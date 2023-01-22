«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» – «Тоттенхэм», который состоится 23 января 2023 года
«Фулхэм»
Седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии занимают «дачники» на текущий момент. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Фулхэма». С минимальным счётом в гостях «белые» обыграли «Лестер». В 1/32 Кубка Англии «дачники» взяли верх над «тиграми». С разницей в один мяч в позапрошлом туре «Фулхэм» выиграл у лондонского «Челси».
Со счётом 0:1 «Фулхэм» уступил «сорокам» из Ньюкасла на их поле.
«Тоттенхэм»
«Шпоры» в Премьер-лиге после двадцати матчей текущего сезона находятся на две строчки выше «дачников» в турнирной таблице. Ознакомимся с футбольными поединками «лилово-белых» за последнее время. Поразив ворота соперника четыре раза, всухую «Тоттенхэм» обыграл на выезде команду «Кристал Пэлас». В 1/32 Кубка Англии «шпоры» одержали победу над «Портсмутом» с минимальным счётом. На выезде в матче 20-го тура «канонирам», пропустив пару мячей, «лилово-белые» уступили.
19 января со счётом 2:4 «Тоттенхэм» проиграл «горожанам» из Манчестера.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фулхэм» – 3.20
- Ничья – 3.80
- Победит «Тоттенхэм» – 2.15
- Победит «Тоттенхэм» с форой -1 – 3.00
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19
Статистика
- Исходом «обе забьют — да» завершились четыре личные встречи из пяти последних
- Одно поражение потерпели «дачники» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «шпоры» уступили в трёх поединках.
Прогноз
Почти десять лет «белые» не обыгрывают «шпор» и этот факт станет дополнительной мотивацией для хозяев обыграть гостей. На победу «Фулхэма» компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.20.