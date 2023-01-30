Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Лион» — «Брест» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:04
«Лион» — «Брест» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Брест», который состоится 01 февраля 2023 года

«Лион»

«Лион» добился победы в прошлом туре над одним из аутсайдеров, однако дела команды в Лиге 1 идут не лучшим образом. Текущее девятое место с 28 баллами в активе совсем не оправдывает ожиданий болельщиков. В домашней встрече с командой из нижней части турнирной таблицы хозяевам очень важно продолжить победный путь, который добавит уверенности в собственных силах на более серьезные поединки.

29 января «Лион» обыграл на выезде «Аяччо» в чемпионате Франции, а 21 числа оказался сильнее «Шамбери» в кубке страны (3:0).

«Брест»

«Брест» крупно выиграл в последнем туре у прямого конкурента за выживание в Лиге 1, чем воодушевил своих болельщиков, которые могут смотреть в будущее с надеждой. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 16 место с 18 пунктами и опережает зону вылета на пять баллов. В выездном матче с «Лионом» любые набранные очки станут хорошим достижением для гостей, для который ценен каждый балл.

29 января «Брест» разгромил на своем поле «Анже» (4:0), а 22 января в домашнем матче кубка Франции уступил «Лансу» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лион» – 1.52
  • Ничья – 4.5
  • Победит «Брест» – 5.8

Статистика

  • «Лион» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть из десяти последних матчей «Бреста» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Восемь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Брест» проиграл только четыре поединка «Лиону» из последних десяти

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. У хозяев нынешний матч одна из последних возможностей вернуться к стабильным результатам, поэтому они будут крайне мотивированы. Прогнозируем победу «Лиона».

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:07
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 