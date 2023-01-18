«Ювентус» — «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Ювентус» — «Монца», который состоится 19 января 2023 года

«Ювентус»

Казалось бы, что у «Ювентуса» дела идут неплохо, но разгром в последнем туре от лидера Серии А оставляет плохой осадок в сердцах болельщиков. Тем не менее, необходимо учитывать, что «старую синьору» преследует множество травм, что также влияет на результат. В кубке Италии у команды нет права на ошибку и всего один матч, чтобы добиться положительного результата, однако не стоит недооценивать соперника, ведь «Монца» уже обыгрывала в этом сезоне команду Аллегри.

13 января «Ювентус» очень крупно проиграл «Наполи» (1:5), а седьмого числа минимально обыграл на своем поле «Удинезе» (1:0).

«Монца»

«Монце» понадобилось несколько месяцев, чтобы адаптироваться к новому чемпионату и теперь команда предстала в новом виде и добивается результатов, выйдя уже на 13 место в турнирной таблице. Пройти «Ювентус» кажется очень сложным испытанием, однако в футбол всякое случается, вполне возможно, что место для сенсации может появиться и в этом противостоянии.

14 января «Монца» оказалась сильнее «Кремонезе» на выезде (3:2), а седьмого числа сыграла вничью с «Интером» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.55

Ничья – 4

Победит «Монца» – 6.4

Статистика

Шесть из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В последних шести поединках «Монцы» был зафиксирован исход «обе забьют»

«Ювентус» выиграл семь из десяти последних встреч во всех турнирах

«Монца» уступила в трех матчах из последних десяти во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что матч не станет легким ни для одного из соперников, но все же сильнее окажется более опытная команда.