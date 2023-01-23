Арбитры на чемпионатах мира: Ровно 400 и одна

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вчера, 10:55

В пятничном выпуске газеты СЭ от 20 января знаменитый историк и статистик Аксель Вартанян подвёл итоги чемпионата мира 2022 с массой текстового и табличного материала, касающихся в основном арбитров.

На 2 газетных полосах (с фотографиями) рассказано о цифровых показателях судей на каждом турнире Кубка мира. Только вот незадача — на сайте самой СЭ в разделе статей А.Вартаняна материал об итогах ЧМ -2022 дан без двух таблиц, в которых как раз отражены судейские показатели с разбивкой по годам.

Даже после обращения в газету ситуация не исправлена, редакция ушла на выходные. Я им предложил хотя бы вставить скан тех двух таблиц, ведь про данные из тех таблиц в тексте и идёт речь.

Все статьи Акселя Татевосовича Вартаняна на сайте СЭ находятся в разделе author/aksel-vartanyan/, а впереди название газеты. Пришёл понедельник, ничего не поправлено.

Придётся исправлять ситуацию самостоятельно.

Вот скан тех 2 таблиц.

В первой таблице собраны данные о количестве главных арбитров (а речь только о них, лайнсменов вообще не затрагиваем, поэтому далее — просто судьи). Для каждого года указано количество арбитров по континентам, в скобках — количество проведённых матчей.

Во второй таблице в скобках указано количество удалений, а перед скобкой — как следует из названия таблицы — количество назначенных пенальти.

В данных А.Вартаняна и по пенальти, и по удалениям есть неточности, я об этом скажу в конце.

Но в чём совершенно прав маститый статистик, так это в количестве арбитров, которые с 13 июля 1930 по 18 декабря 2022 реферировали 964 матча турниров Кубка мира.

На сегодняшний день таковых служителей футбольной Фемиды набралось 401 человек. Причём последним поступлением в этот список стала француженка Стефани Фраппар. Следовательно, в списке ровно 400 мужчин и одна-одинёшенька женщина.

Юбилейным 400-м арбитром стал англичанин Энтони Тэйлор. Он 28 ноября 2022 судил матч Южная Корея — Гана, это был его дебют на мировых чемпионатах. И только 1 декабря дебютировала француженка Фраппар в игре Германия — Коста-Рика.

Юбилейный 400-й рефери на ЧМ -2022 определился довольно просто.

А вот назвать предшествующих юбилейных арбитров, начиная, между прочим, с первого, — не совсем просто.

Допустим, кого называть первым рефери в истории мундиалей сама ФИФА для себя давно решила — матч Франция — Мексика 13 июля 1930 г. официально признан матчем №1. Именно этот матч и судил уругвайский арбитр Доминго Ломбарди. Достаточно чётких фото времён 1930 года с его изображением нет. В одной из своих статей, посвященной всем арбитрам первого чемпионата мира, были 3 фото Д. Ломбарди разных лет. Вот и ещё одно, он с женой в 1961 просматривает архив, посвящённый ЧМ -30.

Формально, 13 июля 1930 г. в одно и то же время должны были начаться 2 матча. Кроме игры Франции против Мексики игрался также матч Бельгия — США . Ту игру судил Хосе Бартоломе́ Масиас из Аргентины. Он был самым известным аргентинским рефери своего времени, в народе его звали Бартоло (с ударением на первое О).

Его фото хорошего качества с капитанами и лайнсменами было уже дано в указанной статье об арбитрах ЧМ -30. Вот и ещё одно его фото.

Считается, что первые 2 матча начались не одновременно, матч французов стартовал по расписанию, а игра с участием Бельгии и США немного задержалась. Поэтому и первый матч очевиден, и первый гол в истории мундиалей был забит в той же встрече с участием Франции и Мексики, и первым рефери считаем Доминго Ломбарди (Уругвай).

Первого юбилейного арбитра, 100-го, пришлось ждать 36 с лишним лет. После финала ЧМ -62 на мундиалях было сыграно 232 матча, эти матчи реферировали 84 арбитра.

32 матча на ЧМ -66 предстояло судить 25 арбитрам, из которых для 17 человек это был дебют на мундиалях. Так что 100-й рефери точно появился на турнире в Англии.

