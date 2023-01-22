«Ювентус» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1674348268

вчера, 03:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта», который состоится 22 января 2023 года

«Ювентус»

Вокруг «Ювентуса» много скандалов на данный момент и это привело к спортивному штрафу в 15 очков, что опустило клуб на 10 место с 22 очками. «Старой синьоре» теперь придется бороться за зону еврокубков, что сделать будет не так и просто ввиду большой конкуренции в Серии А. В матче с много забивающей «Аталантой» у болельщиков туринцев определенно есть поводы для беспокойства.

19 января «Ювентус» обыграл «Монцу» в кубке Италии (2:1), а 13 числа без шансов проиграл в чемпионате «Наполи» (1:5).

«Аталанта»

13 мячей забили подопечные Гасперини за два последних матча, что вызывает к команде из Бергамо уважение за такой настрой. Коллектив очень мотивирован улучшить ситуацию в Серии А, ведь сейчас он занимает только пятое место с 34 баллами и отстает от лидера на 16 баллов, при это сыграв на одну игру меньше. У гостей будет возможность воспользоваться замешательством в стане «Ювентуса» и возможно даже вырвать победу.

19 января «Аталанта» крупно обыграла «Специю» в кубке Италии (5:2), а 15 числа команда разгромила «Салернитану» (8:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 2.25

Ничья – 3.35

Победит «Аталанта» – 3.3

Статистика

«Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» забила 27 мячей в последних пяти матчах (включая товарищеские)

Семь из десяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» не может выиграть у «Аталанты» уже пять матчей подряд на своем поле

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. «Аталанта» играет очень результативно и очень вероятно, что сможет втянуть туринцев в такой футбол. Прогнозируем много забитых мячей в этой встрече.