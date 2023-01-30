«Лион» — «Брест» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Брест», который состоится 01 февраля 2023 года
«Лион»
«Лион» добился победы в прошлом туре над одним из аутсайдеров, однако дела команды в Лиге 1 идут не лучшим образом. Текущее девятое место с 28 баллами в активе совсем не оправдывает ожиданий болельщиков. В домашней встрече с командой из нижней части турнирной таблицы хозяевам очень важно продолжить победный путь, который добавит уверенности в собственных силах на более серьезные поединки.
29 января «Лион» обыграл на выезде «Аяччо» в чемпионате Франции, а 21 числа оказался сильнее «Шамбери» в кубке страны (3:0).
«Брест»
«Брест» крупно выиграл в последнем туре у прямого конкурента за выживание в Лиге 1, чем воодушевил своих болельщиков, которые могут смотреть в будущее с надеждой. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 16 место с 18 пунктами и опережает зону вылета на пять баллов. В выездном матче с «Лионом» любые набранные очки станут хорошим достижением для гостей, для который ценен каждый балл.
29 января «Брест» разгромил на своем поле «Анже» (4:0), а 22 января в домашнем матче кубка Франции уступил «Лансу» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лион» – 1.52
- Ничья – 4.5
- Победит «Брест» – 5.8
Статистика
- «Лион» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей «Бреста» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Восемь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Брест» проиграл только четыре поединка «Лиону» из последних десяти
Прогноз
Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. У хозяев нынешний матч одна из последних возможностей вернуться к стабильным результатам, поэтому они будут крайне мотивированы. Прогнозируем победу «Лиона».