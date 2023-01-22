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«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:51
«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» – «Тоттенхэм», который состоится 23 января 2023 года

«Фулхэм»

Седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии занимают «дачники» на текущий момент. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Фулхэма». С минимальным счётом в гостях «белые» обыграли «Лестер». В 1/32 Кубка Англии «дачники» взяли верх над «тиграми». С разницей в один мяч в позапрошлом туре «Фулхэм» выиграл у лондонского «Челси».

Со счётом 0:1 «Фулхэм» уступил «сорокам» из Ньюкасла на их поле.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» в Премьер-лиге после двадцати матчей текущего сезона находятся на две строчки выше «дачников» в турнирной таблице. Ознакомимся с футбольными поединками «лилово-белых» за последнее время. Поразив ворота соперника четыре раза, всухую «Тоттенхэм» обыграл на выезде команду «Кристал Пэлас». В 1/32 Кубка Англии «шпоры» одержали победу над «Портсмутом» с минимальным счётом. На выезде в матче 20-го тура «канонирам», пропустив пару мячей, «лилово-белые» уступили.

19 января со счётом 2:4 «Тоттенхэм» проиграл «горожанам» из Манчестера.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фулхэм» – 3.20
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Тоттенхэм» – 2.15
  • Победит «Тоттенхэм» с форой -1 – 3.00
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

  • Исходом «обе забьют — да» завершились четыре личные встречи из пяти последних
  • Одно поражение потерпели «дачники» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «шпоры» уступили в трёх поединках.

Прогноз

Почти десять лет «белые» не обыгрывают «шпор» и этот факт станет дополнительной мотивацией для хозяев обыграть гостей. На победу «Фулхэма» компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.20.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк фулхэм
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:03
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
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