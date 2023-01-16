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Месси, Неймару и Мбаппе плевать на ПСЖ. Их интересует только победа в ЛЧ

вчера, 11:51
Килиан Мбаппе

Парижане снова проиграли в Лиге 1.

Игра в пять защитников – подтверждение слабости

У Гальтье против «Ренна» — крепкой, но не великой команды с ограниченными финансовыми возможностями, было пять защитников. Частая схема, Рамос, Маркиньос и Перейра в сердце обороны Доннаруммы. Насыщение линии не помешало итальянцу пережить много неприятных моментов у своих ворот, у Джанлуиджи 54 сэйва в 19 играх.

Можно выдумать, что схема «3-4-2-1» выгодная, поскольку разгружает Месси, Неймара и Мбаппе от оборонительной работы в формациях «4-3-3» и «4-2-3-1». Сомнительный аргумент. Гальтье переходит на целых пять защитников, ведь тренер не уверен в командном прессинге. ПСЖ на низком седьмом месте по его интенсивности в Лиге 1.

Можно агрессивно работать с тройкой в центре защиты, тут «Марсель» Тудора является хорошим примером. Но Жиго чуть ли не опорник, а его напарники бегают к углам чужой штрафной. У ПСЖ все тактически уныло. И дело не в составе. Даже когда на поле были Верратти, Хакими и Мбаппе с первых секунд, парижане показывали плохой футбол.

Видели слабые по наполнению ничьи, провалы в защите в дни побед, как против «Труа». Осень удалось пройти, ведь развалился «Ювентус». ПСЖ, хотя и не обыграл дважды «Бенфику», не остался без плей-офф Лиги чемпионов. А в Лиге 1 тащили ветераны – Месси и Неймар готовились к ЧМ, как и Мбаппе. Теперь мотивация исчезла, пришли поражения.

Звездные форварды с радостью не играли бы за ПСЖ

Дал бы «Реал» столько же денег, как парижане – Мбаппе вчера бы обыгрывал Араухо в финале Суперкубка Испании, а не бил выше ворот после выхода один на один против «Ренна». Были бы у «Барселоны» деньги, Месси бы играл в том же финале, но на другой стороне. Неймар присматривался к «Челси», но опять все упирается в безумные зарплаты игроков.

Шейхи приковали к ПСЖ тройку невероятных игроков. При этом фанаты «Пари Сен-Жермен» будут настроены против команды, если дальше по Сети будут гулять кадры, где Месси и Неймар ржут, проигрывая «Ренну». Да и поведение Мбаппе оставило много вопросов. Француз махнул в США в отпуск, что автоматически повлияло на его функциональную подготовку.

Да, Мбаппе жил в Нью-Йорке с другом Хакими, которого вчера издевательски обыграли перед голом «Ренна», а не с десятком моделей. Оба не пьют, у них была детская программа развлечений, поход на баскетбол, Таймс-сквер. Но показателен сам факт, что два игрока основы, у которых нет травм, отправляются отдыхать посреди сезона.

Будет ли у Гальтье авторитет в команде, если остальные футболисты видят, что к Месси, Неймару и Мбаппе особое отношение? У ПСЖ нет порядка. Неймар получил глупейшую красную карточку накануне празднования Нового года, словно специально, не сыграл с конкурентом «Лансом». И его вряд ли наказали, Гальтье его ещё и оправдывал.

В Лиге 1 есть более интересные команды, чем парижская

У «Ланса» потрясающая история. Клуб, который пару лет назад выступал в Лиге 2, дерется за право наступать на пятки ПСЖ. Конечно же, Гальтье с его опытом победы в чемпионате с «Лиллем» сможет сделать парижан чемпионами снова. Тут не может быть дискуссий. Деньги играют в футбол, ПСЖ мощнее всех соперников. Но живые и любопытные команды за пределами столицы.

Кроме «Ланса», хочется выделить «Марсель». Тудор строит безумную игру. Оборона смелая. Пайет, Юндер и новичок Малиновский с ударами и передачами. В середине поля Гендузи и Верету. Помните, что умеет Арит – жаль, что травмировался. Добавляем Алексиса Санчеса и двух сильных латералей – Клауса и Тавареша, и получается карнавал тактики, опасных атак и яркого футбола.

Также снова на коне торговцы из «Монако». Головин, Эмболо и Бен-Йеддер поняли установки тренера. Вчера «монегаски», пока ПСЖ не мог забить, отправили семь мячей в ворота «Аяччо». Парижане тоже так умеют, не сомневаемся в классе Месси, Неймара и Мбаппе. Но есть большие сомнения, что ПСЖ идет правильным путем. Например, есть «Катаргейт», шейхи покупали чиновников в Европе.

Возможно, изменится отношение к их деньгам. Сколько проживет клуб ПСЖ без шейхов? Пару минут, пока Месси и компания пишут представителям, что пора валить. Когда в команде чемпионский настрой у Рамоса – Серхио всегда так относился к футболу, и у капитана Маркиньоса, то Гальтье обречен. «Ренн» мог накидать ПСЖ три мяча, просто промахивались, и Доннарумма готовится к «Баварии».

Представьте, что Гальтье проиграет «Монако» и немцам два матча подряд в феврале – такое возможно. Какой станет атмосфера в раздевалке, где Мбаппе не забыл поведение аргентинцев после финала? Килиан легко может обвинять Месси, что защитил какого-то МакАллистера от шуток на тему рыжих волос, но не остановил издевательства Мартинеса, за которые голкипер может поплатиться.

