«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» – «Тоттенхэм», который состоится 23 января 2023 года

«Фулхэм»

Седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии занимают «дачники» на текущий момент. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Фулхэма». С минимальным счётом в гостях «белые» обыграли «Лестер». В 1/32 Кубка Англии «дачники» взяли верх над «тиграми». С разницей в один мяч в позапрошлом туре «Фулхэм» выиграл у лондонского «Челси».

Со счётом 0:1 «Фулхэм» уступил «сорокам» из Ньюкасла на их поле.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» в Премьер-лиге после двадцати матчей текущего сезона находятся на две строчки выше «дачников» в турнирной таблице. Ознакомимся с футбольными поединками «лилово-белых» за последнее время. Поразив ворота соперника четыре раза, всухую «Тоттенхэм» обыграл на выезде команду «Кристал Пэлас». В 1/32 Кубка Англии «шпоры» одержали победу над «Портсмутом» с минимальным счётом. На выезде в матче 20-го тура «канонирам», пропустив пару мячей, «лилово-белые» уступили.

19 января со счётом 2:4 «Тоттенхэм» проиграл «горожанам» из Манчестера.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 3.20

Ничья – 3.80

Победит «Тоттенхэм» – 2.15

Победит «Тоттенхэм» с форой -1 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре личные встречи из пяти последних

Одно поражение потерпели «дачники» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «шпоры» уступили в трёх поединках.

Прогноз

Почти десять лет «белые» не обыгрывают «шпор» и этот факт станет дополнительной мотивацией для хозяев обыграть гостей. На победу «Фулхэма» компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.20.