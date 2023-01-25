«Марсель» — «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монако», который состоится 28 января 2023 года

«Марсель»

«Марсель» сейчас выглядит одной из самых стабильных команд Франции и имеет хорошую победную серию из нескольких матчей. Сейчас коллектив занимает третье место с 42 очка, что на пять пунктов меньше, чем у ПСЖ . «Монако» является серьезным соперником и хозяевам следует отнестись к нему с особой осторожностью, однако шансы на победу велики, если футболисты сделают все правильно.

20 января «Марсель» обыграл «Ренн» на своем поле в кубке Франции (1:0), а 14 числа в чемпионате одолел «Лорьян» (3:1).

«Монако»

«Монако» также за последнее время почти не проигрывает в чемпионате и пытается наладить свою игру, чтобы бороться за первую тройку мест Лиги 1, которая дает путевку в Лигу Чемпионов. На данный момент подопечные Нико Ковача занимают четвертое место с 37 пунктами и отстают от «Марселя» на пять очков. Для клуба из княжества Монако очень важна победа, ведь она поможет сократить отставание от конкурента практически до минимума.

15 января «Монако» разгромил на своем поле «Аяччо» (7:1), а ранее разошелся миром с «Лорьяном» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 2.07

Ничья – 3.7

Победит «Монако» – 3.35

Статистика

«Марсель» выиграл шесть последних матчей во всех турнирах

«Монако» не проигрывает уже восемь выездных поединков подряд

«Марсель» выиграл три из пяти последних матчей с «Монако» при двух поражениях

Три из пяти встреч между клубами на поле «Марселя» завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Вероятнее всего матч будет результативным, однако команды не смогут выявить победителя и поделят очки, а «Марсель» прервет победную серию.