В сухом остатке ПСЖ это богатый клуб, у которого нет центрального форварда. Клуб, куда вместо перспективного Нуну Мендеша могут затащить ветерана Альбу, поскольку Жорди дружит с Месси. Мбаппе может попросить поменять Неймара на центрального нападающего, требовать пригласить Зидана. А не выполнят желания – уйдет летом. К Месси уже посылали гонцов шейхи из краев с Роналду.

Ни слова плохого не скажем о мастерстве игроков Гальтье. Сам тренер нормальный, хоть и трусоватый. Но ему критически не хватает авторитета, чтобы ПСЖ играл красиво не только в дни, когда соперники уступают до выхода на поле. Уже с «Бенфикой» многое прояснилось, но в Париже игнорируют звоночки. Могут поплатиться, вылет от «Баварии» станет лавиной на дорогом лыжном курорте.

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Все комментарии
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112910415
вчера в 20:27
проблемы налицо, не решать нельзя ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:37
Так не надо менять шило на мыло, а надо менять Галтье на топ-тренера. Вот и все.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:35
Будь внимателен и не передергивай. Я не сказал "пригласить Пепа", я сказал пригласит тренера типа (калибра) Пепа. А это не одно и тоже. Тренеров такого калибра в мире 4-5 не более. Топ-тренер тем и отличается от Галтье, что умеют из звезд типа Ме,Ней и Мба делать команду звезду. Так что мое мнение с помощью топ тренера ПСЖ с таким составом вполне может стать Топ клубом.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:20, ред.
Неймар перед тем как вылететь с ЧМ забил важный гол хорватам, а там уже неизвестно кто виноват. В сборной Бразилии не только Неймар играет. И вообще в этом сезоне Неймар играет хорошо.
Месси выиграл ЧМ, а Мбаппе тащил сборную Франции.
Вопрос в другом - как им поделить мяч в одной команде, ведь каждый из них считает себя важной частью команды, а лидер может быть один как и капитан команды.
И если из-за жадности они не смогут поделить мяч, виноват будет Гальтье, если ПСЖ не пройдёт далеко в ЛЧ по этой причине.
И конечно вся тройка хочет выиграть ушастого, также как владельцы ПСЖ, но виноват будет тренер. А чтобы команда заиграла Гальтье должен выбрать одного лидера и распределить роли.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:10
Так Пеп сам не выиграл ЛЧ до сих пор. Не совсем подходящий пример.
Вообще ЛЧ выиграть сложно, топовые игроки в таком турнире не всегда все решают. Могут решить матч игроки у которых статистика не самая сильная, но могут включить джокера.
Наверное нужно двигаться дальше, смена тренера для ПСЖ ничего не дало. И конечно нужно улучшать функциональность менеджмента, чтобы оставаться конкуренто-способным.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:39
Все гораздо проще. Гальтье не тот тренер, что нужен ПСЖ. Почетино был не хуже, но лучше , конечно, пригласить тренера более высокого уровня и калибра. Если шейхи тратят такие деньги на игроков. то на тренера типа Пепа могут найти и должны найти. И он заставит всех этих трех звезд играть, а не номер отбывать.
Elliada
Elliada
вчера в 16:20
Статья какая-то однобокая. ПСЖ всего лишь проиграл 2 игры в чемпионате, а тут расписали как будто чемпионат проиграли. У любой команды-чемпиона за сезон 3-4 поражения. Это не мешает им выигрывать золотые медали. Не нужно судить на короткой дистанции, итог нужно подводить в конце сезона.
Nazi
Nazi
вчера в 14:33
То что Неймару и особенно аутисту-пенальтисту плевать на ПСЖ это ясно было как божий день.. лейси вообще брали для пиара.. Оба они готовились для ЧМ, этим и обусловлена их форма перед мундиалем. Теперь Ней профукал ЧМ, аутисту его всучили насилу, чего же им убиваться. Они будут ходить до конца контрактов. Плевать не им а шейхам, которые занимаются одним пиаром, без спортивной составляющей. Если бы это было не так, то никто не стал бы содержать этих двух пешеходов в клубе.. А на Мбаппе гнать не надо. Он всегда бьется до конца.
Deville
Deville
вчера в 13:46
ПСЖ это курорт на котором еще хорошо платят. По этому Мбаппе , Месси и Неймар могут в свое удовольствие играть, не ради клуба, а ради своей выгоды.
DXTK
DXTK
вчера в 13:43
Проблема ПСЖ в трех лидерах на поле, и они не могут договорится об командных действия, Неймар расстроен после ЧМ, ему не до клуба, Мбаппе затаил обиду на Аргентину и партнера по команде. Месси довольствуется победой на ЧМ, и может быть все еще находится в Катаре. Галатье в той же ситуации, что и все тренеры до этого Тухель, Почеттино, были заложниками команды и звездных игроков.

ПСЖ надо сделать выбор, и чем быстрее, тем лучше, сделать ставку на Мбаппе и строить во круг него команду и желательно из воспитанников. или довольстоватся наличием Месси и Неймара одному уже 35, второму 30, лучше они уже не заиграют, мне кажется ЧМ для Месси это его последний пик в карьере, бразилец уже давно на спаде особенно за ПСЖ, и отпустить форварда.
volga.kot
volga.kot
вчера в 12:53
Ренн на радость своим болельщикам и тех кто на хозяев поставил деньги обыграл ПСЖ
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вчера в 12:51
Это все естественно и понятно!!! Другого трудно было ожидать!!!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 12:48
В общем, всё понятно - проект ПСЖ трещит по швам
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