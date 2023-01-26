«Хетафе» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Хетафе» – «Бетис», который состоится 28 января 2023 года

«Хетафе»

«Городские» в испанской Примере находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Хетафе». Выигрывая после первого тайма, «тёмно-синие» потерпели поражение от «Леванте» в 1/16 Кубка Испании. С разницей в один мяч «городские» уступили «севильцам». В позапрошлом туре Ла Лиги «Хетафе» проиграл на своём поле «Эспаньолу».

22 января со счётом 0:1 «тёмно-синие» уступили «Барсе» в 18-ом туре чемпионата.

«Бетис»

На данный момент «Бетикос» в Ла Лиге занимает шестое место. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей «зелёно-белых» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Испании «Бетис» в гостях одержал победу над «Райо Вальекано». После серии пенальти «гелиополиты» проиграли «Барселоне» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Из нынешнего розыгрыша Кубка Испании «Бетикос» вылетел на стадии 1/8, уступив «Осасуне».

С минимальным счётом «зелёно-полосатые» потерпели поражение от «Эспаньола».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 3.15

Ничья – 2.95

Победит «Бетис» – 2.65

Победит «Бетис» с форой -1.5 – 5.45

Тотал голов больше 1.5 – 1.53

Тотал голов меньше 1.5 – 2.46

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились пять крайних очных матча команд

Только в одном поединке из пяти за последнее время «городские» выиграли

За тот же период «гелиополиты» обыграли своих оппонентов в двух матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу «Бетиса» предлагает коэффициент 2.65. Не без труда, но гости сумеют взять свои три очка в будущей встрече с «тёмно-синими».