«Удинезе» — «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Верона», который состоится 30 января 2023 года

«Удинезе»

«Удинезе» прервал серию без побед из нескольких матчах, но качество игры коллектива по-прежнему оставляет желать лучшего. На данный момент команда идет на седьмом месте с 28 баллами, но отставание от ближайшего соперника составляет девять очков. В домашнем матче с аутсайдером Серии А от хозяев будут ждать уверенной игры и по возможности набранных трех балов.

22 января «Удинезе» обыграл на выезде «Сампдорию» (1:0), а 15 числа на своем поле уступил «Болонье» (1:2).

«Верона»

После зимнего перерыва «Верона» улучшила свои результаты и очень хочет сохранить прописку в Серии А. Тем не менее, команда идет на 18 месте в турнирной таблице и набрала 12 очков, что на шесть пунктов меньше, чем у ближайшего соперника. Коллектив старается цепляться за очки в каждом матче, поэтому данная встреча обещает быть интересной не только для болельщиков этих клубов, но и для нейтральных любителей футбола.

21 января «Верона» обыграла на своем поле «Лечче» (2:0), а 14 числа на выезде минимально уступила «Интеру» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 1.88

Ничья – 3.55

Победит «Верона» – 4.3

Статистика

«Удинезе» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Верона» не может победить на выезде уже 11 поединков подряд

«Удинезе» и «Верона» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Коллективы очень мало забивают в личных встречах и мы предполагаем, что этот футбольный вечер также не станет исключением.