» встречал один из центральных полузащитников. Все направления для передач перекрывались.

«Сити» контролировал мяч в большей части первого тайма — 68% времени инициатива находилась у них, но они не контролировали игру. От «дьяволов» исходило больше угрозы. У них было два самых опасных момента первого тайма, и оба возникли при контратаке и вышеупомянутой вертикальной атаке. Рэшфорду удалось несколько раз убежать 1 на 1, но не хватало решающего действия.

Казалось, «Сити» смог адаптироваться к игре, которую диктовали «дьяволы»

В перерыве тен Хаг сделал замену, выпустив Антони вместо Марсьяля, и некоторое время на острие играл Бруну Фернандес, но интенсивность прессинга «дьяволов» просела. В первые 20 минут второго тайма «Сити» полностью взял игру под свой контроль, а «Юнайтед» не смог совершить ни одного успешного действия в финальной трети поля. Подопечные Гвардиолы владели мячом 89% игрового времени вплоть до забитого гола.

Адаптация «Сити» во многом объясняется тем, что Бернарду чаще стал опускаться ниже, чтобы получить мяч, так как Каземиро не преследовал португальца до самого конца. Выход из обороны стал проще, прессинг «Юнайтед» ослаб, что давало Де Брюйне больше свободы.

Гол Грилиша после выхода на поле на 57-й минуте был вполне закономерен, однако «горожане» создали критически мало моментов. Это отображала карта ударов: за матч они нанесли всего лишь 3 удара из штрафной, один из которых был голевым. В целом за матч «Сити» набрал лишь 0,63 xG. Игра команды напомнила предыдущие сезоны, когда у нее не было профильного страйкера, способного оказаться в нужном месте в нужное время. Холанд хоть и нанес 2 удара при 0,15 xG, это явно не то, чего ожидали от норвежца.

После забитого гола «Сити» попытался обороняться с помощью стерильного контроля мяча, но удержать преимущество не удалось. Выход на поле Алехандро Гарначо повлиял на игру. После его появления в игре «красные дьяволы» смогли забить дважды. Первый гол пришел с правого фланга «Юнайтед», и он был довольно спорным из-за офсайда Рэшфорда, а во втором случае Гарначо ассистировал все тому же Маркусу, который забил в 7-й встрече подряд.

Первый гол «Юнайтед» вызывает огромное количество споров

«Красным дьяволам» классно удалось перевернуть игру и довести поединок до верного, однако первый гол вызвал у многих болельщиков вопросы. При передаче с правого фланга Рэшфорд находился в очевидном офсайде, но не коснулся мяча. Набегавший Бруну подхватил его и точно пробил в сетку ворот Эдерсона.

Казалось бы, все очевидно, если бы не одно «но». Само присутствие Рэшфорда перед мячом повлияло на поведение обороны «горожан». Например, бежавший позади англичанина Аканджи мог бы ускориться в погоне за мячом, но этого не позволял сделать нападающий «Юнайтед», который находился в офсайде в момент передачи.

Согласно правилам Международного совета футбольных ассоциаций, игрок, который находился в положении офсайда, когда партнер касается мяча, нарушает правила при активном участии в эпизоде. Участие в эпизоде проявляется тем, что он может мешать сыграть сопернику, пытается сыграть в мяч сам или совершает действие, которое влияет на способность соперника сыграть в мяч. Кроме того, нарушением является ситуация, при которой игрок, располагавшийся вне игры, находится на пути игрока соперников и мешает его движению к мячу.

Соответственно, при просмотре забитого гола становится очевидно, что воздействие на ситуацию со стороны Рэшфорда было, более того, он акцентированно прикрывал мяч корпусом вплоть до касания его Фернандешем.