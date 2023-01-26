Игроки «Ноттингема» отпраздновали в стиле Роналду гол. Но его отменил ВАР

Футболисты «Ноттингем Форест» угодили в нелепую ситуацию во вчерашнем матче Кубка Лиги против МЮ (0:3).
Сэм Сарридж отправил мяч в ворота «Юнайтед», после чего игрок, а также один из его партнеров по команде решили отпраздновать гол в стиле бывшего футболиста «красных дьяволов» Криштиану Роналду.
Однако радость «Ноттингема» был недолгой. После вмешательства ВАР взятие ворот было отменено по причине офсайда.
После 3-0 большинство тренеров радуется и рассказывает, какие они с командой хорошие, но 10Хаг перфекционист, что в принципе круто для тренера топ клуба
После 3-0 большинство тренеров радуется и рассказывает, какие они с командой хорошие, но 10Хаг перфекционист, что в принципе круто для тренера топ клуба