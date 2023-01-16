Месси, Неймару и Мбаппе плевать на ПСЖ. Их интересует только победа в ЛЧ

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вчера, 11:51

Парижане снова проиграли в Лиге 1.

Игра в пять защитников – подтверждение слабости

У Гальтье против «Ренна» — крепкой, но не великой команды с ограниченными финансовыми возможностями, было пять защитников. Частая схема, Рамос, Маркиньос и Перейра в сердце обороны Доннаруммы. Насыщение линии не помешало итальянцу пережить много неприятных моментов у своих ворот, у Джанлуиджи 54 сэйва в 19 играх.

Можно выдумать, что схема «3-4-2-1» выгодная, поскольку разгружает Месси, Неймара и Мбаппе от оборонительной работы в формациях «4-3-3» и «4-2-3-1». Сомнительный аргумент. Гальтье переходит на целых пять защитников, ведь тренер не уверен в командном прессинге. ПСЖ на низком седьмом месте по его интенсивности в Лиге 1.

Можно агрессивно работать с тройкой в центре защиты, тут «Марсель» Тудора является хорошим примером. Но Жиго чуть ли не опорник, а его напарники бегают к углам чужой штрафной. У ПСЖ все тактически уныло. И дело не в составе. Даже когда на поле были Верратти, Хакими и Мбаппе с первых секунд, парижане показывали плохой футбол.

Видели слабые по наполнению ничьи, провалы в защите в дни побед, как против «Труа». Осень удалось пройти, ведь развалился «Ювентус». ПСЖ , хотя и не обыграл дважды «Бенфику», не остался без плей-офф Лиги чемпионов. А в Лиге 1 тащили ветераны – Месси и Неймар готовились к ЧМ , как и Мбаппе. Теперь мотивация исчезла, пришли поражения.

Звездные форварды с радостью не играли бы за ПСЖ

Дал бы «Реал» столько же денег, как парижане – Мбаппе вчера бы обыгрывал Араухо в финале Суперкубка Испании, а не бил выше ворот после выхода один на один против «Ренна». Были бы у «Барселоны» деньги, Месси бы играл в том же финале, но на другой стороне. Неймар присматривался к «Челси», но опять все упирается в безумные зарплаты игроков.

Шейхи приковали к ПСЖ тройку невероятных игроков. При этом фанаты «Пари Сен-Жермен» будут настроены против команды, если дальше по Сети будут гулять кадры, где Месси и Неймар ржут, проигрывая «Ренну». Да и поведение Мбаппе оставило много вопросов. Француз махнул в США в отпуск, что автоматически повлияло на его функциональную подготовку.

Да, Мбаппе жил в Нью-Йорке с другом Хакими, которого вчера издевательски обыграли перед голом «Ренна», а не с десятком моделей. Оба не пьют, у них была детская программа развлечений, поход на баскетбол, Таймс-сквер. Но показателен сам факт, что два игрока основы, у которых нет травм, отправляются отдыхать посреди сезона.

Будет ли у Гальтье авторитет в команде, если остальные футболисты видят, что к Месси, Неймару и Мбаппе особое отношение? У ПСЖ нет порядка. Неймар получил глупейшую красную карточку накануне празднования Нового года, словно специально, не сыграл с конкурентом «Лансом». И его вряд ли наказали, Гальтье его ещё и оправдывал.

В Лиге 1 есть более интересные команды, чем парижская

У «Ланса» потрясающая история. Клуб, который пару лет назад выступал в Лиге 2, дерется за право наступать на пятки ПСЖ . Конечно же, Гальтье с его опытом победы в чемпионате с «Лиллем» сможет сделать парижан чемпионами снова. Тут не может быть дискуссий. Деньги играют в футбол, ПСЖ мощнее всех соперников. Но живые и любопытные команды за пределами столицы.

Кроме «Ланса», хочется выделить «Марсель». Тудор строит безумную игру. Оборона смелая. Пайет, Юндер и новичок Малиновский с ударами и передачами. В середине поля Гендузи и Верету. Помните, что умеет Арит – жаль, что травмировался. Добавляем Алексиса Санчеса и двух сильных латералей – Клауса и Тавареша, и получается карнавал тактики, опасных атак и яркого футбола.

Также снова на коне торговцы из «Монако». Головин, Эмболо и Бен-Йеддер поняли установки тренера. Вчера «монегаски», пока ПСЖ не мог забить, отправили семь мячей в ворота «Аяччо». Парижане тоже так умеют, не сомневаемся в классе Месси, Неймара и Мбаппе. Но есть большие сомнения, что ПСЖ идет правильным путем. Например, есть «Катаргейт», шейхи покупали чиновников в Европе.

Возможно, изменится отношение к их деньгам. Сколько проживет клуб ПСЖ без шейхов? Пару минут, пока Месси и компания пишут представителям, что пора валить. Когда в команде чемпионский настрой у Рамоса – Серхио всегда так относился к футболу, и у капитана Маркиньоса, то Гальтье обречен. «Ренн» мог накидать ПСЖ три мяча, просто промахивались, и Доннарумма готовится к «Баварии».

Представьте, что Гальтье проиграет «Монако» и немцам два матча подряд в феврале – такое возможно. Какой станет атмосфера в раздевалке, где Мбаппе не забыл поведение аргентинцев после финала? Килиан легко может обвинять Месси, что защитил какого-то МакАллистера от шуток на тему рыжих волос, но не остановил издевательства Мартинеса, за которые голкипер может поплатиться.

В сухом остатке ПСЖ это богатый клуб, у которого нет центрального форварда. Клуб, куда вместо перспективного Нуну Мендеша могут затащить ветерана Альбу, поскольку Жорди дружит с Месси. Мбаппе может попросить поменять Неймара на центрального нападающего, требовать пригласить Зидана. А не выполнят желания – уйдет летом. К Месси уже посылали гонцов шейхи из краев с Роналду.