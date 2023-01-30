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«Удинезе» — «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:52
«Удинезе» — «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Верона», который состоится 30 января 2023 года

«Удинезе»

«Удинезе» прервал серию без побед из нескольких матчах, но качество игры коллектива по-прежнему оставляет желать лучшего. На данный момент команда идет на седьмом месте с 28 баллами, но отставание от ближайшего соперника составляет девять очков. В домашнем матче с аутсайдером Серии А от хозяев будут ждать уверенной игры и по возможности набранных трех балов.

22 января «Удинезе» обыграл на выезде «Сампдорию» (1:0), а 15 числа на своем поле уступил «Болонье» (1:2).

«Верона»

После зимнего перерыва «Верона» улучшила свои результаты и очень хочет сохранить прописку в Серии А. Тем не менее, команда идет на 18 месте в турнирной таблице и набрала 12 очков, что на шесть пунктов меньше, чем у ближайшего соперника. Коллектив старается цепляться за очки в каждом матче, поэтому данная встреча обещает быть интересной не только для болельщиков этих клубов, но и для нейтральных любителей футбола.

21 января «Верона» обыграла на своем поле «Лечче» (2:0), а 14 числа на выезде минимально уступила «Интеру» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Удинезе» – 1.88
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Верона» – 4.3

Статистика

  • «Удинезе» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Верона» не может победить на выезде уже 11 поединков подряд
  • «Удинезе» и «Верона» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Коллективы очень мало забивают в личных встречах и мы предполагаем, что этот футбольный вечер также не станет исключением.

Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 10:38
Удинезе фаворит матча и дома должен выигрывать и брать три очка
Гость
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