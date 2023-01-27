Дзюба ищет клуб среди аутсайдеров РПЛ. Отказалось даже «Торпедо», но есть последний вариант

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вчера, 16:16

Тоже из нижней пятерки.

Как удивительно разворачивается судьба – еще в предыдущем сезоне Артём Дзюба был лучшим бомбардиром «Зенита» в чемпионате России, летом искал варианты для безбедной пенсии за рубежом. А сейчас на него не клюют даже середняки. Остается выбирать между клубами, которые борются за выживание в Премьер-Лиге.

Единичные слухи о вариантах за рубежом

Артём ценит свой статус недавнего основного нападающего чемпиона страны и сборной России. Поэтому он долго вел переговоры с турецкими топ-клубами. Вот почему договорился с «Аданой Демирспор», которая какое-то время шла в лидерах национального первенства. И потому ушел оттуда, как только понял, что за место в старте ему придется бороться.

После того как 34-летний россиянин остался без команды, поползли слухи о вариантах продолжения его карьеры за рубежом. Была возможность остаться в Турции и перейти в «Сивасспор» — клубу из зоны вылета чемпионата услуги игрока предложили его агенты, а помощник президента коллектива Орай Отякмаз заявил, что необходимость трансфера еще предстоит проанализировать.

Позднее об отсутствии интереса к Артёму сообщили даже представители «Рейнджерс», оставались лишь варианты в экзотических чемпионатах. По данным СМИ , на центрфорварда были нацелены клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии (прямиком к Роналду). Были варианты и с Китаем – но сообщается, что футболист предпочитает продолжить карьеру в более сильном чемпионате, желательно – в РПЛ .

Пространство для маневра ограничено

Не получится и договориться с топ-клубом, и выбить большую зарплату, и игроком основы остаться. Такие запросы были бы адекватными несколькими сезонами ранее – сейчас претенденты на Артёма отталкиваются прежде всего от его сложного характера и формы, которая не позволяет компенсировать недостатки футболиста.

Даже если Дзюба готов на уступки, его имидж сильно препятствует переговорам. Это видно по истории с «Торпедо». Вводные – видеть экс-форварда «Зенита» в команде хотел лично президент «автозаводцев» Илья Геркус; функционер в одиночку продвигал идею подписания контракта. Само «Торпедо» имеет большие проблемы с созданием и реализацией моментов, сидит в глухой обороне и обитает на дне Премьер-Лиги – «таран», хорошо играющий на втором этаже точно бы пригодился; но в руководстве москвичей по кандидатуре Дзюбы не было единого мнения – совет директоров идею его подписания не поддержал; вероятно, на позиции боссов сказывался имидж самого игрока и нынешнего главного тренера Андрея Талалаева – специалист вряд ли оценил историю со скандальным видео Артёма и до этого – с эпизодом из раздевалки питерцев, в котором принимал участие Сердар Азмун; к тому же непонятно, как появление неоднозначного нападающего скажется на атмосфере в раздевалке.

Ближе к концу января Геркус заявил, что от приобретения Дзюбы «черно-белые» отказались:

Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего.

«Пари НН» — последний шанс

Такие слухи ходили еще в начале января – сообщалось, что 34-летний футболист лично предлагал свои услуги «Пари Нижнему Новгороду». Клуб потерял главного тренера (Михаил Галактионов возглавил «Локомотив») и назначил молодого Артёма Горлова, который до этого не руководил командами РПЛ .

По последним инсайдам, статусный нападающий запросил у боссов нижегородского коллектива 500 тысяч евро по контракту за полгода. Клуб взял время на рассмотрение условий – такие деньги «Пари НН» еще надо найти.

Позднее появились слухи, что в поиск средств под контракт Артёма включился лично губернатор Нижегородской области – и вроде как нашел. Сообщается, что соглашение все-таки будет подписано.

Правда, пока нижегородцы опровергают информацию о заключении соглашения:

ФК «Пари Нижний Новгород» тренируется в прежнем составе на сборах. Сегодня у команды запланирована одна вечерняя тренировка. Информация о подписании Артёма Дзюбы не соответствует действительности.

В потенциальный переход вмешивается конфликт интересов. С одной стороны, «Пари НН» хочет играть в атакующий футбол, но не упрощать его, делать ставку на омоложение состава (отсюда – летнее назначение наставника молодежной сборной России Галактионова, теперь – молодого специалиста Горлова). Дзюба из-за своего статуса и авторитета в случае перехода станет основным – и отталкиваться придется от его сильных качеств. А значит, потребуется упрощать игру. С другой, в реалиях РПЛ опытный футболист провел много лет и был полезен – вряд ли он растерял свои навыки, стоит просто набрать форму. Так что решение в пользу Дзюбы хоть и вынудит играть проще, зато наверняка будет эффективным – свои 7-9 мячей он забьет.

Нижегородцы на перепутье

Положение клуба выгоднее по сравнению с предыдущим сезоном, когда за сохранение места в Премьер-Лиге приходилось бороться до последнего. Сейчас Галактионов оставил нижегородцам на прощание надежный отрыв в 6 очков от зоны стыков – это время на то, чтобы новый наставник ознакомился со скоростями элитного дивизиона и начал действовать.