20 июля 1966 г. состоялись последние 4 матча на групповом этапе, по одной игре в каждой из 4 групп. Все эти 4 игры начинались одновременно в 19-30 местного времени.

Матч хозяев турнира англичан с французами было поручено судить арбитру из Перу Артуро Ямасаки Мальдонадо. Этот перуанец японского происхождения — единственный арбитр в истории мундиалей, который отработал на нескольких турнирах, но представлял две разные страны и две разные конфедерации.

На ЧМ -62 в Чили и на ЧМ -66 в Англии Ямасаки представлял КОНМЕБОЛ и он был гражданином Перу. А вот к ЧМ -70 он переехал в Мексику, и на турнире 1970 г. Ямасаки представлял уже КОНКАКАФ , и он был уже гражданином Мексики. Так что при подсчёте арбитров по регионам или конфедерациям надо учитывать этот факт.

Между прочим, Ямасаки был не первым арбитром, судившим матчи на нескольких мундиалях от разных стран. На ЧМ -34 и ЧМ -38 австрийский рефери Алоиз Беранек выступал сначала под родным австрийским флагом (в 1934), а затем уже под флагом Третьего рейха (в 1938, после аншлюса Австрии Германией). На ЧМ -50 Беранек работал лайнсменом вновь под австрийским флагом.

Так как А.Ямасаки дебютировал на мундиалях ещё в 1962 г., то стать 100-м арбитром в пофамильном реестре за всю историю могли 3 других арбитра-дебютанта, которым было поручено судить последние игры на групповом этапе ЧМ -66. К началу тех игр в реестре было 97 фамилий.

Матч Германия — Испания судил Армандо Маркес (Бразилия). Игру Венгрия — Болгария обслуживал Роберто Гойкоэчеа из Аргентины. И матч СССР — Чили судил арбитр из Северной Ирландии Джон Эдейр.

Все эти 3 арбитра в указанном реестре должны идти под номерами 98-100. Но у ФИФА есть такое понятие, как нумерация каждого матча на турнире. Так вот, матч в группе 4, где играла сборная СССР , формально считается последним из тех 3 игр. Поэтому Джон Эдейр и является 100-м арбитром, привлечённым ФИФА для обслуживания матчей мундиалей.

Вот фото всех 4 рефери, судивших матчи 20 июля 1966 года.

Артуро Ямасаки (Перу):

Бразилец Армандо Маркес:

Аргентинец Роберто Гойкоэчеа:

Джон Эдейр из Сев.Ирландии фиксирует взятие ворот сборной СССР в матче с Чили на ЧМ -66:

А вот он и поближе в полуфинале Кубка Ярмарок в 1969 г.:

Через 20 лет на ЧМ -86 в реестре оказался 200-й рефери. После ЧМ -82 сыграно было 360 матчей, в судействе которых было задействовано 193 арбитра.

В 4-й игровой день ЧМ -86, 3 июня, должны были быть сыграны 3 матча в 3 разных группах. К тому времени на турнире закончились 6 матчей, в 5 из которых судили рефери-дебютанты, т.е. общее количество задействованных арбитров достигло 198.

3 июня на 12-00 запланированы были 2 матча, и на оба матча назначены арбитры новички мировых чемпионатов. Игру Бельгия — Мексика судил Карлос Эспозито (Аргентина), а матч Алжир — Северная Ирландия судил советский арбитр Валерий Бутенко.

Опять же по нумерации матчей Валерий Бутенко ( СССР ) оказался 200-м. Третий матч в тот день состоялся на 4 часа позже.

Ради исторической справедливости дадим фото обоих арбитров, и аргентинца Эспозито, и москвича Валерия Бутенко, они работали в одно и то же время по Гринвичу.

Это аргентинец Эспозито:

На этом фото Валерий Бутенко в матче Алжир — Сев.Ирландия на ЧМ -86:

Через 16 лет на ЧМ -2002 в списках арбитров оказалась и 300-я фамилия. К началу того мундиаля было сыграно 580 матчей. В списках задействованных за всю историю рефери значились 287 фамилий.

После 4 игровых дней было сыграно 11 матчей, в 10 из которых дебютировали 10 арбитров. На следующий день были запланированы 3 матча, и все 3 игры должны были судить дебютанты.

