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Игроки «Ноттингема» отпраздновали в стиле Роналду гол. Но его отменил ВАР

вчера, 08:55
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Футболисты «Ноттингем Форест» угодили в нелепую ситуацию во вчерашнем матче Кубка Лиги против МЮ (0:3).

Сэм Сарридж отправил мяч в ворота «Юнайтед», после чего игрок, а также один из его партнеров по команде решили отпраздновать гол в стиле бывшего футболиста «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

Однако радость «Ноттингема» был недолгой. После вмешательства ВАР взятие ворот было отменено по причине офсайда.

Игроки «Ноттингема» отпраздновали в стиле Роналду гол. Но его отменил ВАР

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:52
беда, нефарт ... )
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:36
моментальная карма) решили напомнить МЮ про Роналду, но тут же получили отмену! Как символично
протон
протон
вчера в 12:04
Как по мне, второй тайм был сумбурным в оборонительных действиях. Результат отличный, но качество игры как будто сильно упала после серий игр. Порадовали замены засидевшихся игроков, получили игровое время. В ответной игре, дома можно будет сыграть с теми кто давненько не играл. Если все будет проходить спокойно в плане счета, то лишний отдых для игроков основы будет полезен...
После 3-0 большинство тренеров радуется и рассказывает, какие они с командой хорошие, но 10Хаг перфекционист, что в принципе круто для тренера топ клуба
galem72
galem72
вчера в 10:57
Обожаю такие космические фейлы. Лесники остались довольны. ))
112910415
112910415
вчера в 10:41
горе горькое (
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:28
Решили "подколоть" соперников после забитого гола - не вышло - "облом".
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:16
вар убил футбол, ему эти 10 см офсайда никак не помогли
Neuron0015
Neuron0015
вчера в 10:15
Если даже они кусали бы кого-то как Суарес, все равно ВАР отменил бы этот гол.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:11
Не выделывались бы может и сошло всё с рук.
Longless
Longless
вчера в 10:09
Системав VAR это кайфолом, Роналду здесь не виновен.
adekvat
adekvat
вчера в 10:09
Бог наказал, попугаев.
ОПС
ОПС
вчера в 09:44
Обидно, что из-зи этого незабитого мяча я потерял ставку. ( ставил 1:3).
rndznac24upk
rndznac24upk
вчера в 09:28
Зря ребята пыжились, оказался порожняк
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:13
И тут Рон виноват....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:03
Роналду теперь в опале в Европе...
Гость
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