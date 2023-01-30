«Удинезе» — «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Верона», который состоится 30 января 2023 года
«Удинезе»
«Удинезе» прервал серию без побед из нескольких матчах, но качество игры коллектива по-прежнему оставляет желать лучшего. На данный момент команда идет на седьмом месте с 28 баллами, но отставание от ближайшего соперника составляет девять очков. В домашнем матче с аутсайдером Серии А от хозяев будут ждать уверенной игры и по возможности набранных трех балов.
22 января «Удинезе» обыграл на выезде «Сампдорию» (1:0), а 15 числа на своем поле уступил «Болонье» (1:2).
«Верона»
После зимнего перерыва «Верона» улучшила свои результаты и очень хочет сохранить прописку в Серии А. Тем не менее, команда идет на 18 месте в турнирной таблице и набрала 12 очков, что на шесть пунктов меньше, чем у ближайшего соперника. Коллектив старается цепляться за очки в каждом матче, поэтому данная встреча обещает быть интересной не только для болельщиков этих клубов, но и для нейтральных любителей футбола.
21 января «Верона» обыграла на своем поле «Лечче» (2:0), а 14 числа на выезде минимально уступила «Интеру» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Удинезе» – 1.88
- Ничья – 3.55
- Победит «Верона» – 4.3
Статистика
- «Удинезе» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Верона» не может победить на выезде уже 11 поединков подряд
- «Удинезе» и «Верона» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Коллективы очень мало забивают в личных встречах и мы предполагаем, что этот футбольный вечер также не станет исключением.