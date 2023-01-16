Каземиро нагло пообещал, что исправит МЮ. Так рванул, что заговорили о победе в АПЛ

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вчера, 14:37

Ворчун Скоулз допускает борьбу МЮ за трофей.

Интуиция подсказала поверить в проект Тен Хага

Каземиро за тридцать, а за его трансфер отдали 70 млн евро. Больше стоил только ветеран Роналду. Переход Карлоса легко мог обернуться катастрофой, ведь шел в команду, которая проиграла «Брайтону» и «Брентфорду». После второго матча — влета 0:4, игрок написал агенту:

Скажи им, что я это исправлю.

Оскар Рибо сразу похвастался, какой у него дерзкий клиент.

Руководство МЮ оценило мотивацию Каземиро. Редко футболисты подобного уровня в последние годы горят желанием играть за «дьяволов». Логику бразильца пришлось объяснять многим в Мадриде. Модрич и Кроос были в шоке, что их коллега не остался в «Реале». Перес, наученный историей с Макелеле, нашел Каземиро подмену – Тчуамени, но отпустил легенду.

Скоро Каземиро стукнет 31 год. Ему нравилось в «Реале», но давно понял, что центральную роль в команде с таким количеством звезд и трансферными планами – Беллингем, Холанд и так далее, ему не отдадут. Опорник прикинул, кому в Англии не хватает баланса. Увидел потенциал в МЮ Тен Хага, где Варан, Лисандро, Эриксен и Фернандеш не были связаны между собой.

В АПЛ случались прорывы благодаря опорникам

Хвалят Эдегора, Сака, Салиба, Зинченко, Рамсдейла и Мартинелли. Но странно игнорировать важность для Артеты ганца Партея. Такого человека не хватало со времен Виейра и Жилберто Силвы. Макелеле поменял «Челси». Яя Туре помогал МС . Каррик был намного важнее для МЮ , чем казалось. Игра Канте среди веских предысторий чемпионских рывков «Лестера» и «Челси».

Каземиро тоже делает разницу. «Манчестер Юнайтед» выиграл 8 из 11 матчей с ним в старте. Поднялась результативность, так как сильно упало количество пропущенных мячей – давление снизилось, можно спокойнее готовить хитрые контратаки. В матчах АПЛ с бразильцем у Тен Хага всего одно поражение. Футболист сейчас «бокс-ту-бокс», у него 2 гола и 3 ассиста в чемпионате.

Успехи Бруну и Рэшфорда не мешают назвать Каземиро ключевым. Изначально хавбек верил в помощь Роналду. В этом ошибся, но за счет своего опыта увидел, что МЮ играет неправильно, а может иначе. У наставника манкунианцев схема «4-2-3-1», а не «4-3-3», как в «Реале», так что у полузащитника больше работы впереди. Также на правах чемпиона Карлос устроился играющим тренером.

Часто завтракает с напарниками, поднимает боевой дух. У него отличные отношения с Тен Хагом, друг друга уважают. Каземиро дает советы молодым игрокам, вроде Гарначо. Сто раз писали, что МЮ не хватает опорника и центрфорварда. Вторую проблему временно решат с помощью парня, который был готов заплатить за свой переход в «Манчестер Юнайтед», а в центре правит Каземиро.

Создадут команду – будут воевать за чемпионство

Фернандеш правильно сказал. Раньше был набор дорогих и часто неплохих футболистов, а сейчас напоминают команду впервые за добрых десять лет. Разумеется, МЮ не превратился магическим образом в чемпиона, который 70% времени с мячом в дерби, не бракует каждый четвертый пас, не нервничает и систематично создает моменты. Но с гармоничной игрой шансы на победу выше.

«Юнайтед» везет, конечно, но и «Реалу» с Каземиро удача улыбалась не раз. С понятным для игроков подходом видим победу вторым номером, приличный прессинг и продолжение успешной серии. Скоулз — известный ворчун, считает МС сильнейшей командой в гонке, что логично, называет «Арсенал» добротным, но сомневается, что Артете хватит чемпионского опыта и длины скамейки.

МЮ тоже ничего себе не гарантировал – в марте и апреле будет сложнее набирать по три очка за матч. Но в футболе магия бывает разной. Чемпионская магия нередко будничная, строится изначально на тяжелой работе, внимании к деталям и анализе ошибок. Каземиро всегда разбирает свои матчи, у него диета и строгая система подготовки. Карлос разбирается в футболе как аналитик.

Например, в детстве обожал игру Скоулза:

Я люблю этого коротышку, он играл жестко и честно.

Конечно, главным кумиром Карлоса являлся Зидан, а не Скоулз, но сейчас на спине у бразильца 18 номер, который почти всю карьеру в МЮ носил Пол. Гари Невилл готов спорить с Пирсом Морганом на 5 тысяч фунтов на благотворительность, что манкунианцы опередят «Арсенал» в чемпионате Англии весной.

Каземиро сделал чемпионскую гонку куда интереснее

Невилл видит чемпионом Гвардиолу, но это поспешный вывод. Понятно, что «Арсеналу» будет сложно. У «шпор» в дерби были классные подходы. Значит, будет шанс у МЮ против «канониров» в воскресенье. Если «Манчестер Сити» обыграет Конте, то получится 47 пунктов у лидера, 42 у Гвардиолы, 41 – у Тен Хага. И впереди ровно половина пути. График насыщенный, осечек будет много.

Поэтому важна концентрация на игроках, дарящих команде баланс. Каземиро именно такой человек, он был важен для «Реала». В Мадриде считают правильной смену поколений, но локально поплатятся, что в опорной зоне больше нет волнореза с опытом Карлоса. А вот Тен Хаг радуется трансферу, планирует большую чистку в МЮ и будет искать форварда уровня Осимхена или Кейна.

Перемены нужны, чтобы если не сейчас, то через год сэр Алекс Фергюсон не краснел от стыда за игру клуба, которому долго и упорно возвращал чемпионский статус. Тогда шотландцу помог Эрик Кантона. Сейчас новый Эрик, но при поддержке Каземиро, кусавшего пятки Де Брюйне в дерби. И только изнутри понятно, где Карлос влияет сильнее, на поле или за его пределами?