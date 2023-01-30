«Лион» — «Брест» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Брест», который состоится 01 февраля 2023 года

«Лион»

«Лион» добился победы в прошлом туре над одним из аутсайдеров, однако дела команды в Лиге 1 идут не лучшим образом. Текущее девятое место с 28 баллами в активе совсем не оправдывает ожиданий болельщиков. В домашней встрече с командой из нижней части турнирной таблицы хозяевам очень важно продолжить победный путь, который добавит уверенности в собственных силах на более серьезные поединки.

29 января «Лион» обыграл на выезде «Аяччо» в чемпионате Франции, а 21 числа оказался сильнее «Шамбери» в кубке страны (3:0).

«Брест»

«Брест» крупно выиграл в последнем туре у прямого конкурента за выживание в Лиге 1, чем воодушевил своих болельщиков, которые могут смотреть в будущее с надеждой. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 16 место с 18 пунктами и опережает зону вылета на пять баллов. В выездном матче с «Лионом» любые набранные очки станут хорошим достижением для гостей, для который ценен каждый балл.

29 января «Брест» разгромил на своем поле «Анже» (4:0), а 22 января в домашнем матче кубка Франции уступил «Лансу» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.52

Ничья – 4.5

Победит «Брест» – 5.8

Статистика

«Лион» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Бреста» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Восемь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Брест» проиграл только четыре поединка «Лиону» из последних десяти

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. У хозяев нынешний матч одна из последних возможностей вернуться к стабильным результатам, поэтому они будут крайне мотивированы. Прогнозируем победу «Лиона».