Но на сей раз все 3 матча проводились в разное время, и даже в двух разных странах: самый ранний матч Китай — Коста-Рика играли в Корее, а чуть позже состоялась игра Япония — Бельгия, понятное дело, в Японии, в городе Саитама. Вечерний матч с участием других хозяев турнира — сборной Южной Кореи — был, разумеется, в Корее, в Пусане, хозяевам противостояла сборная Польши. Вот в этом вечернем матче и был 300-й арбитр в истории турниров Кубка мира ФИФА . Судил игру колумбиец Оскар Руис.

На фото как раз он в том матче:

Колумбиец Оскар Руис оказался исключением из правил среди всех юбилейных, вышеперечисленных арбитров.

Д.Ломбарди на ЧМ -30, Дж.Эдейр на ЧМ -66, В.Бутенко на ЧМ -86 провели всего один матч в качестве главного арбитра на своих чемпионатах мира каждый. На других турнирах Кубка мира они не участвовали.

Колумбиец же на ЧМ -2002 отсудил в 3 матчах, включая четвертьфинал Сенегал — Турция. Так он и на ЧМ -2006 реферировал также в 3 матчах.

Кто оказался 400-м уже сказали в самом начале — англичанин Э.Тэйлор. Он судил и ещё один матч на ЧМ -2022, 1 декабря он был в поле во встрече Хорватия — Бельгия.

Для наглядности я приведу диаграмму, с указанием количества арбитров на каждом турнире Кубка мира с разбивкой на уже судивших на предыдущих мундиалях арбитров, и на новичков, дебютантов, фамилиями которых и пополняется список, из которого сегодня и брали юбилейные позиции.

Вот эта диаграмма:

В статье А.Вартаняна приведены данные по странам (топ-8) по количеству арбитров на чемпионатах мира, с указанием количества проведённых ими матчей. К сожалению, в тех данных есть неточности по трём странам. В том числе и по лидеру списка, Италии.

Вот данные топ-10 стран с указанием количества арбитров и проведённых ими матчей (и некоторых других показателей).

Страна Количество арбитров Количество

матчей Количество удалений Количество назначенных пенальти Италия 22 56 7+1* 17 Англия 18 49 13+1** 15 Франция 17 46 10 11 Германия 17 36 4 7 Аргентина 16 45 10 14 Бразилия 16 44 2 10 Испания 16 37 7 13 Уругвай 13 30 4 8 Мексика 12 43 21 13 Швейцария 12 34 4 10 Нидерланды 12 30 — 15 Колумбия 7 19 11 5

Примечание.

* — Даниэле Орсато (Италия) 13 декабря в полуфинале ЧМ -2022 Аргентина — Хорватия показал красную карточку одному из ассистентов тренера, а именно Марио Манджукичу. Карточки тренерам, вероятно, теперь придётся учитывать отдельно.

** — Энтони Тэйлор (Англия) стал первым в истории турниров Кубка мира арбитром, показавшим красную карточку тренеру команды: 28 ноября в день своего дебюта на мундиалях уже после финального свистка Тэйлор зажёг красный цвет перед не в меру распалившимся Паулу Бенту, тренером сборной Южной Кореи на ЧМ -2022.

В таблицу добавлены данные по арбитрам из Колумбии. По количеству судей на мундиалях они не входят в топ, а вот по удалениям колумбийцы среди лидеров.

К великому моему сожалению в данных по удалениям на мундиалях у маститого статистика А.Вартаняна есть давние неточности — он не учитывает красные карточки, показанные игрокам на скамейке запасных на ЧМ -2002 и ЧМ -2006. Это так называемые Карточки вне Игры.

Не учтены у него и две красные карточки тренерскому составу на ЧМ -2022.

Прошедший чемпионат мира как раз изобиловал карточками обоих цветов, показанными и игрокам, и членам тренерского штаба на скамейке. Тут впору вводить новые показатели для арбитров, дабы ничего не упустить, и чтобы не запутаться.

Затронул А.Вартанян и тему автоголов. И в этой рубрике его данные немного устарели. Перед ЧМ -2022 и по ходу турнира я подробно касался изменений в деле учёта автоголов на мундиалях. Вот эти статьи:

https://www.soccer.ru/blogs/record/1335792

https://www.soccer.ru/blogs/record/1337210